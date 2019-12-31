19 мая Google заявила о прекращении сотрудничества с Huawei. Это означало в том числе запрет на использование сервисов Google в устройствах китайского производителя. А началось всё еще раньше, когда 15 мая Министерство торговли США запретило Huawei покупать оборудование и программное обеспечение у американских компаний.

После этого дела у Huawei валятся под гору. Основная проблема заключается в том, что половина продаж смартфонов приходится на внешний для Huawei рынок за пределами Китая.

Запрет сервисов Google для Huawei означает лишь одно — существенное падение интереса потребителей. Без сервисов Google смартфоны во всём мире никому не нужны. В самом Китае сервисы американского гиганта итак заблокированы, поэтому проблем внутри Китая у Huawei не будет. Но, опять же, всё упирается в соотношение продаж 50/50, где половина приходится на западный рынок.

Если верить Bloomberg, председатель Huawei Эрик Сюй в письме 190,000 работников заявил, что темпы роста во второй половине 2019 года снизились. Компания лишь на 18% улучшила показатели в сравнении с прошлым годом, заработав за второе полугодие 120 миллиардов долларов. В первой половине 2019 года речь шла о 23% росте. Это говорит лишь об одном — майский указ Трампа негативно повлиял на рост Huawei даже с учётом того, что после этой новости в порыве патриотизма китайские потребители стали раскупать технику Huawei.

В 2019 году Huawei поставила 240 миллионов устройств, что на 16,5% больше прошлого года.

Какие смартфоны уже сейчас продаются без сервисов Google? Это Huawei Mate 30 и складной Huawei Mate X.

Это только начало

Пока лишь Mate 30 и Mate X продаются без сервисов Google. В следующем году, когда выйдет больше новых гаджетов, а старые станут неактуальными, начнется настоящая битва Huawei за выживание.

Прогнозируя провальные продажи, Huawei в 2020 году на 10% сократит штат сотрудников, уволив самых неэффективных. Некоторые подразделения объединят, а некоторые сократят.

В начале 2019 года Huawei заявила, что планирует продать за весь год 300 миллионов устройств, ей удалось реализовать лишь 240 — на 20% хуже прогнозов, что довольно существенно, учитывая, что пока без сервисов Google продаётся не так много аппаратов, но СМИ делают своё дело.

Почему ситуация может не измениться

Почему вообще Huawei внесли в чёрный список? Власти США боятся, что Huawei может прослушивать жителей США. В правительстве США считают, что компания использует бэкдоры в своих устройствах, чтобы иметь возможность в любой момент получить нужную информацию.

Национальные интересы для каждой страны на первом месте, включая Китай и США. Поэтому если у Соединенных Штатов имеются такие опасения, вряд ли они изменят позицию и разрешат Huawei использовать сервисы Google в смартфонах Huawei.

Конечно, Huawei развивает собственный магазин приложений App Gallery и сервисы Huawei Mobile Services, однако пока база приложений вас вряд ли порадует. К тому же компания наверняка готовилась к подобному, ведь Huawei разрабатывает собственные сервисы уже около 10 лет, и за это время ей почему-то не удалось привести App Gallery в нормальное состояние.

В ноябре Huawei разрешили сотрудничать с Microsoft, что позволит последней продавать китайцам Windows и офисный пакет программ. При этом непонятно, почему ноутбуки Huawei не могут стать угрозой для США.

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Ситуация непонятная и очень странная. Возможно, таким образом власти США пытались как-то смягчить негативные последствия для собственного рынка, ведь от любых санкций страдают обе стороны, особенно, когда это касается двух самых крупных экономик мира, тесно связанных друг с другом.

Интересно узнать, что думают по этому поводу наши читатели. Считаете ли вы, что Huawei разрешат использовать сервисы Google? И готовы ли вы купить смартфон Huawei без сервисов Google, но с сервисами Huawei Mobile Services? Делитесь мнением в комментариях ниже или в Телеграм.