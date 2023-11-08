Говорят, что Google Pixel 8 приведет нас к цифровому апокалипсису. Правда ли это?

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Артем Сутягин

Иногда умные люди говорят в Интернете очень глупые вещи. Такое бывает у всех, но это не повод не рассказать об этом. Ведь часто такая дезинформация вклинивается в мозг, и читатели начинают ожидать не того, чего действительно стоит ожидать. Конечно, это происходит каждый день и в самых разных сферах, но у нас ресурс про гаджеты, и мы не можем не остановиться на этом подробнее. Тем более, когда нас пугают такими словами, как ”апокалипсис”. Согласитесь, звучит странно, но такие броские заголовки привлекают много внимания и заставляют другие источники цитировать это. Давайте разберем один из таких примеров.

Говорят, что Google Pixel 8 приведет нас к цифровому апокалипсису. Правда ли это? Google Pixel 8 вышел уже несколько недель назад, но все еще вызывает немало споров. Источник: Reuters. Фото.

Google Pixel 8 вышел уже несколько недель назад, но все еще вызывает немало споров. Источник: Reuters

Что говорят о Google Pixel 8

Сейчас речь идет о статье в Washington Post, которую многие обсуждали в последнее время. Казалось бы, что это просто статья, но она выпущена в очень крупном издании и наделала немало шума среди неравнодушных к технологиям людей.

В ней утверждалось, что Google «уничтожает человечество», рассказывая нам об искусственном интеллекте камеры Pixel. Это действительно настолько же абсурдно, насколько и звучит. А самое главное, что это совершенно не отражает сути происходящего.

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Искусственный интеллект в Google Pixel 8

Это не первая статья с броским и завлекающим заголовком, но при этом упускающая суть темы. Мы все видели статьи и посты в социальных сетях о том, что, например, Pixel 8 AI приведет к какому-то цифровому апокалипсису. Такие статьи были написаны теми, кто переоценивает возможности современных технологий.

Винить авторов сложно, ведь они просто пытаются написать так, чтобы выделиться на фоне миллиардов других статей, написанных в Интернете. Пытаясь сделать так, иногда очень просто заиграться и перестараться. Но в этом случае надо быть готовыми к тому, что на вас выльется огромное количество критики. Что, собственно, и произошло в этот раз.

Искусственный интеллект в Google Pixel 8. Многие говорят, что Pixel 8 заново изобрел мобильную фотографию. Источник: TechWar.GR. Фото.

Многие говорят, что Pixel 8 заново изобрел мобильную фотографию. Источник: TechWar.GR

Я скажу лишь, что предпосылка обвинять в чем-либо программное обеспечение объективно глупа, и несколько минут размышлений должны были бы сделать это очевидным. ИИ, камеры или слишком умный телефон ничего не делают. Все, что происходит, делают люди, а уж им-то только дай волю все испортить.

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Как снимает новый Гугл Пиксель

Pixel 8 может манипулировать фотографией невиданными ранее способами. Но суть в том, что теперь это просто стало делаться непосредственно на устройстве. Хотя сама возможность удалять объекты с фотографий и даже людей не нова. Просто раньше этим занимались более-менее разбирающиеся люди в отдельных приложениях, которые в основном выпускались только для компьютера. По крайней мере, именно на компьютере делать это было удобнее.

Приведет ли возможность сделать этот процесс более простым к появлению большего количества Интернет-мусора, через который придется продираться каждый день? Возможно, но одно наличие легкого способа «исправления» фотографий не изменит людей, готовых вносить коррективы в запечатленное мгновение.

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С другой стороны, возможность легко отредактировать плохую фотографию и сделать ее достойной сохранения — это отличный инструмент для нормальных, уравновешенных людей, которые не стремятся распространять фейки или добиваться мнимой популярности в социальных сетях, используя по максиму инструменты хайпа. И уж точно покупка телефона с лучшей камерой не решает, кто вы есть на самом деле.

Как снимает новый Гугл Пиксель. Вот так «волшебный ластик» убирает объекты с фото. Источник: 3DNews. Фото.

Вот так «волшебный ластик» убирает объекты с фото. Источник: 3DNews

Редактирование фотографий в смартфоне

Есть смысл редактировать одни фотографии и столько же смысла в том, чтобы не редактировать — другие. Если я фотографирую свою семью, когда мы собираемся вместе на праздники, я хочу быть уверен, что все выглядят счастливыми и улыбаются. Ведь когда я буду пересматривать эти фотографии через много лет, я не хочу думать о том, что кто-то получился неудачно или у него были закрыты глаза. Никто не захочет хранить испорченные фотографии, где кто-то смотрит в сторону или не успел нормально зайти в кадр. Поэтому программное обеспечение, позволяющее все исправить, — отличный инструмент.

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В равной степени ни в коем случае нельзя редактировать фотографии, используемые в качестве доказательств, какими бы незначительными они ни были. И вот тут проявляется обратная сторона фотомонтажа. Но есть и масса других инструментов для этого. Даже до появления цифровой фотографии, не говоря уже о нейросетях, мастера своего дела могли провернуть такое даже с пленочными снимками.

Если у вас возникло желание отредактировать фотографию, чтобы можно было солгать о чем угодно, искусственный интеллект Google не станет причиной этого, и без него хватает таких возможностей. В том числе есть огромное количество других возможностей, включая бесплатные инструменты. Поэтому обвинять Google или Pixel в этом крайне глупо. А писать статьи с такими обвинениями еще глупее.

Каждый человек, способный использовать эти инструменты, также знает разницу между добром и злом. В противном случае у них уже есть или могут появиться проблемы посерьезнее, чем «волшебный ластик» Google.

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