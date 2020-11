Huawei рассказала, почему продала Honor

Huawei продала Honor. Теперь точно. Факт продажи компания подтвердила на своём официальном сайте. Поводом для этого стала необходимость выживания в условиях экономической блокады со стороны США, санкции которой оказались слишком действенными. Они лишили китайскую компанию возможности взаимодействовать не только с американскими предприятиями, но и многими другими. Им пригрозили введением аналогичных ограничений в случае продолжения сотрудничества с Huawei. А продажа Honor помогла спасти перспективный бренд, дав ему шанс развиваться самостоятельно.

Несмотря на то что, по слухам, купить Honor хотела компания Xiaomi, фактическим покупателем оказался конгломерат Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd., аффилированный с правительством Шэньчжэня. Сумма сделки не раскрывается, однако Reuters сообщал, что она может составить около 15 миллиардов долларов. В это охотно верится, учитывая, что бизнес Honor был продан целиком с центрами научных исследований и всеми продуктовыми подразделениями. Поэтому под контроль Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd. переходят не только смартфоны, но и остальная продукция бренда.

Почему Huawei продала Honor

Потребительский сектор Huawei в последнее время испытывает колоссальное давление из-за постоянного отсутствия технических средств, необходимых для развития нашего бизнеса. Поэтому мы приняли решение продать все активы Honor компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd. Этот шаг был сделан, чтобы помочь бренду пережить трудные времена. После завершения сделки Huawei не будет владеть акциями или как-либо участвовать в управлении бизнесом и принятии решений в независимой компании Honor, — заявили в Huawei.

Очевидно, что в Huawei скрепя сердце приняли решение о полной продаже и эмансипации Honor. Однако у компании не было другого выхода. В противном случае с суббренда бы не сняли санкции США, поскольку он оставался оставался бы связан с Huawei. В общем, жизненное олицетворение выражения «если любишь – отпусти». В данном случае китайцы поступили очень мужественно. Другое дело, что скорее всего аналитики компании уже заранее просчитали, что, если санкции будут ужесточаться, Honor могут загубить вообще, и тогда суббренд не продашь ни за что. Поэтому не следует исключать, что Huawei в данном случае поступила не столько самоотверженно, сколько продуманно.

Что будет с Honor без Huawei

Пока сложно сказать, как Honor будет развиваться в отрыве от Huawei. Очевидно, что с эмансипированного бренда снимут санкции. Но какой ценой? Скорее всего, для этого Honor придётся отказаться от большинства наработок Huawei. Но поскольку у компании есть собственные исследовательские центры, скорее всего, для нас с вами это пройдёт незамеченным. Похожая ситуация, кстати, произошла несколько лет назад с российским подразделением Uber, которое выкупил Яндекс. Несмотря на внутренние перестановки и кадровые изменения, для потребителя сделки как будто и не бывало.

Не знаю, как вам, а мне, как пользователю смартфона Honor, будет интересно посмотреть, что произойдёт с брендом. Будет ли он развиваться активнее, чем раньше, как скоро США снимут санкции и, конечно, что произойдёт с программной основой фирменных аппаратов бренда. Ведь в сентябре Huawei объявила, что не выпустит Android 11 для своих смартфонов, а продолжит развивать EMUI и Magic UI на базе Android 10. Это была одна из самых неприятных новостей. Но теперь мне хочется верить, что новое руководство Honor исправит эту оплошность.