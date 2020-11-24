Huawei P50 выйдет в первой половине 2021. Каким он будет

В начале каждого года на протяжении уже нескольких лет мы встречаем ряд крутых смартфонов. В этом году они тоже будут, но если выход Samsung Galaxy S21, Xiaomi Mi 11, OnePlus 9 и некоторых других не вызывает никаких вопросов, то Huawei P50 остается куда более сомнительной историей. Все из-за того, что он может появиться, а может и не появиться. Пока все идет к тому, что новый флагманский Huawei мы все же увидим, но он не сможет быть таким, как раньше по целому ряду причин, которые я сейчас не буду детально перечислять. Скажу просто, что из-за санкций США. Возможно, он все же будет не менее крутым, чем то, что мы видели раньше, но некоторые ограничения на него все же придется наложить. Или нет?

Когда выйдет Huawei P50

Согласно отчету TheElec, Huawei действительно планирует запустить следующую итерацию серии P в первой половине 2021 года. Обычно это делалось в начале весны, но в этом году сроки могут сместиться из-за позднего решения по процессорам.

В отчете говорится, что Huawei, вероятно, будет использовать 5-нм чипсет Kirin 9000. Это сюрприз, ведь в сообщениях говорилось, что Huawei направила все поставки на серию Mate 40. Даже генеральный директор Huawei Consumer Business Ричард Ю сказал в недавнем заявлении, что серия Huawei Mate 40 может стать последней, кто оснащен процессором Kirin.

Точных данных о количестве процессоров на складах компании, которые успели выпустить до вступления в силу запрета, нет. Говорили о 12-15 миллионах штук. Но есть вероятность, что их могло быть больше, и поэтому их хватит еще и на смартфоны серии P50.

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Какой процессор будет в Huawei P50

Также есть вероятность, что серия Mate 40 продается не очень хорошо и процессоры просто останутся как минимум для того, чтобы обеспечить начало производства в следующем году. Кроме этого, сообщалось, что в случае снятия запрета на работу с Qualcomm (уже снят), Huawei может перевести Mate 40 на процессоры американского производителя. Возможно, именно так она и высвободит нужное количество чипов Kirin 9000.

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Помимо чипсета, в отчетах говорится, что поставщиками дисплеев для Huawei P50 являются Samsung Display и LG Display. Обе компании уже готовятся к производству. Какими именно будут эти дисплеи пока сказать сложно, ведь параметры смартфона до конца неизвестны, но учитывая возможности этих компаний, проблем с любым заказом быть не должно.

Huawei сейчас изо всех сил стремится сохранить свою базу пользователей за счет надежных смартфонов. Пусть она и сократит количество продаваемых смартфонов, упав в рейтинге, но ей надо не растерять свое имя в качестве конкурентоспособного игрока во флагманском сегменте.

Кто продает больше всех смартфонов

Пару лет назад компания почти достигла уровня Samsung, поставив около 44 миллионов флагманских смартфонов. Она даже превзошла Apple по общему количеству проданных смартфонов в 2019 году. Пусть у нее сейчас проблемы, но возможность выхода из пике пока есть. Во многом надежды компании связаны со сменой администрации США, которая не будет вести в ее отношении столь агрессивную политику.

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Хотя китайские покупатели в значительной степени поддерживают Huawei, ее устройства сейчас почти не актуальны на мировых рынках. Глобальному покупателю сложно иметь устройство без сервисов Google и полного доступа к Google Play.

Санкции против Huawei

Мобильное подразделение Huawei сильно пострадало из-за запретов правительства США, которые в течение двух лет постоянно ”закручивали гайки” как в области аппаратного, так и программного обеспечения.

Ограничения действуют с 2019 года, когда Huawei запретили работать с Google, но компании удалось пережить это. Однако в 2020 году все стало немного сложнее. Компания потеряла доступ к своему подразделению чипсетов HiSillicon и другим поставщикам компонентов. Huawei по-прежнему изо всех сил пытается выжить в сегменте смартфонов и недавно выпустила серию Huawei Mate 40 в качестве последних устройств с чипсетами Kirin. Теперь компании придется полагаться на сторонних производителей чипсетов, чтобы продолжать выводить на рынок флагманы. Если эксперты правы и мы действительно увидим новые смартфоны серии P, то это будет настоящим прорывом для компании.

Почему США захотели, чтобы смартфоны Huawei работали на процессорах Qualcomm

Сомнений, что Huawei выживет в том или ином виде нет. Наверняка компании на какое-то время хватит денег, полученных от продажи бренда Honor. Кроме этого, она может получить поддержку правительства Китая. Ее очень любят на домашнем рынке, а новый завод, который она готовит, позволит обеспечить этот рынок смартфонами. Вот только этого может не хватить, чтобы вернуться на прежние позиции.

С другой стороны, у компании пока есть громкое имя и стремление переломить ситуацию, а это уже дорогого стоит. Если она все же сможет построить завод и начать в течение нескольких лет производить хотя бы относительно конкурентноспособные чипы, которые не будут зависеть от американских технологий, она выйдет из положения еще более сильной. Но пока говорить об этом рано.