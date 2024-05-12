Google Pixel 8a больше не дешевый телефон с хорошей камерой. Как он изменил все

Глядя на новый Pixel 8a, мне стали очевидны некоторые вещи, касающиеся стратегии и приоритетов Google. Само определение телефона Pixel изменилось, а вместе с ним и возможность создания бюджетного устройства, который бы соответствовал этому новому видению. Звучит немного странно и попахивает как-то очередной придиркой, но тут не все так просто. Поэтому надо все не спеша взвесить, оглянуться на модельный ряд компании и проанализировать что именно мы имеем.

Для чего нужен Google Pixel

В самом начале своего существования серия Pixel была ориентирована на исключительную камеру и стоковый Android. Со временем появилось множество функций, предназначенных только для этих смартфонов. После этого мы говорили не только о камере, но и о полном программном пакете, который предоставлял нам уникальные возможности, не встречающиеся на других телефонах Android. Экран вызова, размытие фото и другие повседневные утилиты расширили возможности устройств. И даже когда другие бренды, выпускающие смартфоны на Android догнали Google по качеству камеры, у гиганта из Маунтин-Вью все еще был джокер в рукаве, который он мог назвать своим собственным.

Если бы было достаточно только хорошей камеры, чтобы выделить аппарат Google из сотен бюджетных Android-телефонов, то в Pixel 8a камера была бы улучшена по сравнению с 7a. Но этого не произошло. Вместо этого улучшения произошли в других местах.

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Преимущества процессора Google Tensor 3

Самое главное, мы получили процессор Tensor G3, который позволяет Google заявить о двух новых особенностях: семь лет обновлений, а так же возможности Gemini Nano и искусственного интеллекта на устройстве. И это, на мой взгляд, новое определение Pixel.

Google больше не рассматривает свои Pixel как просто устройства с хорошей камерой, которые задают путь развития для остальной экосистемы Android. Теперь это долговечные телефоны с поддержкой искусственного интеллекта. А раз это новое определение, то и вся линейка должна следовать ему. Это означает, что будущие Pixel, независимо от того, относятся ли они к бюджетной или флагманской категории, должны придерживаться этой философии и соответствовать ей.

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Бюджетный Pixel не может существовать, потому что Pixel теперь — это телефон с поддержкой искусственного интеллекта и семью годами обновлений. Две составляющие новой философии Pixel — функции искусственного интеллекта и долгосрочная поддержка обновлений — требуют мощного чипа и большого количества оперативной памяти, что возвращает нас к тому, что мы уже закрепили выше: больше не может быть «бюджетного Pixel», потому что в 2024 году Pixel — это мощный телефон, а не среднебюджетник.

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Выход Google Pixel 8a

Pixel 8a существует для того, чтобы подтвердить эту теорию. И будущие телефоны Pixel серии ”A” тоже должны будут последовать этому примеру. Если вы надеялись на возрождение телефонов Pixel с приставкой ”A” за 300-400 долларов, то сразу же развейте эти надежды. Google не сделает шаг назад и не выпустит какой-либо телефон в линейке Pixel, если он не будет соответствовать тому, что мы видим сейчас. И да, я снова говорю о семилетнем обновлении и большом количчестве возможностей искусственного интеллекта. И, как я уже говорил, выполнение этих требований делает телефон более дорогим.

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Единственный способ получить более дешевые Pixel — скидки и специальные предложения от продавцов. И пусть многие расстроятся из-за этого, но такая стратегия выглядит довольно хорошей. Google по-прежнему может рекламировать аппаратное обеспечение высокого класса, даже в среднем ценовом диапазоне, без ущерба для своих требований. При этом, привлекать покупателей в более дешевый сегмент. Но назвать его бюджетным просто нельзя. Он именно просто ”более дешевый и ни как иначе.