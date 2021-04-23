Google Pixel 5a почти не будет отличаться от Pixel 4a

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Артем Сутягин 0

Уже два года подряд Google выпускает облегченную версию своего флагманского смартфона. В прошлом году казалось, что он не выйдет, но в итоге мы его дождались. В этом году новинка, как обычно, должна быть представлена летом. Главной особенностью этого устройства является его облегченная конструкция. Вот только сейчас добиться этого будет довольно сложно, учитывая, что базовый Google Pixel 5 уже был облегченной версией самого себя. Тем не менее, сейчас у нас появились подробности того, к чему нам готовиться и чего ждать от новинки. А заодно стало понятно, когда она выйдет и чем еще будет примечательна.

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Когда выйдет Google Pixel 5a

Если все пойдет так, как предсказывают инсайдеры, то премьера Google Pixel 5a состоится 11 июня. Уже известно, что с точки зрения дизайна смартфон будет повторять черты Pixel 4a 5G. И вот пришла информация, что больших отличий в характеристиках тоже ждать не стоит. Да и могло ли быть иначе?

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Характеристики Google Pixel 5

Наши коллеги из издания 9to5google рассказали, что Pixel 5a 5G получит чип Snapdragon 765G, знакомый по Pixel 5 и Pixel 4a 5G. Эта информация является не домыслами или утечками. Она была найдена в Android 12 Developer Preview 3. Там в частности, упоминается смартфон под кодовым названием Barbet с чипом «sm7250». Напомню, ранее это кодовое имя было присвоено Pixel 5a 5G.

До этого уже проскакивала информация, что новинка получит 6,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FullHD+ и двойную заднюю камеру. Скорее всего, Pixel 5a 5G будет доступен только в США, Японии, некоторых странах Европы и Индии, но появление на других рынках — большой вопрос. В России, вероятно, купить этот смартфон у официальных дилеров будет нельзя. Да и нет их, чтобы они оказывали такие услуги.

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Смартфоны со Snapdragon 765G

В прошлом году Snapdragon 765G стал одним из основных чипсетов. Ему отдали предпочтение практически все известные производители при выпуске моделей, который принято называть субфлагманами. Он действительно был хорош и предлагал достойные характеристики при относительно невысокой цене.

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Можно даже сказать, что эти характеристики почти не уступали флагманскому Snapdragon 865. Зато он был существенно дешевле этого чипсета. А еще у него был встроенный модем 5G в отличии от ”старшего брата”. Это в некоторых случаях облегчало установку процессора  при создании смартфона и тоже отчасти снижало стоимость разработки и производства.

Pixel

Купить Pixel в России можно довольно легко, но официально его не завозят.

В итоге, такое соотношение цены и качества стало идеальным не только для производителей, но и для покупателей. Поэтому продажи подобных устройств оказались очень хорошими. Некоторые производители пошли дальше и, например, та же Google оснастила им свой флагман — Google Pixel 5.

Что известно о Google Pixel 6

Кроме подготовки Pixel 5a 5G, Google готовится к выпуску своего следующего ”топового” Android-смартфона — Pixel 6. В сети уже сообщалось, что на этот раз компания может пойти на нестандартный шаг. Кто-то даже предполагает, что это может наложить отпечаток на всю отрасль. Собственно, в прошлом году влияние Google тоже дало свои плоды. Во многом именно поэтому Samsung существенно ”облегчила” линейку Galaxy S21 и сделала ее на 200 долларов дешевле — впервые за всю историю модели.

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В этом году сообщается, что Google Pixel 6 может получить фирменный чип, созданный усилиями самого поискового гиганта и Samsung. По крайней мере, инсайдеры уверяют, что южнокорейский гигант выбран в качестве партнера. В этом случае можно говорить о некоторой корректировке ценовой политики. При этом новые компоненты могут оказать большое влияние на работоспособность смартфона. Но это только в том случае, если речь идет об оптимизации, а не о создании чипа для снижения стоимости (или увеличения прибыли).

Pixel

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Но на этом все нововведения не заканчиваются. Учитывая, что Pixel — это смартфоны в первую очередь о камерах, то интересно, что компания предложит именно в этом направлении. Рассуждать на тему того, какие преобразования ждут камеру Pixel 6 и какой путь компания выберет на этот раз, можно долго. Тот же Pixel 5 получил только два сенсора на задней панели, основным из которых был Sony IMX363 с разрешением 12,2 мегапикселя с диафрагмой f/1,7.

Это свидетельство удивительного консерватизма компании, которая с 2018 года использует одну и ту же конструкцию камеры. Вот только она как-то умудряется заставлять его работать все лучше и лучше. Интересно, в этом году мы опять увидим ”старичка” или время перемен уже пришло? Но это касается осени, а летняя новинка стала вырисовываться чуть яснее. Да и ждать ее осталось всего полтора месяца.

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