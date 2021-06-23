Из-за коронавируса люди стали покупать телефоны по-другому

Что обычно вы делаете перед покупкой чего-то относительно дорогого? Наверняка, многие скажут, что изучают рынок, смотрят обзоры, ищут в Интернете отзывы и тому подобное. Угадал? Скорее всего, да, ведь подход к этому вопросу у всех одинаковый. Но что происходит дальше? Что случается между моментом принятия решения о покупке и тем, как заветный гаджет (или другая вещь) оказывается в руках. Ответить на этот вопрос попыталось известное аналитическое агентство, которые уже много раз делилось интересными результатами своего труда. Теперь мы знаем еще больше и и можем, посмотрев на себя, понять, насколько мы похожи или не похожи на других.

Повлиял ли коронавирус на продажи техники

Еще в 2020 году онлайн-покупки смартфонов составляли около 26 процентов всех продаж на мировом рынке. Если проще, то это означает, что каждый четвертый смартфон был приобретен через Интернет-каналы.

Как часто покупают телефоны через Интернет

Согласно новому отчету Counterpoint Research, пандемия коронавируса была основным фактором, который увеличил онлайн-продажи во многих странах. Ключевые регионы включают такие страны, как Индия, которая продемонстрировала самую высокую долю продаж через Интернет — 45 %. Также в число лидеров по росту входят Великобритания — 39 % и Китай — 34 %. Это означает, что доля онлайн-продаж смартфонов в 2020 году выросла в среднем на 6 % по сравнению с предыдущим годом. Это поспособствовало увеличению рынка более, чем на 10 %.

Тенденция роста была заметна не только в указанных странах, но и в некоторых других. Например, рост был зафиксирован в США и Европе. Развивающиеся рынки, такие, как Латинская Америка, также извлекли выгоду из бушующей в мире пандемии.

Примечательно, что во второй половине прошлого года в США и Индии был зафиксирован самый высокий процент онлайн-продаж. Несмотря на то, что на рынке наблюдался значительный рост этого направления, 2021 год не продолжит подобной тенденции. Скорее всего, во всех странах, включая Россию, доля онлайн-продаж или останется на уровне 2020 года, или даже немного снизится.

После бурного роста в 2020 году мы ожидаем, что в 2021 году, после вакцинации населения разных стран от COVID-19, произойдет некоторое ослабление темпов роста онлайн продаж. Однако ожидается, что с 2022 года они будут немного расти каждый год. Этому будет способствовать рост на развивающихся рынках и привыкание людей среднего возраста к ИТ-устройствам и использованию Интернета. Но в случае Индии, где сейчас самая высокая доля онлайн-продаж, она может снизиться после 2022 года из-за развития оффлайн-инфраструктуры, такой, как мультибрендовые магазины и крупные розничные магазины — заявил старший аналитик Суджон Лим.

Почему все продается через Интернет

Как вы понимаете, нет ничего удивительного в том, что продажи гаджетов резко перешли в онлайн-сферу в 2020 году. Мы заметили это не так остро, но во многих странах был серьезный локдаун и просто прийти в магазин, как раньше, посмотреть и купить что-то было нельзя.

Возросшая безработица в некоторых странах привела к тому, что временно продажи сильно упали, так как пользователям было не до покупки новых смартфонов, но потом большая часть из тех, кто не купил их в разгар пандемии, все равно сделала это — через Интернет-магазины.

Проблема покупок онлайн для многих заключалась в том, что нельзя было прийти и посмотреть гаджет, который хочешь купить. Для многих, кто не придерживается определенной марки, это крайне важно, так как переход на другого производителя ”вслепую” довольно сложная задача.

Насколько меньше смартфонов продали в 2020 году из-за коронавируса.

Вырастут ли продажи в обычных магазинах

Даже когда ситуация уже начала налаживаться и магазины постепенно начали открываться, они все равно долгое время работали только на выдачу заказанных и уже оплаченных товаров. Это тоже внесло свой вклад в рост Интернет-торговли. А как вы покупали гаджеты в прошлом году и как будете покупать сейчас? Вам ближе удаленная продажа или вам надо прийти лично и потрогать товар перед покупкой? Делиться своим мнением можете в нашем Telegram-чате. А если покупки через Интернет для вас действительно важны, смотрите, какой тут есть крутой Telegram-канал. Его авторы собирают все лучшее, что есть на AliExpress — от копеечных аксессуаров до смартфонов с хорошими скидками.