Huawei лидирует в онлайн магазинах России. Как так-то?

Российский рынок смартфонов, конечно, имеет некоторую специфику, но в целом довольно точно отражает статистику мировых продаж. К особенностям можно отнести хорошую поддержку покупателями бренда Huawei и сохранение относительно высокого в сравнении с некоторыми другими рынками уровня продаж в целом. В новом отчете известной аналитической компании сказано, что Huawei в третьем квартале этого года не только не упустила лидирующие позиции, но и продала больше смартфонов, чем в прошлом году. В этом же отчете сказано много всего интересного, включая то, с кем соревновалась Huawei, какие она показала результаты, чего добились другие производители и сколько стоит средний смартфон в нашей стране.

Huawei продает больше всех смартфонов

У Huawei должно быть сейчас смешанные эмоции. С одной стороны, компания столкнулась с проблемами из-за санкций США, но с другой — сумела выжить на определенных рынках. Одним из таких рынков является Россия, где компания последовательно удержала лидирующую позицию по онлайн-продажам смартфонов в третьем квартале 2020 года.

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Counterpoint Research опубликовала отчет о рынке смартфонов в России за третий квартал 2020 года. Несмотря на то, что в целом дела у Huawei идут неважно, компания сохраняет лидирующую позицию в регионе с долей отгрузок 27,8%. Это на 2,2% больше по сравнению с третьим кварталом прошлого года, но на 7,2% меньше по сравнению с предыдущим кварталом этого.

Правда, небольшим уточнением является то, что в расчет взяты не только смартфоны Huawei, но и Honor. В третьем квартале бренд еще принадлежал компании, а продан был уже в четвертом. В итоге, в число лидеров вошла очень удачная модель (если забыть об отсутствии сервисов Google) — Honor 30.

Рынок смартфонов в России

Общие продажи смартфонов в России увеличились на 5% относительно аналогичного периода прошлого года. Интересно, что онлайн в третьем квартале было продано 34% смартфонов от общего количества. Это на 2% больше, чем во втором квартале.

Авторы отчета говорят, что это связано с бушующим коронавирусом. Дистанцирование стало больше, магазины работают меньше, а онлайн-площадки предлагают неплохие скидки, кэшбэк и прочие меры стимулирования спроса.

Каждый бренд ставил на что-то свое. Например, Honor заманивала покупателей подарками и скидками, а Xiaomi смогла опередить Samsung за счет агрессивных моделей. Фактически, ее устройств в десятке лидеров онлайн-продаж сразу 5. Причем Redmi Note 8 Pro, 8A и Note 9 было продано больше всех из смартфонов Xiaomi.

Интересно, что впервые в пятерку лидеров по онлайн-продажам вошла китайская компания Realme. Рост ее продаж в годовом исчислении составил всего 1,7%, но этого хватило для того, чтобы добиться подобного результата.

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Что покупатели думают о Samsung

Хотя Samsung лидирует по общей выручке в оффлайн- и онлайн-сегментах, она уступила долю онлайн-продаж Huawei. Фактически, ее Galaxy A51 и A31 являются одними из самых продаваемых устройств в оффлайн, но ее доля на рынке онлайн-поставок в третьем квартале составляет 26,3%. Это не может ее радовать.

Даже несмотря на то, что отставание не очень большое (всего полтора процентных пункта от лидера рейтинга), Samsung выглядит проигравшей. По итогам третьего квартала прошлого года она ”рвала” всех с результатом 37,6% против 25,5% (второе место), 21,3% (третье место ) и так далее. Авторы исследования связывают это с тем, что компания сделала большой упор на оффлайн-продажи.

Apple, долю которой просто невозможно не упомянуть, занимает 4-е место с долей онлайн-рынка 8,3%. В целом такой результат примерно отражает картину происходящего на рынке смартфонов.

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Где покупают телефоны

Что касается площадок, на которых были заказаны смартфоны, тут по данным авторов исследования все довольно предсказуемо. Первое место занимает группа М.Видео-Эльдорадо с результатом 32,5%, следом идет Связной (18,5%), а дальше с минимальным отрывом друг от друга расположились МТС (12,5%), Ситилинк (11,7%) и Мегафон (11,1%). Все остальные площадки вместе взятые поделили между собой 13,8% рынка.

Один из авторов исследования Соумэн Мэндал (Soumen Mandal) отметил, что китайские бренды укрепляют свои позиции в нижнем и среднем ценовых сегментах. Это хорошо видно из подготовленного отчета.

Остается только добавить, что средняя цена смартфона, приобретаемого онлайн, по данным аналитиков составила 224 доллара (примерно 17 000 рублей). Это на 5% дешевле, чем в третьем квартале прошлого года. Правда, речь идет именно о цене в долларах. Учитывая, что он сильно вырос, то даже несмотря на небольшое значение средней цены, в рублевом эквиваленте она все равно выросла.