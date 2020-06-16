Huawei смогла опередить Samsung по продажам даже без сервисов Google

В этой статье мы не будем рассуждать на тему того, кто прав, а кто виноват в ситуации с Huawei и правительством США. Лучше вместо этого просто обратим внимание на один интересный факт. Отчеты аналитиков обычно выходят не в последний день месяца из-за того, что им надо все проанализировать и подготовить. Именно по этой причине отчеты о мировых продажах смартфонов за апрель начали поступать только сейчас. Исходя из данных этих отчетов, получается, что Huawei даже с учетом того, что на их смартфонах нет поддержки сервисов Google, все равно как-то смогла опередить саму Samsung, которая нарастила продажи в среднем сегменте. Как такое вообще получилось?

Huawei продается лучше Samsung

В апреле этого года компания Huawei действительно превзошла Samsung и стала крупнейшим производителем смартфонов в мире. Компания временно захватила 19% доли мирового рынка, согласно ежемесячному отчету Market Point Pulse от Counterpoint Research. Для сравнения, доля Samsung на мировом рынке смартфонов упала до 17%. Два процента могут показаться чем-то незначительным, но с учетом масштаба рынка счет в этом случае идет на десятки миллионов долларов.

На самом деле ответ на вопрос, почему так произошло, достаточно прост и тут нет никакой мистики. Вице-президент Counterpoint по исследованиям, Нил Шах, сказал, что Huawei в основном выиграла от рынка Китая, где компания наращивала усилия после печально известного запрета США на работу в американскими компаниями. Шах также сказал, что китайский рынок смартфонов вернулся в нормальное состояние с точки зрения спроса и предложения, что дало Huawei столь существенный рост продаж.

Как взрослая: Huawei тоже захотела следить за больными коронавирусом

Надо понимать, что несмотря на большое количество китайских компаний, которые производят смартфоны и их достаточно высокое качество в последнее время, на внутреннем рынке покупатели все равно отдают предпочтение именно Huawei. Вступление в силу запрета лишний раз подстегнуло население, которое связано очень высоким нормами социальной морали и общности, действовать по принципу ”наших бьют”. Именно поэтому многие китайцы даже отказались от столь любимого iPhone и пошли покупать Huawei. Остальные перешли на эти смартфоны с других марок, вроде Xiaomi, OPPO, Asus и других.

Статистика продаж Samsung

Интересно, что аналитик также отметил, что продажи смартфонов Samsung на ключевых для компании рынках, таких, как Индия, США, Латинская Америка и некоторые страны Европы в апреле практически упали до нуля. В апреле этого года многие из этих стран находились в условиях жесткого карантина и люди просто не ходили по магазинам, чтобы покупать новую технику. В последнюю очередь они обращали внимание на покупку новых смартфонов.

Даже если бы люди готовы были покупать в тех же объемах, многие все равно не готовы делать это через Интернет и им надо сначала потрогать новинку. Кроме этого, волна сокращений, прокатившаяся по миру на фоне финансового кризиса сильно повлияла на покупательскую способность. Особенно сильно это сказалось на дорогих моделях, вроде линейки Samsung Galaxy S20.

Ремонт Samsung Galaxy S20 Ultra — головная боль

Небольшое улучшение положения Huawei является долгожданным для бренда, но продлится это, скорее всего, недолго. По сообщениям, компания ожидает, что ее продажи упадут на 20% в 2020 году, в основном из-за того самого запрета на торговлю в США и сотрудничество с американскими компаниями. Пока это привело только к отсутствию сертификации Google, но новые запреты, которые уже введены, запретят Huawei работать и с другими технологиями, патенты на которые принадлежат США или американским компаниям. Большее всего это ударит по процессорам.

Как санкции повлияли на продажи Huawei

США перекрыли доступ Huawei к своему крупнейшему поставщику чипов, TSMC, нанеся еще один потенциально разрушительный удар по компании. Возможно, телекоммуникационный гигант сможет что-то придумать с MediaTek, но это не тот уровень, да и там тоже не все так просто. Придумать свои технологии, которые позволят обойти запрет, почти невозможно. На это нужно очень много времени и денег.

Между тем, продажи смартфонов Huawei в Европе уже снизились почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем вне Китая Xiaomi подбирает, кажется, всех покупателей, которые отказались от Huawei из-за ее проблем. Если посмотреть на статистику и увидеть, что только Xiaomi не снизила свои продажи в мире в первом квартале, это становится очевидным.

Как показывает статистика, в России у Huawei с продажами тоже все хорошо. Поделитесь в нашем Telegram-чате мыслями на тему того, почему так происходит.

Надеюсь, что компания сможет продолжить свою серию побед в Китае, чтобы компенсировать снижение своей популярности в других регионах. Согласно IDC, раннее повышение цен Huawei для серий Mate 30 и P30, а также значительное снижение цен на модели Honor V30 и 9X помогли компании остаться на китайском рынке в первом квартале 2020 года. Возможно, Huawei сможет использовать аналогичную стратегию для продвижения и увеличения продаж будущих телефонов. Например, таких, как серия Mate 40.