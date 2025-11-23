iQOO 15 Mini отменён. Почему производители отказываются от компактных смартфонов

  2. Темы
  3. Аналитика
Артем Сутягин

Рынок смартфонов периодически переживает всплеск интереса к компактным моделям, и многие бренды анонсируют новые флагманские устройства небольшого размера. На этом фоне новость о прекращении разработки iQOO 15 Mini вызвала бурное обсуждение среди поклонников марки и экспертов. Ведь мы могли наконец-то получиться приличное устройство в компактном корпусе. Таких давно не было.

iQOO 15 Mini отменён. Почему производители отказываются от компактных смартфонов. Этого смартфон больше не ждем. Изображение: IVEDIA. Фото.

Этого смартфон больше не ждем. Изображение: IVEDIA

Выйдет ли iQOO 15 Mini

Внутренние источники, включая крупного инсайдера Digital Chat Station, сообщают, что компания iQOO пересмотрела свою продуктовую стратегию и прекратила работу над моделью iQOO 15 Mini. Изначально устройство планировали выпустить одновременно с флагманским iQOO 15 Ultra. Более ранние утечки указывали на старт тестирования новинки, поэтому известие об отмене стало неожиданным для рынка.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Причины отказа напрямую не раскрываются, однако, вероятно, сыграли роль изменения спроса, перераспределение ресурсов и фокус компании на более прибыльных устройствах. iQOO продолжит развивать линейку 15-й серии без компактных моделей: уже представлен стандартный iQOO 15, а выход Ultra намечен на первую половину 2026 года.

Выйдет ли iQOO 15 Mini. Подтверждение от инсайдера Digital Chat Station. Фото.

Подтверждение от инсайдера Digital Chat Station

Характеристики iQOO 15 Mini

Согласно просочившейся информации, iQOO 15 Mini должен был получить корпус с 6,3-дюймовым плоским дисплеем и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Одной из главных фишек должен был стать ёмкий аккумулятор на 7000 мАч — это рекорд для устройств такого размера.

Особое внимание уделялось игровой составляющей: предполагались встроенные триггеры и внутренний вентилятор для охлаждения, что выделило бы смартфон среди конкурентов. iQOO рассчитывала занять нишу компактных, но мощных игровых устройств, сочетая удобный размер и производительность.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Рынок компактных смартфонов

Пока iQOO сворачивает свои планы, другие китайские производители усиливают позиции в сегменте: Oppo, Vivo, OnePlus и Honor готовят к выходу компактные флагманы в первой половине 2026 года. Среди них — Oppo Find X9s, Vivo X300s, OnePlus 15T и Honor Magic 8 Mini.

Большинство объявленных моделей будут работать на новых процессорах Dimensity 9500, за исключением OnePlus 15T, где выбор чипа пока неизвестен. Oppo и Vivo готовят усовершенствованные версии нынешних флагманов, возможно, выйдут они одновременно с вариантами Ultra.

Рынок компактных смартфонов. Рамки экрана нового смартфона стали полностью симметричными. Фото.

Рамки экрана нового смартфона стали полностью симметричными

Несмотря на отказ от релиза iQOO 15 Mini, сегмент компактных смартфонов остаётся востребованным. Некоторые аналитики предполагают, что бренд может вернуться к этой теме позже, после анализа рыночных успехов конкурентов.

Пользователи и фанаты iQOO выражают надежду, что компания не окончательно откажется от компактных моделей, особенно учитывая растущий тренд на удобные, но продвинутые устройства с мощной начинкой.

Теги
Новости по теме
Камера в Xiaomi 17 Ultra будет самой большой среди смартфонов, а выход состоится раньше обычного
Из-за чего и где на самом деле ломаются смартфоны
В Xiaomi посоветовали скорее закупаться смартфонами. Что рассказал президент компании?
Лонгриды для вас
Nothing выпустила дизайнерский смартфон Phone (3a) Lite. Он самый дешевый в истории бренда

Спустя несколько месяцев после релиза своего «первого настоящего флагмана» британская компания Nothing представила его максимально удешевленную версию в лице смартфона Nothing Phone (3a) Lite. Причем новинка оказалась настолько удешевленной, что Lite-версия стала самой доступной моделью среди всех устройств бренда. Разумеется, все это сказалось на характеристиках Nothing Phone (3a) Lite, которые ради относительной дешевизны пришлось упростить по максимуму.

Читать далее
Вышел iQOO 15 — самый дешевый смартфон на Snapdragon 8 Elite Gen 5, который мощнее любого Xiaomi

20 октября в очередной раз пополнился ряд Android-флагманов. В Китае состоялась презентация iQOO 15 — топового смартфона субфлагмана vivo, который уже на старте удивляет интересными фишками. Так, это самая доступная и мощная модель на базе бескомпромиссного чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 (4.3 млн в AnTuTu), а еще здесь крутая камера и гигантский аккумулятор. И да: iQOO 15 выйдет в России.

Читать далее
Отвечаю: эти прошлогодние смартфоны круче всех новых

Глядя на то, как новые модели смартфонов расправляются со своими предшественниками в прямых сравнениях, мы часто забываем о том, что «старички» дешевеют. Вчерашний флагман становится представителем среднего класса и меняет правила игра. Лишнее тому доказательство — подборка прошлогодних смартфонов, которые не только подешевели, но и оказались лучше своих наследников в технических аспектах.

Читать далее
Новости партнеров
Зачем WhatsApp предлагает создать ключ доступа и как это сделать на iPhone
Зачем WhatsApp предлагает создать ключ доступа и как это сделать на iPhone
Учёные обнаружили неизвестную народность, которая 8500 лет жила в центре Аргентины
Учёные обнаружили неизвестную народность, которая 8500 лет жила в центре Аргентины
У американского регулятора CFTC появится новый председатель. Как он относится к криптовалютам?
У американского регулятора CFTC появится новый председатель. Как он относится к криптовалютам?