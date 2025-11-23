Что ждет науку и технику, когда лопнет пузырь искусственного интеллекта

Артем Сутягин

После нескольких лет ажиотажа вокруг технологий искусственного интеллекта нарастают признаки перегрева рынка. Финансовые аналитики все чаще говорят о «пузыре ИИ» — переоценке компаний и проектов, связанных с этой технологией. Многие эксперты предсказывают, что он может лопнуть уже в ближайшее время, вызывая серьезные последствия не только для инвесторов, но и для научных исследований. Действительно ли так все страшно.

Переоценка ИИ

Сегодня в сектор искусственного интеллекта вкладывается в 17 раз больше средств, чем в эпоху «доткомов» до кризиса начала 2000-х. Рыночная стоимость ведущих компаний достигла астрономических значений: одна лишь NVIDIA оценивается более чем в 4,6 триллиона долларов — больше, чем ВВП большинства стран мира.

Однако на фоне этого бума эффективность технологий вызывает сомнение. По данным аналитиков, почти 80% компаний не заметили значимого эффекта от внедрения ИИ для своих доходов. Кроме того, усиливаются опасения, что чат-боты и генеративные модели не оправдывают научных ожиданий и даже создают риски для достоверности исследований.

История уже знает примеры схожих «пузырей». После краха интернет-компаний в 2000-х с рынка исчезли миллиарды долларов, сотни тысяч специалистов остались без работы, а спрос на выпускников IT-направлений резко снизился. Но вопреки ожиданиям, научная активность не замедлилась. Количество публикаций по информатике даже выросло, а развитие интернета и мобильных технологий продолжилось.

Этот опыт позволяет предположить, что возможный обвал рынка ИИ может повторить ту же динамику: сократится число коммерческих стартапов, но фундаментальная наука не остановится. По мнению экономистов, крупные игроки вроде OpenAI, Google или NVIDIA переживут кризис, а вот множество мелких стартапов, создающих очередное «AI-приложение для заметок» или «ИИ-помощника», окажутся первыми жертвами обвала.

Почему кризис это хорошо

Парадоксально, но технологические кризисы часто дают толчок новым идеям. Когда рушится один рынок, специалисты и исследователи находят применение своим знаниям в других сферах. Так, велосипедный «пузырь» XIX века породил развитие автомобильной и авиационной промышленности, а крах железнодорожных компаний стал основой современной транспортной инфраструктуры.

Подобный эффект может проявиться и в случае обвала рынка ИИ: ученые, инженеры и разработчики, потеряв работу в коммерческих компаниях, вернутся в академическую среду или создадут независимые исследовательские коллективы, не ограниченные рыночными интересами.

Наука и искусственный интеллект

Сегодня технологические корпорации заметно опередили университеты по объемам инвестиций и количеству научных публикаций в области ИИ. Многих исследователей привлекают гигантские зарплаты в коммерческом секторе, и это ослабляет академическую науку — явление уже окрестили «утечкой мозгов» из университетов.

Но если пузырь лопнет, ситуация может измениться. Уменьшение финансирования частных компаний приведет к тому, что часть специалистов вернется в исследовательские центры и вузы, где можно будет развивать глубокие, неориентированные на прибыль направления. Это способно вернуть баланс между коммерческой и фундаментальной наукой, открыв новые возможности для долгосрочных открытий.

Если рынок искусственного интеллекта действительно переживет падение, это станет болезненным, но очищающим процессом. Уменьшится количество переоцененных стартапов, но уцелеет то, что имеет реальную научную ценность. После периода ажиотажа ИИ может войти в более зрелую фазу — устойчивого развития, где ценятся качество исследований и практическая польза, а не хайповые заявления. Так, кризис станет не концом эпохи искусственного интеллекта, а возможным началом его серьезного развития.

