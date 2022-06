Дизайн телефонов мертв! Этому есть несколько доказательств

Когда мы говорим о дизайне смартфонов, мы часто слышим, что дизайн субъективен. Мол, нет ничего такого, чтобы могло понравиться всем. По сути, дизайн является видением красоты одного человека. А уж понравится ли это остальным, зависит от того, насколько их мнения сходятся. Есть дизайн, который специально, чуть ли не математически подгоняется под то, что уже хорошо зашло аудитории, но в этом случае мы получаем почти прямую копию. Именно это мы и видим, когда производители смартфонов стараются скопировать iPhone. Но это все теория, а то, что дизайн современных смартфонов мертв — практика.

Что такое дизайн

Джонни Айв (бывший главный дизайнер Apple) в свое время сказал, что «слово «дизайн» стало означать так много, что теперь не означает ничего». Действительно, сейчас такого понятия просто нет. Особенно, когда мы видим бесконечные попытки китайских производителей скопировать самих себя.

Одинаковые телефоны

OnePlus, Oppo, Realme, Xiaomi и другие… Все эти телефоны часто отличаются друг от друга только цветовой гаммой корпуса и расположением фронтальной камеры. Иногда отличия сводятся к текстуре задней стенки, но не более того. Вот и получается, что определить в толпе на глаз часто можно только iPhone и некоторые модели Samsung. Все остальное настолько одинаковое, что даже я, как человек, который постоянно имеет дело с гаджетами, не смогу сделать это сразу.

Самый необычный телефон

И вот приходит Nothing с прозрачной задней панелью и новым лаунчером. Дизайн смартфона охарактеризовали словом «глиф». Оно происходит от греческой архитектуры, но его более современное значение — «символ, который передает информацию невербально». То есть Nothing Phone 1 должен доносить до нас что-то без необходимости включать экран. Речь о подсветке прозрачной задней стенки?

Светодиоды на задней панели устройства могут светиться по-разному и синхронизироваться с разными звуками. Это как система уведомлений на максималках, пульсирующая для входящих звонков, сообщений, PUSH-уведомлений и многого другого. Все это также может загораться одновременно, чтобы действовать как заполняющий свет для камер. И благодаря подходу Nothing, основанному на сообществе пользователей, интерфейс будет открыт для всех желающих. Так можно будет создавать больше пользовательских эффектов, а это уже интересно.

Первый обзор Nothing Phone показал поразительное сходство с iPhone 13.

Честно говоря, это самое новаторское, что я видел в дизайне смартфонов за последнее время. Phone 1 не только дает нам возможность заглянуть под его заднюю стенку (хоть и условно), но и имеет некоторые забавные функции, связанные с его уникальным дизайном, в отличие от Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, который предлагал прозрачность, но, по сути, просто демонстрировал рисунок, который имел мало общего с настоящими внутренними компонентами.

Хорошо зарекомендовавшие себя бренды производят телефоны, которые нравятся массовому рынку, и у них нет возможности рисковать. Это означает, что оснащение телефонов парой камер сзади, большим дисплеем спереди и различными цветовыми вариантами стало нормой, от которой нельзя отступать. Ну, только если для того, чтобы скопировать что-то у Apple.

Тем не менее, Nothing — это стартап, который выходит на жесткий рынок. Глобальная нехватка чипов вполне реальна, что приводит к задержкам запуска, возможной отмене продуктов и росту цен на компоненты. Компания столкнется с большой конкуренцией на рынке, где уже есть много игроков. Кроме того, ожидается, что Phone 1 не станет убийцей флагманов, как ранние модели OnePlus, хотя за ними тоже стоит Карл Пей.

Изменится ли внешний вид телефонов

С одной стороны, кажется, что Nothing является чем-то новым в мире смартфонов, и его дизайн говорит о том, что еще не все потеряно и новые идеи возможны. Но это не так, и на самом деле все наоборот. Дизайн Nothing в очередной раз показывает, что мы в полном тупике, и для реализации чего-то «нового» надо вспоминать идеи из девяностых и нулевых, когда многие компании экспериментировали с прозрачными гаджетами, а чуть позже устанавливали световые индикаторы, чтобы понимать, что пропущен вызов, есть сообщение или телефон заряжается. У меня был такой Siemens M55, парные индикаторы которого были очень удобны. Примерно то же самое сейчас и предлагает Nothing.

Еще больше сказанное доказывается тем, как именно выглядит корпус нового телефона за пределами светящейся стенки. Это практически полная копия iPhone 13. Грани, рамки, модуль камеры – все выдает заимствование идеи корпуса. То есть, придумав прозрачную стенку, дизайнерской фантазии больше не хватило ни на что — только на копирование остальной части корпуса у существующего телефона. Как говорится, «что и требовалось доказать», дизайн мертв.

Поспорить со мной или высказаться в поддержку моего рассуждения вы можете в комментариях или в нашем Telegram-чате.