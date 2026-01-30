Готовьтесь: дешевых смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO в 2026 году на всех не хватит

Все вокруг только и говорят о том, что ИИ отбирает работу у всего населения планеты. Наверное, это один из возможных исходов в обозримом будущем. Но пока что нейросети очень хорошо справляются с засорением медиаполя тупыми видеороликами и фотофейками. А еще искусственный интеллект спровоцировал серьезный дефицит электроники, из-за которого теперь не только дорожают смартфоны, но и сокращаются производства. Вот, Xiaomi столкнулась с такими проблемами и теперь может выпускать на рынок меньше доступных смартфонов.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

По данным аналитиков, в 2026 году у всех производителей может возникнуть реальный дефицит смартфонной памяти. В первую очередь из-за того, что мощности и поставки уходят в сторону серверов и ИИ-железа. Более того, он уже начался. из-за чего цены на электронику в России готовятся к серьезному скачу.

Да и вообще, из-за отсутствия памяти брендам становится сложнее штамповать устройства привычными тиражами. И, как ни странно, в эпицентре оказались не флагманы, а дешевые смартфоны.

Почему бюджетных смартфонов станет меньше

Если откинуть экономические термины и упростить теорию, то картинка такая: память нужна всем, от смартфонов до дата-центров. Но сейчас вожжи рынка находятся у производителей чипов, которые полностью окунулись в серверные поставки микросхем под ИИ. И пока что рынок заметно перекашивается в ту сторону, которая выгоднее только им.

В итоге память дорожает, но это даже не основная проблема. Это можно решить корректировкой розничных цен. Но есть кое что посерьезнее: дело в том, что для массовых устройств памяти может не хватать физически или она будет доступна по таким ценам, что выпуск дешевых моделей станет нерентабельным.

Сейчас основное внимание приковано к микросхемам стандарта LPDDR4 и LPDDR4X. Это как раз те чипы, которые в основном встречаются в бюджетниках и даже некоторых более дорогих вариантов. В связи с переходом на выпуск деталей для ускорителей ИИ такие чипы памяти оказываются самыми невыгодными для производства, отчего компании просто не видят смысла в их выпуске.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Какие смартфоны могут исчезнуть

И вот, где намечается реальный дефицит. Собственно, если проблемы с памятью продолжат раскручиваться, то под нож первыми попадут самые доступные линейки, где прибыль с каждого аппарата минимальная, а зависимость от простых и массовых комплектующих — максимальная.

Что в итоге? В продаже будет меньше популярных моделей по приемлемым ценам, а также больших скидок и акций. Вместо этого будут проблемы с наличием: часть моделей практически исчезнет с рынка, особенно устройства из разряда “топ за свои деньги”, который обычно раскупают партиями. Так что условные Redmi и POCO начнут выходить меньшими партиями, либо получат более скромные конфигурации. Например, исчезнуть могут такие модели:

Redmi A-серия. Самый низкий сегмент. Любой рост цены памяти или логистики здесь убивает маржу, так что такие аппараты проще урезать по поставкам или заменить переходной моделью.

Самый низкий сегмент. Любой рост цены памяти или логистики здесь убивает маржу, так что такие аппараты проще урезать по поставкам или заменить переходной моделью. Redmi 13C и Redmi 14C. Суперпопулярные народные бюджетники, тоже под ударом.

Суперпопулярные народные бюджетники, тоже под ударом. POCO C-серия. Этот бренд обычно держит цену бюджеток на грани, чтобы было выгодно покупателю. Если компонентов будет мало, приоритет сместят на выпуск устройств серии X.

Этот бренд обычно держит цену бюджеток на грани, чтобы было выгодно покупателю. Если компонентов будет мало, приоритет сместят на выпуск устройств серии X. Базовые Redmi Note (например, Note 13 и Note 14 в минимальных конфигурациях). Если памяти не хватит, такие смартфоны вряд ли совсем исчезнут, но будут доступны реже и дороже.

Отраслевые аналитики склоняются к тому, что сильнее всех от этого пострадает Xiaomi и ее дочерние бренды Redmi и POCO. С одной стороны, компания по-прежнему держится в топе производителей по объему, но в конце 2025 года у нее уже просели квартальные поставки бюджеток как самых невыгодных товаров. В конце концов, производитель может отдавать приоритет более маржинальным моделям, а не заваливать рынок ультрабюджетниками.