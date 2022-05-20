Google старается, но до сих пор не понимает, как повысить нашу безопасность

Google I/O 2022 уже ушла в прошлое, оставив нам много новых продуктов. Но пока не остыла сцена, хотелось бы осудить кое-что, что прошло несколько незамеченным. Особенно важно, что это касается безопасности, что очень важно для каждого пользователя. Даже для того, кто ничего не знает о существовании Google Pixel, а просто пользуется поисковиком или смотрит ролики на YouTube. Безопасность, а точнее ее отсутствие, была одной их важных тем конференции. Конечно, компания не высказывалась о себе так резко, как это только что сделал я, а преподнесла это как новое слово в конфиденциальности, но давайте разберемся, научилась ли они понимать, что это такое на самом деле. Спойлер: мне кажется, что нет.

Где Google собирает данные

Наверняка вы знаете, что основным бизнесом Google остается продажа рекламы. Независимо от того, используете ли вы поиск, смотрите YouTube или выбираете приложения в Google Play, компания отслеживает ваши действия и создает персонализированный рекламный профиль. Он может использоваться для подготовки адресной рекламы для вас с максимальной эффективностью и, следовательно, доходом. Очевидно, такая практика никому не нравится, тем более, что по-настоящему контролировать и проверять собранные о нас данные практически невозможно. А еще многие неохотно принимают это как плату за «бесплатные» услуги.

На I/O 2022 Google представила свое последнее решение, призванное успокоить тех, кто заботится о конфиденциальности, — антиутопию под названием «Мой рекламный центр» (My Ad Center). В недалеком будущем пользователи Google получат новый пользовательский интерфейс и функции, с помощью которых они смогут настраивать свою рекламу. Только Google могла подумать, что кто-то захочет тратить драгоценные минуты своей жизни на то, чтобы определить, какие из «любимых брендов» могут отслеживать их данных.

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Безопасность сборы данных

Новый инструмент в конечном итоге должен предоставить пользователям более детальный контроль над темами и типами данных, которыми они делятся с брендами и рекламными компаниями. Без преувеличения, такие шаги навстречу важны и приятны. Особенно, если это сделано для того, чтобы пользователи добровольно предоставляли данные, а не для чего-то еще. Однако элементы управления, необходимые пользователям, должны быть легко доступны и не скрыты в недрах непонятных меню.

Серьезным испытанием для My Ad Center, несомненно, станет то, что он сталкивается с теми же раздражающими подводными камнями, что и другие разочаровывающие и «заботящиеся о конфиденциальности» инициативы. Все эти всплывающие окна с непонятными для пользователя вопросами о разрешениях только вызывают раздражения. Особенно, когда нет возможности ответить отрицательно. Точнее, возможность есть, но сайт просто не откроется.

Кто собирает данных больше, Apple и Google

При том это все не приносит никакой пользы. Часто даже никак не влияет на то, что увидит конечный пользователь и на то, какие данные о нем будут собраны. В конечном счете пользователь не должен нести ответственность за то, чтобы выяснить, как входить и выходить из системы — сборщики данных должны отдавать приоритет конфиденциальности. Они должны понимать, что люди не хотят, чтобы все собиралось по умолчанию. К сожалению, Google еще не последовала примеру Apple, чтобы приложения запрашивали у пользователей разрешение и отключали отслеживание по умолчанию. Но это понятно. Для Apple бизнес не в сборе данных, а для Google именно в нем.

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К чести Google, она демонстрирует первые признаки перехода от своего старого общего подхода к чуть более добровольной модели сбора данных. Компания хочет отказаться от стороннего веб-отслеживания на основе файлов cookie, заменив его своим Topics API. Так алгоритмам даже не нужно будет знать личность пользователя, чтобы показывать релевантную рекламу. Не будет и массового сбора данных. Вместо этого веб-сайтам назначаются темы, а релевантные объявления создаются на основе небольшого набора тем, с которыми пользователь хочет быть связанным.

«Мой рекламный центр» в сочетании с «Темами» предполагает, что Google начинает осознавать новую рекламную модель, но только время покажет, является ли это чем-то серьезным и по-настоящему новым. В конце концов, Google все еще пытается найти правильный баланс, не нарушая своей основной бизнес-модели. В любом случае Google оказывается зажатой между проблемами конфиденциальности своих пользователей и потребностями в сборе данных для своего основного рекламного бизнеса.

Утечки данных Google

Помимо My Ad Center, на Google I/O много времени говорили о важности конфиденциальности и безопасности сервисов компании. И это правильно. Google несет ответственность за многочисленные утечки пользовательских данных в предыдущие годы. Известные события включают ошибку Google+ в 2018 году, из-за которой были раскрыты данные 52,5 миллионов пользователей и почти 5 миллионов паролей Gmail, которые просочились в сеть в 2014 году.

А еще в 2018 суд наказал компанию штрафом в размере 170 миллионов долларов за отслеживание приватного браузера, а в 2019 году — за нарушение конфиденциальности данных детей с участием YouTube Kids. Так же был незаконный сбор данных в приложениях и многое другое. У Google ужасный послужной список, когда дело доходит до защиты и соблюдения конфиденциальности своих пользователей.

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Стоит ли повышать безопасность данных

Я до сих пор не могу поверить, что новые инициативы нацелены именно на пользователей. Это или новый инструмент, который позволит зарабатывать еще больше, или прикрытие огрехов прошлого. Вряд ли ради пользователей компания откажется от миллиардов долларов дохода. Не в том мире мы живем. Хотя, возможно, это мое мнение, с которым вы можете поспорить а нашем Telegram-чате.

Тут все, что показали на Google I/O 2022.

Это, конечно, очень приятные улучшения, которые дают пользователям немного больше конфиденциальности и контроля над собранными о них данными. Но если бы компания действительно заботилась именно о нас с вами, то шаги были бы более решительными. Пока кажется, что компания не усвоила самый важный урок последнего десятилетия — единственный способ сохранить конфиденциальность данных — это вообще не собирать их.

Я считаю, что Google по-прежнему не обеспечивает конфиденциальность. Компания любит говорить о разрешениях приложений, зашифрованных данных и пользовательских переключателях, но суть в том, что она все еще машина для сбора данных. В конце концов это бизнес-модель Google и всегда будет внутренняя борьба за баланс между сбором данных и получением дохода. Чем больше данных, тем больше денег, и наоборот. Третьего не дано.