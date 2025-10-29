Google опровергает сообщения о масштабной утечке данных Gmail. Что произошло

  2. Темы
  3. Аналитика
Артем Сутягин

На этой неделе множество новостных изданий сообщили о якобы произошедшей утечке более 183 миллионов паролей от аккаунтов Gmail. Однако Google публично опровергла эти заявления, объяснив, что речь идет о недопонимании природы агрегированных баз данных скомпрометированных учетных записей. Кто на самом деле прав и почему Google так решительно отрицает объявления.

Google опровергает сообщения о масштабной утечке данных Gmail. Что произошло. Защита такой махины как Google является далеко не самой простой задачей. Фото.

Защита такой махины как Google является далеко не самой простой задачей.

Что произошло с базой данных Google

Путаница возникла из-за отчета, опубликованного Троем Хантом, создателем базы данных Have I Been Pwned. В отчете говорилось о добавлении 183 миллионов скомпрометированных аккаунтов на платформу. Однако эта коллекция взломанных учетных записей поступила из множественных источников, а не из одного приложения или сервиса.

Многие из скомпрометированных аккаунтов были обнаружены ранее. По данным Ханта, только 9% из 183 миллионов аккаунтов являются новыми. При таком масштабе набора данных 9% новых взломанных аккаунтов составляют 16,4 миллиона учетных записей. Эта цифра значительно меньше первоначально заявленных 183 миллионов и не связана напрямую с Gmail.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Gозиция Google по поводу безопасности Gmail

Google категорически отрицает факт утечки данных из Gmail. В серии сообщений в социальных сетях компания заявила: «Сообщения о взломе Gmail, затронувшем миллионы пользователей, являются ложными. Защита Gmail надежна, и пользователи остаются под защитой».

Скомпрометированные аккаунты поступили от Synthient, платформы анализа угроз безопасности, которая агрегировала эти взломанные учетные записи из множества источников по всему интернету. Google пояснила: «Неточные сообщения возникают из-за недопонимания баз данных инфостилеров, которые регулярно компилируют различную активность по краже учетных данных, происходящую в сети. Это не отражает новую атаку, направленную на конкретного человека, инструмент или платформу».

Gозиция Google по поводу безопасности Gmail. Кибербезопасность становится все более сложной. Фото.

Кибербезопасность становится все более сложной.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Как защитить свой аккаунт Google

Чтобы успокоить пользователей, Google озвучил шаги, которые можно предпринять для защиты аккаунтов Gmail. Компания рекомендует включить двухфакторную аутентификацию или перейти на использование ключей доступа для предотвращения кражи учетных данных. Кроме того, пользователям следует сбрасывать пароли, когда они оказываются в крупных партиях скомпрометированных учетных записей.

ЦИТАТА: Gmail предпринимает действия, когда обнаруживает крупные партии открытых учетных данных, помогая пользователям сбросить пароли и восстановить безопасность аккаунтов, — заявил представитель Google.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Базы данных инфостилеров помогают пользователям понять, была ли их личная информация и данные аккаунтов утечены в результате взлома. Однако иногда они могут вводить пользователей в заблуждение. Важно понимать, что такие базы данных представляют собой агрегацию информации из различных источников за продолжительный период времени, а не результат единичного события безопасности.

В случае с отчетом Synthient речь шла о компиляции данных, собранных из множественных утечек разных сервисов и платформ. Такой подход позволяет исследователям безопасности отслеживать масштаб проблемы, но может создавать ложное впечатление о произошедшем массовом взломе конкретного сервиса.

Чем смартфоны Xiaomi отличаются от всех остальных

Это уже второй раз за последние месяцы, когда Google приходится прояснять ситуацию с безопасностью Gmail. В сентябре 2025 года компания опровергла сообщения о том, что якобы выпустила предупреждение о безопасности для всех 2,5 миллиардов пользователей Gmail. Подобные ситуации подчеркивают важность критического подхода к новостям о кибербезопасности и необходимость проверки информации из первоисточников.

Теги
Новости по теме
Что за приложение Telega появилось в России и безопасно ли им пользоваться
Как добавить доверенный контакт на Госуслугах и защитить учетную запись от взлома
MAX научился записывать групповые звонки и отправлять их на сервер. Зачем это нужно?
Лонгриды для вас
OpenAI снова откладывает выпуск крутой открытой ИИ-модели, которая должна изменить все

OpenAI вновь переносит срок выхода своей ожидаемой открытой модели искусственного интеллекта. Об этом сообщил генеральный директор компании Сэм Альтман (Sam Altman), отметив, что это уже второе перенесение за нынешнее лето. Первоначально релиз планировался на следующую неделю, однако теперь запуск отложен на неопределённый срок для проведения более тщательных проверок безопасности. В этой ситуации явно что-то пошло не так, раз компания уже не в первый раз не может выдержать обещанные ей же сроки.

Читать далее
Microsoft окончательно прекратила поддержку Windows 10. Что будет с компьютерами?

Сегодня компания Microsoft официально завершила поддержку Windows 10. Это значит, что операционная система, вышедшая почти десять лет назад, больше не будет получать обновления безопасности, исправления ошибок и техническую поддержку. Например, Microsoft уже предупредила, что любые недавно обнаруженные уязвимости больше не будут закрываться. Что делать пользователям, которые не могут установить актуальную Windows 11?

Читать далее
Gboard получит новые функции, которые сделают ее еще лучше

Бета-версия популярной клавиатуры Gboard от Google демонстрирует несколько интересных нововведений, которые могут кардинально изменить способ взаимодействия пользователей с виртуальной клавиатурой на Android-устройствах. Нельзя сказать, что нововведения революционные, но они точно заслуживают внимания, ведь ее использование будет более удобным.

Читать далее
Новости партнеров
Как Apple прокачает камеры iPhone в 2026 и 2027 годах
Как Apple прокачает камеры iPhone в 2026 и 2027 годах
Почему кофе может исчезнуть с планеты: как мы сами уничтожаем любимый напиток
Почему кофе может исчезнуть с планеты: как мы сами уничтожаем любимый напиток
Президент США Трамп помиловал бывшего руководителя криптобиржи Binance Чанпена Чжао. Что это значит?
Президент США Трамп помиловал бывшего руководителя криптобиржи Binance Чанпена Чжао. Что это значит?