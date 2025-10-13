Две уникальные функции Google Pixel 10 Pro Fold ради который можно его купить

Складные смартфоны прошли долгий путь развития, но до сих пор сталкиваются с рядом проблем, которые удерживают массового потребителя от покупки. Google Pixel 10 Pro Fold представляет собой попытку решить некоторые из этих вопросов, хотя на первый взгляд может показаться, что это всего лишь незначительное обновление прошлогодней модели. Однако внутри скрываются две революционные особенности, которые выделяют этот гаджет среди всех складных телефонов на рынке.

Складной смартфон с защитой от воды и пыли

Внешне Pixel 10 Pro Fold действительно мало отличается от Pixel 9 Pro Fold. Дизайн практически идентичен, размеры почти те же, и даже функциональность во многом повторяет прошлогоднюю версию. Можно было бы подумать, что Google просто выпустила обновление ради обновления. Но именно те изменения, которые не видны невооруженным глазом, делают эту модель важной вехой в развитии складных устройств.

Одной из главных проблем складных смартфонов всегда была их уязвимость перед внешними факторами. Пыль, песок, ворсинки из кармана — всё это потенциальные враги механизма складывания и хрупкого гибкого дисплея. Большинство владельцев складных телефонов признаются, что буквально трясутся над своим устройством, боясь носить его в кармане джинсов или брать на пляж.

Google Pixel 10 Pro Fold стал первым складным смартфоном, получившим полноценный рейтинг IP68. Это означает максимальную защиту как от воды, так и от пыли. Цифра 6 в рейтинге указывает на высший уровень защиты от твердых частиц — полную пыленепроницаемость. Чтобы получить такую сертификацию, устройство помещается в герметичную камеру с мелкими частицами под отрицательным давлением на несколько часов. После этого теста внутри корпуса не должно обнаружиться ни единой пылинки.

Для сравнения: Pixel 9 Pro Fold имел рейтинг IPX8, что означало защиту только от воды без какой-либо защиты от пыли. Samsung Galaxy Z Fold 7 получил IP48, что защищает лишь от частиц крупнее 1 миллиметра. Ближе всего подобрались HONOR Magic V5 и vivo X Fold 5 с IP58, но даже они не достигли полной пыленепроницаемости.

Секрет кроется в новом безредукторном шарнире, который не оставляет воздушного зазора между механизмом и гибким дисплеем. Всё представляет собой единую цельную конструкцию. Именно это инженерное решение позволило добиться беспрецедентного уровня защиты для складного устройства.

Встроенная поддержка Qi2 с магнитами

Вторая уникальная особенность Pixel 10 Pro Fold — полноценная поддержка стандарта Qi2 со встроенными магнитами. Это делает смартфон совместимым с экосистемой MagSafe e;t из коробки, без необходимости использовать дополнительные кольца или чехлы. Все магнитные зарядки, держатели, штативы, кошельки и другие аксессуары работают с телефоном без проблем. О том, что это такое я рассказывал в отдельной статье.

Можно возразить, что к любому складному телефону можно прикрепить металлическое кольцо или использовать совместимый чехол. Однако встроенные магниты — это совершенно другой уровень удобства. Во-первых, почти все сторонние чехлы для Pixel 10 Pro Fold по умолчанию поддерживают магниты, чего не было с моделью 9 Pro Fold. Это означает больший выбор для тех, кто хочет защитить свой телефон.

Во-вторых, встроенная поддержка Qi2 заставляет производителей аксессуаров серьезно относиться к этому складному телефону. Когда магниты становятся нормой, а не секретной хитростью для гиков, они становятся полноценной частью экосистемы аксессуаров. Можно ожидать появления беспроводных зарядных станций, специально разработанных для удержания Pixel 10 Pro Fold с открытым большим дисплеем, или магнитных штативов для использования телефона в обоих состояниях.

Правда, за эти улучшения пришлось заплатить толщиной корпуса. Pixel 10 Pro Fold стал немного толще предшественника из-за увеличенной батареи на 5015 мАч и встроенных магнитов. В то время как другие производители стремятся к максимальной тонкости, Google сделала выбор в пользу функциональности.

Стоит ли покупать Pixel 10 Pro Fold

Если у вас уже есть складной смартфон Google предыдущего поколения, то надо сказать честно, что новинка не предлагает достаточно причин для обновления. Да, накопитель обновлен до UFS 4.0, но тесты показывают, что прирост производительности не такой значительный, как ожидалось. Процессор Tensor G5, изготовленный по 3-нм техпроцессу TSMC, также не демонстрирует впечатляющего скачка в бенчмарках.

Реальные улучшения сводятся к более прочному шарниру, который выдерживает вдвое больше циклов складывания, увеличенному внешнему дисплею и рейтингу IP68. Этого недостаточно для перехода с прошлогодней модели. Но если вы просто хотите купить складной смартфон, то к Pixel 10 Pro Fold точно стоит присмотреться. У него есть как минусы, так и однозначные плюсы.

Главное значение двух нововведений, которые мы обсудили выше, в том, что они двигают всю индустрию складных телефонов вперед. В прошлом году Pixel 9 Pro Fold совершил прорыв в плане тонкости и удобства ношения в кармане. В этом году Pixel 10 Pro Fold делает это в отношении пылезащиты и удобства использования магнитных аксессуаров. За это устройство можно только поблагодарить. Остается надеяться, что в следующем году Google предложит более тонкий дизайн и менее заметную складку на экране.