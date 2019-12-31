В 2019 году производители активно старались нас удивить и предлагали все новые решения, которые они называли революционными, но на деле они сводились к улучшениям камеры и увеличению диагонали экрана. Правда, нельзя не отметить, что были тренды, которым следовали многие производители, стараясь догнать друг друга. У кого-то получалось лучше, а у кого-то хуже, но от этого только интереснее было наблюдать за этой гонкой. Давайте обсудим, что это были за тренды и стоила ли игра свеч. Забегая вперед, скажу, что в целом нет. Самое интересное нас еще только ждет.

Основных трендов, на мой взгляд, было четыре, но всегда можно это обсудить и оспорить мое мнение. Когда возражения аргументированные, я всегда готов их выслушать. Но это все потом. Пока давайте просто расскажу, что думаю по этому поводу.

Как избавиться от фронтальной камеры

Раньше, когда смартфоны оснащались большими рамками не только сверху и снизу, но и по бокам, фронталку можно было использовать хоть размером с монету и никого бы это не смутило. Я даже удивлен, что не дошло до того, чтобы они начали выпирать. Хотя, возможно, просто не успели и тренд безрамочности пришел раньше.

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Сам тренд безрамочности — это что-то из 2016 года. Тогда многие производители вдохновлялись максимальным использованием передней панели. Большой вклад в это сделал Xiaomi Mi MIX. Хотя, даже Samsung Galaxy S8 сделал свое дело и заставил многих пересмотреть свое отношение к пропорциям экрана. Правда, одно известно точно — в то время никто не думал об отходе от прямоугольника. Максимум ему могли скруглить края, как те самые корейцы.

Потом в 2017 году мир увидел iPhone X и всем захотелось так же. Все начали копировать ”челку”, тем самым высвобождая место на передней панели. Форма челки менялась, иногда превращалась в каплю, но потом все дошло до выреза в экране, который сейчас применяется в некоторых моделях Samsung и Honor.

Мне такое решение не нравится и я считаю, что лучше челка или капля, чем ”черная дыра”, но мнение производителей было иным и многие развивали это направление. Слишком уж заманчиво увеличить экран и отказаться от столь ненавистного выреза в экране.

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Lift me up

Продолжением идеи отказа от челки является другое решение, которое активно пытались применить компании, входящие в группу BBK (OPPO, VIVO, OnePlus), и Huawei. Последние даже постарались разделить два способа реализации фронтальной камеры между основным и суббрендом. В Honor в основном применялось отверстие, но потом все смешалось.

Применение выезжающей камеры является более интересным, чем отверстие и челка, так как пока только такой способ позволяет сделать экран максимально большим.

Формат камеры бывал разный. Например, OnePlus и Huawei применяли выезжающий ”столбик” с камерой. OPPO много экспериментировала и остановилась на камере, которая приподнимается уголком. На пути к такому решению даже был OPPO Find X, в котором поднималась половина телефона. Самый необычный способ реализации выезжающей камеры был у ASUS. В Zenfon 6 камера откидывалась так, что основная и фронтальная камеры были в одном флаконе. Такое решение было неудобным, но позволяло не идти на компромиссы и сэкономить на модулях, при этом, получить отличную фронталку.

Возможно, эту идею будут развивать и дальше, но пользователи немного остыли к такому решению, и производители перестали гнаться друг за другом в реализации этой идеи.

Самый безопасный смартфон

Уже много лет, с первого появления сканера отпечатков пальцев в смартфоне, секьюрность для многих стоит во главе угла. Кстати, первым массовым внедрением сканеров опять отметилась Apple в своем iPhone 5S. Подобные решения были и до этого, но работали они так, что лучше бы не работали. Честнее было бы.

Пару лет назад производители начали активно внедрять сканирование лица, но, судя по всему, такой способ разблокировки больше вдохновляет их самих, чем пользователей. Как показывает практика, всем подавай ”палец”.

В этом году многие производители начали активно внедрять сканер отпечатков пальцев в экран. Первые образцы появились еще в позапрошлом году, но действительно массовым явление стало именно в 2019-ом. Экранный сканер можно найти у Samsung, Huawei, OnePlus, OPPO и многих других. Даже Vsmart Life, про который мы недавно писали, оснащен таким сканером.

Плюсом такого сканера является удобство и отсутствие на корпусе лишних элементов. Минус в том, что работают они не всегда хорошо. Хотя, надо отдать должное все тем же OPPO, VIVO и OnePlus. Их сканеры работают максимально быстро, а вот Samsung разочаровал. Хотя, вопрос в том, насколько безопасна быстрая разблокировка и насколько качественно сканируется палец. Пусть лучше работает чуть медленнее, чем открывается для каждого второго.

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Экран водопад

Под конец года некоторые производители начали продвигать идею экрана-водопада, который не просто заходит на боковые грани, а спускается под 90 градусов. Он как бы обволакивает смартфон.

Первое, что приходит в голову при упоминании такого экрана, это Huawei Mate 30 Pro и VIVO Nex 3. Оба они выглядят очень своеобразно, а VIVO еще и реализовали другой тренд — выезжающую камеру.

Несмотря на первый ВАУ-эффект от такого экрана, возникает много вопросов, насколько удобно им пользоваться. Случайные касания почти не являются проблемой, в отличии от необычного расположения органов управления. Например, кнопка Power в Mate 30 Pro реализована так, что при ее нажатии смартфон так и норовит выскользнуть. Она почти на задней стенке.

Когда мы писали о таких смартфонах, как правило, встречали много критики в отношении их экранов. При том, в целом, смартфон оценивался достаточно высоко. Видимо это решение — это поворот не туда. Но попробовать стоило и на тренд года тянет.

Самая четкая камера

Несколько лет назад мы вышли за границы стандартных 12-мегапиксельных камер и начали двигаться вверх. Конечно, есть исключения, например, Sony Xperia 1. У нее три основные камеры по 12 Мп, но там этому есть объяснение в лице упора на видео, а не на фото.

Китайские производители уже не могут выпустить флагман с камерой меньше, чем на 48 Мп. Тем не менее, в начале года появилась информация о том, что скоро выйдут камеры с разрешением 102 Мп. Но это технические ухищрения, а вот 64 Мп вполне реальны и даже встречаются в смартфонах.

Для смартфона увеличение разрешения и уменьшение физического размера каждого пикселя не так плохо, как в обычной камере, ведь снимки все равно подвергаются сильной обработке. В итоге, мы получили камеры с большим разрешением. Постоянно говорить о том, что она стала лучше, нельзя — рано или поздно перестанут верить. Приходится улучшать показатель, который будет понятен всем.

Все это приводит к стремлению увеличения разрешения камеры. Отношение этого стремления к трендам 2019 года немного условно. Так как камеры улучшаются всегда, в отличии от перечисленных выше технологий, но и не включить было нельзя.

Давай обсудим в нашем Telegram-чате, какой тренд тебе кажется самым интересным.

Прогноз на будущее

2019 год получился интересным и принес несколько интересных новинок. Я даже не могу сказать, какая модель мне понравилась больше всего, так как их было много и они были разными. Но это же здорово! Этого мы и ждем от мира технологий. Нам хочется, чтобы он нас удивлял.

Будем надеяться, что новые течения не заставят себя ждать, и нам будет, что обсудить, Ведь, что еще нужно таким повернутым на технологиях, как мы?