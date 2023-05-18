Что такое суперприложения на Android и чем они отличаются от обычных

Все владельцы смартфонов пользуются приложениями на Android, каждое из которых является прикладным сервисом с набором определенных функций. К примеру, программа для вызова такси помогает нам добраться из пункта «А» в пункт «Б», а софт онлайн-кинотеатра — посмотреть фильм перед сном. Приложения намного удобнее аналогичных по набору функций веб-сайтов: они быстрее, обладают гибкой настройкой и могут работать в автономном режиме без подключения к интернету.

Казалось бы, все здорово, но со временем программ различных сервисов на наших смартфонах оказывается так много, что на рабочем столе воцаряется хаос, из-за чего затрудняется поиск нужной в данный момент проги среди десятков других. Настоящим спасением стало появление суперприложений на Андроид, о существовании которых многие люди даже не подозревают и не до конца понимают, что из себя представляет подобного рода софт. Так давайте же разберемся, в чем их суть и где найти эти SuperApps.

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Что такое SuperApp

Как правило, каждое приложение на телефоне — это один основной сервис и в лучшем случае несколько его вспомогательных ответвлений. Например, если я вас спрошу, зачем нужна программа YouTube, вы в той или иной форме ответите: для просмотра видео. А вот зачем необходимо приложение Яндекс Go? Кто-то скажет, что для заказа такси, кто-то отметит встроенную в программу курьерскую службу, а кто-то и вовсе поведает о наличии в Go маркетплейса Яндекс Маркет. В этом и заключается значение суперприложений.

Суперприложение или SuperApp — это, по сути, комбинация из нескольких программ внутри одной. В то же время функции супераппа объединены общей идеей — отношением к экосистеме определенного бренда. Яндекс, упомянутый ранее в качестве примера, сегодня является не просто поисковиком или браузером, а набором из нескольких десятков сервисов. Компания заинтересована в том, чтобы вы, будучи пользователем такси, тратили деньги не только на поездки, но и, допустим, на заказ товаров при помощи Маркета.

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Российские суперприложения

Яндекс Go — это не единственный пример суперприложения для смартфона. Вот еще несколько программ, которыми вы наверняка пользовались, даже не догадываясь, что они являются супераппами:

Яндекс (браузер, поисковик, голосовой помощник, инструмент управления умным домом, переводчик, умная камера и даже аналог ChatGPT);

ВКонтакте (социальная сеть, видеоплатформа, стриминговый сервис, заказ еды и покупка товаров);

Тинькофф (онлайн-банкинг, билеты на поезда, самолеты, кино и концерты, бронирование столиков в ресторане).

Это лишь самые яркие примеры, но тенденция очевидна: свое суперприложение сегодня пытается сделать каждая компания. Но в чем заключаются плюсы таких программ для обычных пользователей?

Плюсы суперприложений

Раньше я уже вкратце объяснил, что компания, под брендом которой выпускается суперприложение на Android, преследует исключительно финансовые интересы, заставляя нас тем или иным образом оставить деньги в большинстве ее сервисов. Но почему мы на это ведемся? Оказывается, все дело в удобстве.

Огромное количество разных приложений создает беспорядок на рабочем столе телефона, от которого сложно избавиться. В случае с SuperApp на Android нам нет смысла устанавливать сразу несколько программ от одной и той же компании. Кроме того, чем меньше приложений, тем больше свободного места на смартфоне для фотографий и других радостей.

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Еще один плюс — отсутствие необходимости проходить авторизацию по несколько раз. Зашли однажды — получили доступ ко всем (или почти всем) нужным сервисам.

Недостатки SuperApp

Какой бы радужной ни казалась картина, ничего идеального не существует, и суперприложения имеют целый ряд недостатков прежде всего для нас, обычных пользователей. Во-первых, в супераппах мы видим много ненужных сервисов. И при таком взгляде на ситуацию сразу же развеивается миф об экономии места на телефоне, ведь при потребности в такси вы бы просто не скачивали Яндекс Маркет или программу для доставки еды. А в случае с Яндекс Go компания интересуется мнением далеко не всех пользователей.

Во-вторых, SuperApp по своей природе — перегруженное приложение, и я сейчас говорю отнюдь не только о количестве места, которое подобная программа занимает в памяти устройства. Позиционируя себя как средство, помогающее навести порядок на рабочем столе, суперапп создает определенный хаос внутри себя, затрудняя нам поиск нужных сервисов.

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Наконец, суперприложения на телефоне хранят огромный массив данных. Не раз приводившийся в качестве примера Яндекс Go знает, где вы живете, что едите, кому отправляете посылки и куда ездите. Если есть уверенность в сохранности сведений внутри корпорации — хорошо. Но регулярные сливы баз данных и смешные штрафы, накладываемые на компании в качестве наказания за утечку, заставляют относиться к супераппам с определенной долей скепсиса и настороженности.