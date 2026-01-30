Готовьтесь: дешевых смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO в 2026 году на всех не хватит

Все вокруг только и говорят о том, что ИИ отбирает работу у всего населения планеты. Наверное, это один из возможных исходов в обозримом будущем. Но пока что нейросети очень хорошо справляются с засорением медиаполя тупыми видеороликами и фотофейками. А еще искусственный интеллект спровоцировал серьезный дефицит электроники, из-за которого теперь не только дорожают смартфоны, но и сокращаются производства. Вот, Xiaomi столкнулась с такими проблемами и теперь может выпускать на рынок меньше доступных смартфонов.
По данным аналитиков, в 2026 году у всех производителей может возникнуть реальный дефицит смартфонной памяти. В первую очередь из-за того, что мощности и поставки уходят в сторону серверов и ИИ-железа. Более того, он уже начался. из-за чего цены на электронику в России готовятся к серьезному скачу.
Да и вообще, из-за отсутствия памяти брендам становится сложнее штамповать устройства привычными тиражами. И, как ни странно, в эпицентре оказались не флагманы, а дешевые смартфоны.
Почему бюджетных смартфонов станет меньше
Если откинуть экономические термины и упростить теорию, то картинка такая: память нужна всем, от смартфонов до дата-центров. Но сейчас вожжи рынка находятся у производителей чипов, которые полностью окунулись в серверные поставки микросхем под ИИ. И пока что рынок заметно перекашивается в ту сторону, которая выгоднее только им.
В итоге память дорожает, но это даже не основная проблема. Это можно решить корректировкой розничных цен. Но есть кое что посерьезнее: дело в том, что для массовых устройств памяти может не хватать физически или она будет доступна по таким ценам, что выпуск дешевых моделей станет нерентабельным.
Сейчас основное внимание приковано к микросхемам стандарта LPDDR4 и LPDDR4X. Это как раз те чипы, которые в основном встречаются в бюджетниках и даже некоторых более дорогих вариантов. В связи с переходом на выпуск деталей для ускорителей ИИ такие чипы памяти оказываются самыми невыгодными для производства, отчего компании просто не видят смысла в их выпуске.
Какие смартфоны могут исчезнуть
И вот, где намечается реальный дефицит. Собственно, если проблемы с памятью продолжат раскручиваться, то под нож первыми попадут самые доступные линейки, где прибыль с каждого аппарата минимальная, а зависимость от простых и массовых комплектующих — максимальная.
Что в итоге? В продаже будет меньше популярных моделей по приемлемым ценам, а также больших скидок и акций. Вместо этого будут проблемы с наличием: часть моделей практически исчезнет с рынка, особенно устройства из разряда “топ за свои деньги”, который обычно раскупают партиями. Так что условные Redmi и POCO начнут выходить меньшими партиями, либо получат более скромные конфигурации. Например, исчезнуть могут такие модели:
- Redmi A-серия. Самый низкий сегмент. Любой рост цены памяти или логистики здесь убивает маржу, так что такие аппараты проще урезать по поставкам или заменить переходной моделью.
- Redmi 13C и Redmi 14C. Суперпопулярные народные бюджетники, тоже под ударом.
- POCO C-серия. Этот бренд обычно держит цену бюджеток на грани, чтобы было выгодно покупателю. Если компонентов будет мало, приоритет сместят на выпуск устройств серии X.
- Базовые Redmi Note (например, Note 13 и Note 14 в минимальных конфигурациях). Если памяти не хватит, такие смартфоны вряд ли совсем исчезнут, но будут доступны реже и дороже.
Отраслевые аналитики склоняются к тому, что сильнее всех от этого пострадает Xiaomi и ее дочерние бренды Redmi и POCO. С одной стороны, компания по-прежнему держится в топе производителей по объему, но в конце 2025 года у нее уже просели квартальные поставки бюджеток как самых невыгодных товаров. В конце концов, производитель может отдавать приоритет более маржинальным моделям, а не заваливать рынок ультрабюджетниками.
