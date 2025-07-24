Глава Google рассказал, заменят ли AR-очки смартфон и о будущем ИИ в 2026 году

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Артем Сутягин

Развитие искусственного интеллекта и технологий дополненной реальности становится ключевым направлением для Google. В ходе отчета перед акционерами Alphabet за второй квартал 2025 года генеральный директор Сундар Пичаи поделился своим видением того, как эти технологии будут развиваться в ближайшие годы. Это интересно в первую очередь из-за того, что информация прозвучала от руководителя компании, которая является одним из лидеров индустрии. Кому как не ему знать ответы на все вопросы.

Глава Google рассказал, заменят ли AR-очки смартфон и о будущем ИИ в 2026 году. Google знает, какое будущее у смартфонов. Фото.

Google знает, какое будущее у смартфонов

Будущее агентного ИИ

Пичаи подчеркивает, что серия моделей Gemini 2.5, особенно версия Pro, создавалась с учетом агентных возможностей как приоритетного направления. «Это направление, в которое мы больше всего инвестируем», — отметил он. Руководитель также намекнул на грядущие анонсы, возможно связанные с Deep Think: «Определенно есть захватывающий прогресс, включая модели, которые мы еще полностью не выпустили».

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Несмотря на впечатляющие достижения, остается работа по улучшению надежности, задержек и стоимости. Google видит прогресс во всех этих областях. Пичаи ожидает, что «2026 год станет годом, когда люди начнут более широко использовать агентные возможности».

Уже сегодня Google запустил агентные функции, такие как Deep Research в Gemini и ИИ для бизнес-звонков в Google Search. Также доступен Project Mariner для подписчиков AI Ultra, а на конференции I/O был анонсирован Agent Mode для приложения Gemini.

Будущее агентного ИИ. ИИ может сделать многое, но может ли она заменить человека во всем? Фото.

ИИ может сделать многое, но может ли она заменить человека во всем?

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Заменят ли AR-очки смартфоны

Касательно XR-очков Пичаи выразил большой энтузиазм относительно инвестиций Google в эту область. Однако он проявляет осторожность в прогнозах, подчеркивая, что смартфоны останутся основным устройством в ближайшем будущем: «Я думаю, это будет захватывающая новая развивающаяся категория, но я все еще ожидаю, что телефоны будут в центре пользовательского опыта… по крайней мере, в течение следующих двух-трех лет».

Такая позиция не удивляет, учитывая, что Google сначала делает ставку на Android XR гарнитуры. В мае компания объявила о партнерстве с Gentle Monster и Warby Parker для создания «стильных очков с Android XR«. Совместно с Samsung Google создает «программную и референсную аппаратную платформу, которая позволит экосистеме создавать отличные очки». Разработчики смогут начать создание для этой платформы уже в конце этого года.

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Что будет с Google в 2026 году

За пределами отчета Пичаи поделился размышлениями о развитии Alphabet. В августе 2015 года была объявлена материнская компания, и Пичаи был назначен генеральным директором Google. С тех пор наблюдается невероятный рост новых направлений бизнеса — Cloud, YouTube, Play, подписки и других сервисов.

Что будет с Google в 2026 году. Сундар Пичаи сделал многое для Google. Изображение: Total.kz. Фото.

Сундар Пичаи сделал многое для Google. Изображение: Total.kz

Для понимания масштабов прогресса стоит отметить: в 2015 году общая выручка Alphabet составляла 75 миллиардов долларов. Только YouTube и Cloud завершили 2024 год с годовым оборотом в 110 миллиардов долларов.

Глядя в будущее, Пичаи выражает волнение по поводу перспектив следующего десятилетия, особенно прогресса в направлении достижения искусственного общего интеллекта (AGI). Он подчеркивает стремление компании обеспечить, чтобы эти технологии приносили пользу всем.

Революция в области ИИ набирает обороты, и Google готовится сыграть ведущую роль в формировании технологического будущего человечества. Следующие несколько лет станут решающими для определения того, как эти инновации изменят нашу повседневную жизнь.

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