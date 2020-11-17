Huawei рассказала, почему продала Honor

  2. Темы
  3. Аналитика
Иван Кузнецов 0

Huawei продала Honor. Теперь точно. Факт продажи компания подтвердила на своём официальном сайте. Поводом для этого стала необходимость выживания в условиях экономической блокады со стороны США, санкции которой оказались слишком действенными. Они лишили китайскую компанию возможности взаимодействовать не только с американскими предприятиями, но и многими другими. Им пригрозили введением аналогичных ограничений в случае продолжения сотрудничества с Huawei. А продажа Honor помогла спасти перспективный бренд, дав ему шанс развиваться самостоятельно.

Huawei vs. Honor

Huawei больше не владеет брендом Honor. Теперь официально

Huawei Pay в России получил поддержку новых смартфонов. Как платить

Несмотря на то что, по слухам, купить Honor хотела компания Xiaomi, фактическим покупателем оказался конгломерат Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd., аффилированный с правительством Шэньчжэня. Сумма сделки не раскрывается, однако Reuters сообщал, что она может составить около 15 миллиардов долларов. В это охотно верится, учитывая, что бизнес Honor был продан целиком с центрами научных исследований и всеми продуктовыми подразделениями. Поэтому под контроль Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd. переходят не только смартфоны, но и остальная продукция бренда.

Почему Huawei продала Honor

Huawei

Huawei продала Honor, чтобы дать ему выжить

Потребительский сектор Huawei в последнее время испытывает колоссальное давление из-за постоянного отсутствия технических средств, необходимых для развития нашего бизнеса. Поэтому мы приняли решение продать все активы Honor компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd. Этот шаг был сделан, чтобы помочь бренду пережить трудные времена. После завершения сделки Huawei не будет владеть акциями или как-либо участвовать в управлении бизнесом и принятии решений в независимой компании Honor, — заявили в Huawei.

Почему США захотели, чтобы смартфоны Huawei работали на процессорах Qualcomm

Очевидно, что в Huawei скрепя сердце приняли решение о полной продаже и эмансипации Honor. Однако у компании не было другого выхода. В противном случае с суббренда бы не сняли санкции США, поскольку он оставался оставался бы связан с Huawei. В общем, жизненное олицетворение выражения «если любишь – отпусти». В данном случае китайцы поступили очень мужественно. Другое дело, что скорее всего аналитики компании уже заранее просчитали, что, если санкции будут ужесточаться, Honor могут загубить вообще, и тогда суббренд не продашь ни за что. Поэтому не следует исключать, что Huawei в данном случае поступила не столько самоотверженно, сколько продуманно.

Что будет с Honor без Huawei

Honor

Теперь Honor самостоятельная компания. По крайней мере, от Huawei

Пока сложно сказать, как Honor будет развиваться в отрыве от Huawei. Очевидно, что с эмансипированного бренда снимут санкции. Но какой ценой? Скорее всего, для этого Honor придётся отказаться от большинства наработок Huawei. Но поскольку у компании есть собственные исследовательские центры, скорее всего, для нас с вами это пройдёт незамеченным. Похожая ситуация, кстати, произошла несколько лет назад с российским подразделением Uber, которое выкупил Яндекс. Несмотря на внутренние перестановки и кадровые изменения, для потребителя сделки как будто и не бывало.

Почему Huawei не может стоить 90 тысяч рублей, или Почему я лучше куплю iPhone 12 Pro

Не знаю, как вам, а мне, как пользователю смартфона Honor, будет интересно посмотреть, что произойдёт с брендом. Будет ли он развиваться активнее, чем раньше, как скоро США снимут санкции и, конечно, что произойдёт с программной основой фирменных аппаратов бренда. Ведь в сентябре Huawei объявила, что не выпустит Android 11 для своих смартфонов, а продолжит развивать EMUI и Magic UI на базе Android 10. Это была одна из самых неприятных новостей. Но теперь мне хочется верить, что новое руководство Honor исправит эту оплошность.

Теги
Новости по теме
Huawei начала обновлять смартфоны до EMUI 10 в России
Лонгриды для вас
Kirin
Любит, не любит… Huawei разрешили покупать чипы для ее смартфонов

Как ни крути, а в мире происходит такое интересное противостояние, что о нем просто нельзя молчать. Я имею в виду взаимоотношения Huawei с правительством США. Только мы порадовались за компанию, что она может снова покупать дисплеи у Samsung, как теперь качнулись качели с производителями процессоров и им снова разрешили вести дела с китайской компанией. Вот только небольшая ложка дегтя в бочке меда все равно есть. Процессоры покупать можно, но в них не должно быть одной важной функции, которая имеет большое значение для Huawei. Как будут развиваться события дальше, покажет время, а пока давайте разберемся в тонкостях положения.

Читать далее
Лучшие складные смартфоны 2020. Знали, что их существует минимум 6?

Многие из вас могут подумать, что складных смартфонов в мире всего один-два. Я говорю не о монстрах от LG, которые больше похожи на два склеенных между собой отдельных смартфона. Я имею в виду именно смартфоны, которые оснащены сгибаемым экраном. На сегодняшний день их существует минимум шесть и даже больше, но мы будем говорить именно об актуальных устройствах. Конечно, это технология будущего, которая пока не очень хорошо реализована на потребительском уровне, но шансы у нее есть, а разнообразие вселяет оптимизм и веру в то, что скоро такие гаджеты получат действительно широкое распространение.

Читать далее
5G
Санкции нам на пользу: Huawei начинает инвестировать в Россию вместо США

Вы когда-нибудь слышали про закон сохранения энергии? Он состоит в том, что энергия не может возникнуть из ничего и не может бесследно исчезнуть просто так, а может только переходить из одной формы в другую. В более простой интерпретации он звучит так: если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Но, несмотря на то что это основной закон природы, по большому счёту он применим и в других сферах, например, на рынке. Поэтому не стоило думать, что вытеснение Huawei с американского рынка пройдёт бесследно, ведь китайская компания нашла, куда перенести своё влияние.

Читать далее

Новый комментарий