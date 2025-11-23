iQOO 15 Mini отменён. Почему производители отказываются от компактных смартфонов

Рынок смартфонов периодически переживает всплеск интереса к компактным моделям, и многие бренды анонсируют новые флагманские устройства небольшого размера. На этом фоне новость о прекращении разработки iQOO 15 Mini вызвала бурное обсуждение среди поклонников марки и экспертов. Ведь мы могли наконец-то получиться приличное устройство в компактном корпусе. Таких давно не было.

Выйдет ли iQOO 15 Mini

Внутренние источники, включая крупного инсайдера Digital Chat Station, сообщают, что компания iQOO пересмотрела свою продуктовую стратегию и прекратила работу над моделью iQOO 15 Mini. Изначально устройство планировали выпустить одновременно с флагманским iQOO 15 Ultra. Более ранние утечки указывали на старт тестирования новинки, поэтому известие об отмене стало неожиданным для рынка.

Причины отказа напрямую не раскрываются, однако, вероятно, сыграли роль изменения спроса, перераспределение ресурсов и фокус компании на более прибыльных устройствах. iQOO продолжит развивать линейку 15-й серии без компактных моделей: уже представлен стандартный iQOO 15, а выход Ultra намечен на первую половину 2026 года.

Характеристики iQOO 15 Mini

Согласно просочившейся информации, iQOO 15 Mini должен был получить корпус с 6,3-дюймовым плоским дисплеем и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Одной из главных фишек должен был стать ёмкий аккумулятор на 7000 мАч — это рекорд для устройств такого размера.

Особое внимание уделялось игровой составляющей: предполагались встроенные триггеры и внутренний вентилятор для охлаждения, что выделило бы смартфон среди конкурентов. iQOO рассчитывала занять нишу компактных, но мощных игровых устройств, сочетая удобный размер и производительность.

Рынок компактных смартфонов

Пока iQOO сворачивает свои планы, другие китайские производители усиливают позиции в сегменте: Oppo, Vivo, OnePlus и Honor готовят к выходу компактные флагманы в первой половине 2026 года. Среди них — Oppo Find X9s, Vivo X300s, OnePlus 15T и Honor Magic 8 Mini.

Большинство объявленных моделей будут работать на новых процессорах Dimensity 9500, за исключением OnePlus 15T, где выбор чипа пока неизвестен. Oppo и Vivo готовят усовершенствованные версии нынешних флагманов, возможно, выйдут они одновременно с вариантами Ultra.

Несмотря на отказ от релиза iQOO 15 Mini, сегмент компактных смартфонов остаётся востребованным. Некоторые аналитики предполагают, что бренд может вернуться к этой теме позже, после анализа рыночных успехов конкурентов.

Пользователи и фанаты iQOO выражают надежду, что компания не окончательно откажется от компактных моделей, особенно учитывая растущий тренд на удобные, но продвинутые устройства с мощной начинкой.