Что такое суперприложения на Android и чем они отличаются от обычных

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Герман Вологжанин

Все владельцы смартфонов пользуются приложениями на Android, каждое из которых является прикладным сервисом с набором определенных функций. К примеру, программа для вызова такси помогает нам добраться из пункта «А» в пункт «Б», а софт онлайн-кинотеатра — посмотреть фильм перед сном. Приложения намного удобнее аналогичных по набору функций веб-сайтов: они быстрее, обладают гибкой настройкой и могут работать в автономном режиме без подключения к интернету.

Что такое суперприложения на Android и чем они отличаются от обычных. Суперприложения имеют много плюсов, но их минусы могут заставить вас отказаться от таких программ. Фото.

Суперприложения имеют много плюсов, но их минусы могут заставить вас отказаться от таких программ

Казалось бы, все здорово, но со временем программ различных сервисов на наших смартфонах оказывается так много, что на рабочем столе воцаряется хаос, из-за чего затрудняется поиск нужной в данный момент проги среди десятков других. Настоящим спасением стало появление суперприложений на Андроид, о существовании которых многие люди даже не подозревают и не до конца понимают, что из себя представляет подобного рода софт. Так давайте же разберемся, в чем их суть и где найти эти SuperApps.

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Что такое SuperApp

Как правило, каждое приложение на телефоне — это один основной сервис и в лучшем случае несколько его вспомогательных ответвлений. Например, если я вас спрошу, зачем нужна программа YouTube, вы в той или иной форме ответите: для просмотра видео. А вот зачем необходимо приложение Яндекс Go? Кто-то скажет, что для заказа такси, кто-то отметит встроенную в программу курьерскую службу, а кто-то и вовсе поведает о наличии в Go маркетплейса Яндекс Маркет. В этом и заключается значение суперприложений.

Что такое SuperApp. Яндекс превратил программу для заказа такси в целую россыпь сервисов, превратив ее в SuperApp. Фото.

Яндекс превратил программу для заказа такси в целую россыпь сервисов, превратив ее в SuperApp

Суперприложение или SuperApp — это, по сути, комбинация из нескольких программ внутри одной. В то же время функции супераппа объединены общей идеей — отношением к экосистеме определенного бренда. Яндекс, упомянутый ранее в качестве примера, сегодня является не просто поисковиком или браузером, а набором из нескольких десятков сервисов. Компания заинтересована в том, чтобы вы, будучи пользователем такси, тратили деньги не только на поездки, но и, допустим, на заказ товаров при помощи Маркета.

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Российские суперприложения

Яндекс Go — это не единственный пример суперприложения для смартфона. Вот еще несколько программ, которыми вы наверняка пользовались, даже не догадываясь, что они являются супераппами:

  • Яндекс (браузер, поисковик, голосовой помощник, инструмент управления умным домом, переводчик, умная камера и даже аналог ChatGPT);
  • ВКонтакте (социальная сеть, видеоплатформа, стриминговый сервис, заказ еды и покупка товаров);
  • Тинькофф (онлайн-банкинг, билеты на поезда, самолеты, кино и концерты, бронирование столиков в ресторане).

Это лишь самые яркие примеры, но тенденция очевидна: свое суперприложение сегодня пытается сделать каждая компания. Но в чем заключаются плюсы таких программ для обычных пользователей?

Плюсы суперприложений

Раньше я уже вкратце объяснил, что компания, под брендом которой выпускается суперприложение на Android, преследует исключительно финансовые интересы, заставляя нас тем или иным образом оставить деньги в большинстве ее сервисов. Но почему мы на это ведемся? Оказывается, все дело в удобстве.

Плюсы суперприложений. Суперприложения освобождают пространство на главном экране и позволяют получить доступ сразу ко всем нужным сервисам. Фото.

Суперприложения освобождают пространство на главном экране и позволяют получить доступ сразу ко всем нужным сервисам

Огромное количество разных приложений создает беспорядок на рабочем столе телефона, от которого сложно избавиться. В случае с SuperApp на Android нам нет смысла устанавливать сразу несколько программ от одной и той же компании. Кроме того, чем меньше приложений, тем больше свободного места на смартфоне для фотографий и других радостей.

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Еще один плюс — отсутствие необходимости проходить авторизацию по несколько раз. Зашли однажды — получили доступ ко всем (или почти всем) нужным сервисам.

Недостатки SuperApp

Какой бы радужной ни казалась картина, ничего идеального не существует, и суперприложения имеют целый ряд недостатков прежде всего для нас, обычных пользователей. Во-первых, в супераппах мы видим много ненужных сервисов. И при таком взгляде на ситуацию сразу же развеивается миф об экономии места на телефоне, ведь при потребности в такси вы бы просто не скачивали Яндекс Маркет или программу для доставки еды. А в случае с Яндекс Go компания интересуется мнением далеко не всех пользователей.

Недостатки SuperApp. Не факт, что вам нужны все сервисы, но они будут занимать место на главном экране приложения. Фото.

Не факт, что вам нужны все сервисы, но они будут занимать место на главном экране приложения

Во-вторых, SuperApp по своей природе — перегруженное приложение, и я сейчас говорю отнюдь не только о количестве места, которое подобная программа занимает в памяти устройства. Позиционируя себя как средство, помогающее навести порядок на рабочем столе, суперапп создает определенный хаос внутри себя, затрудняя нам поиск нужных сервисов.

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Наконец, суперприложения на телефоне хранят огромный массив данных. Не раз приводившийся в качестве примера Яндекс Go знает, где вы живете, что едите, кому отправляете посылки и куда ездите. Если есть уверенность в сохранности сведений внутри корпорации — хорошо. Но регулярные сливы баз данных и смешные штрафы, накладываемые на компании в качестве наказания за утечку, заставляют относиться к супераппам с определенной долей скепсиса и настороженности.

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