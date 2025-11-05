Galaxy S26 может снова получить собственный процессор Exynos и это будет хорошо

В этом году владельцам смартфонов Samsung не приходилось беспокоиться о споре между Exynos и Snapdragon. Линейка Galaxy S25 работает исключительно на Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, хоть и оптимизированных для работы со смартфонами Samsung, в то время как чипы Exynos используются в более доступных моделях, таких как серия FE. Но в следующем году ситуация может измениться и этой даже пойдет на пользую продукции корейского гиганта. Не зря же несколько лет были утечки, что именно в этом заключалась стратегия компании.

Новый процессор Samsung

Причина кроется в проблемах Exynos 2500: низкая производительность выпуска и задержки привели к тому, что Samsung пришлось полностью отказаться от этого чипа для Galaxy S25. Когда процессор наконец появился в Galaxy Z Flip 7, производительность оказалась неутешительной — по мощности CPU он не превзошел прошлогоднего конкурента от Snapdragon, а улучшения графики были минимальными.

Однако Samsung готовится вернуть Exynos в линейку Galaxy S в следующем году. По крайней мере некоторые модели Galaxy S26 получат чип Exynos 2600. Учитывая проблемную историю предыдущих процессоров, поклонники бренда вполне обоснованно испытывают беспокойство, но есть причины для осторожного оптимизма.

Технические характеристики Exynos 2600

Samsung пока не раскрыла полные возможности Exynos 2600, поэтому большинство характеристик остается неизвестным. Тем не менее, некоторые детали о новом процессоре уже известны, и существует множество слухов.

Во-первых, чип будет производиться по передовому 2-нанометровому техпроцессу Gate-All-Around (GAA) от Samsung Foundries. Это может дать ему значительное преимущество перед Snapdragon 8 Elite Gen 5 в плане энергоэффективности и потенциала тактовой частоты. Конкурент от Qualcomm использует улучшенный 3-нанометровый техпроцесс N3P на базе FinFET от TSMC. Samsung заявляет, что следующие смартфоны предложат «более мощную производительность» — хоть это и расплывчатое, но важное утверждение.

Переход на 2-нанометровый GAA представляет собой ключевой скачок в производстве кремния нового поколения, обеспечивающий заметный прирост мощности, производительности и плотности компонентов. Быть первым в этой гонке — несомненное достижение для Samsung.

Однако существуют слухи о низком выходе годных чипов по 2-нанометровому техпроцессу Samsung (от 30% до 50%), что может свести на нет преимущество по стоимости перед полным переходом на Qualcomm из-за высокого процента брака. Более того, 3-нанометровая технология FinFET от TSMC уже достаточно зрелая, в то время как 2-нанометровый GAA от Samsung абсолютная новинка и может иметь много детских болячек.

Galaxy S26 может подорожать: почему Samsung повышает цены впервые с 2022 года

Другое подтвержденное изменение — «искусственный интеллект нового поколения». Вероятно, компания планирует сделать AI уникальной особенностью смартфонов следующего поколения. Согласно сообщениям, новый NPU будет в шесть раз быстрее, чем у Apple A19 Pro в iPhone 17 Pro, и может превзойти последний чип Qualcomm на 30% в задачах AI.

Прогнозы производительности Exynos 2600

Сложно доверять легко подделываемым утечкам бенчмарков, но можно оценить, где окажется Exynos 2600 по сравнению с конкурентами, основываясь на текущем состоянии мобильных процессоров.

На данный момент ни одно готовое мобильное ядро CPU не сравнится по производительности с последним Oryon от Qualcomm. Arm C1-Ultra отстает от показателей Qualcomm на 12% в одноядерных и на 25% в многоядерных тестах. Но Samsung может использовать преимущество 2-нанометрового GAA для увеличения тактовой частоты и сокращения разрыва.

Что касается игр, новый GPU Xclipse 960 от Samsung, по слухам, превзойдет графическую производительность прошлогоднего Snapdragon 8 Elite и Apple A19 Pro. Это сделает его мощным игровым чипом, даже если он не достигнет высот последнего 8 Elite Gen 5. В сравнении с предыдущим поколением, которое значительно отставало от конкурентов в графике, это станет существенным улучшением.

Почему Exynos 2600 хороший процессор

Слухи предполагают, что Galaxy S26 Ultra получит Snapdragon 8 Elite Gen 5 во всех регионах, возможно, как и модель Plus. Базовая модель Galaxy S26 (возможно, будет называться S26 Pro) может стать единственной с Exynos 2600. Это напоминает недавние складные устройства Samsung, где более доступный Galaxy Z Flip 7 получил Exynos, а флагманский Z Fold 7 — Snapdragon.

Критически важно, чтобы Exynos 2600 не выглядел далеким вторым вариантом по сравнению с флагманским процессором серии. Конкурентная производительность по агрессивной цене в $799 определенно поможет сделать чип успешным.

Однако еще важнее, чтобы новый процессор избежал прошлых проблем. Недостаток поставок, перегрев, проблемы с батареей и подключением преследовали прошлые модели Exynos, создавая восприятие Snapdragon как лучшего варианта. Exynos 2600 должен разрушить эту репутацию.

Есть причины для оптимизма: даже если Exynos 2600 не завоюет корону производительности, он будет идти по пятам за лучшим предложением Qualcomm с конкурентной ценой в $799 и преимуществами передового техпроцесса. Это продолжит недавний успех Exynos в более доступных моделях FE. Теперь остается только дождаться выхода серии Galaxy S26 в начале следующего года.