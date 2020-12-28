Из-за чего продажи Samsung провалились в 2020 году

Когда у Huawei начались проблемы с американским правительством, мировым лидером продаж могла стать только Samsung. В итоге так и получилось. Вот только даже у такой крупной компании продажи иногда падают, и это не очень хорошо отражается на ее деятельности. Этот год пока еще не закончился, но уже до подведения итогов стало понятно, что Samsung не сможет достичь порога в 300 миллионов проданных телефонов, который она уверенно перешагивала в течение последних 9 лет. Причины этого не столь очевидны, как может показаться. В этой статье рассмотрим, что помешало южнокорейской компании работать на том же уровне, что и раньше, а заодно обсудим, чего ждать от нее в будущем. Ведь в 2021 году она должна ”выстрелить”. При том произойдет это тоже не по самым очевидным причинам.

Продажи смартфонов Samsung

В недавнем отчете аналитиков из Южной Кореи говорится о том, что почти наверняка Samsung не сможет достичь 300-миллионного порога продаж своих различных телефонов (включая смартфоны и кнопочные телефоны). Это мог бы быть юбилейный — десятый — год на высоте, но любая победная серия должна когда-то прерываться. Более того, что компания не достигнет психологической отметки не на символические пару миллионов, а сразу на 10%. Ожидаемый объем продаж составит всего 270 миллионов аппаратов.

В конце третьего квартала 2020 года Samsung подтвердила, что экспортировала около 189 миллионов единиц. В сложившихся условиях это тоже хороший результат, но любое падение продаж, даже по объективным причинам, все равно не может радовать руководство.

Почему люди стали реже покупать Samsung

Падение продаж произошло по целому ряду причин. В первую очередь, конечно, на это повлияла пандемия и то, что часть людей не могла себе позволить новое устройство из-за финансовых трудностей, а вторая просто не готова была покупать ”не глядя”. Им надо было сходить посмотреть устройство перед покупкой, но магазины и шоурумы по всему миру долгое время были закрыты.

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Так же на продажи не могло не повлиять и повышение цен на смартфоны. Ни для кого не секрет, что в этом году многие модели сильно подорожали. Это касается в основном устройств среднего и топового сегментов. Дорожали не только модели, которые продаются на нашем рынке, но и многие другие, в том числе те, которые продаются эксклюзивно в Индии.

Еще одной причиной стало то, что новые устройства еще не перешли активно на 5G, хотя это именно то, что заставит многих обновить свои смартфоны особенно в тех странах, где новые сети уже поддерживаются. До этого технологии развивались слишком медленно и интерес к новинкам падал. Теперь появилось то, что подстегнет спрос. Особенно в среднем сегменте, куда в 2021 году 5G будет приходить очень активно.

Сколько смартфонов продаст Samsung в 2021 году

Согласно обновленным планам Samsung, ее цель на 2021 год заключается в том, чтобы превзойти отметку 307 миллионов единиц именно за счет расширения линейки смартфонов 5G и продвижения постоянно расширяющегося сегмента складных моделей.

Из 307 миллионов единиц, запланированных на 2021 год, около 287 миллионов единиц, то есть около 93%, будут смартфонами, а остальные 7% (около 20 миллионов единиц) будут представлять сегмент обычных кнопочных телефонов, которые пользуются большим спросом на развивающихся рынках из-за своей невысокой стоимости.

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Возможно, это слишком оптимистично, но из 287 миллионов смартфонов по планам компании 50 миллионов будут относиться к флагманскому сегменту. То есть это будут Samsung Galaxy S21 и Note 21 (если компания не откажется от серии).

Как связаны Samsung и Huawei

Помочь в достижении таких оптимистичных планов компании должны проблемы с продажами Huawei. Те 250-300 миллионов покупателей, которые были у китайской компании в прошлые годы, никуда не денутся и более-менее равномерно распределятся среди других производителей, в том числе и Samsung.

Также Samsung активно внедряется на европейский рынок, особенно в сегменте 5G. До этого она показала неплохие продажи в США и даже опередила Apple на ее домашнем рынке. Теперь подобное может повториться и в некоторых странах Европы, где тоже много потенциальных покупателей. Учитывая подвижность этого рынка, есть вероятность, что именно за счет него компания сильно увеличит продажи именно флагманских устройств.

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На фоне того, что по прогнозам в следующем году ситуация с пандемией должна постепенно наладиться, вероятность того, что Samsung выполнит свой план продаж, довольно высока. Так это будет или нет, покажет только время.