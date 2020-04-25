К чему стремятся производители смартфонов

В последнее время вообще непонятно, куда движется рынок смартфонов. Модели выходят слишком разные, все производители постоянно ведут себя так, будто сами не знают чего хотят. Одно понятно точно, они боятся рискнуть и предложить нам что-то действительно новое. Именно поэтому они стараются повторять друг за другом и соревноваться только в улучшении того, что сейчас есть. Они почти не предлагают ничего нового и, если что и есть, то оно как-то тонет в формате презентаций. На них компании делают большой упор на возможности камеры. Она всем интересна, в отличии от инноваций. Тем не менее, проследить основные направления развития устройств все же можно. Вот только что это за направления и нужны ли они нам?

Телефоны с большим экраном

Сложно не заметить, что производители с каждым годом и каждым новым поколением своих, устройств, стараются сделать экран все больше и больше. Из-за этого увеличивается размер корпуса, а раз он большой, надо бы установить батарею побольше. В итоге, из года в год растет и вес смартфонов. Я даже писал об этом отдельную статью на примере того, как себя ведут Samsung и Huawei.

Как и в автопроме, стало золотым правилом, что новое поколение машины должно быть хоть на пару сантиметров больше, чем предыдущее. Экраны растут из года в год не так сильно, но доли дюйма диагонали увеличиваются каждый раз. При этом настолько, что ими уже не всегда удобно пользоваться. Например, я уже несколько недель пользуюсь Huawei Mate 40 Pro и понимаю, что мне очень тяжело пользоваться им одной рукой.

На фоне этого я обзавелся новым iPhone SE второго поколения и понимаю, что это буквально отдушина. Можно нормально пользоваться смартфоном одной рукой. Что-то подобное пробовала сделать Sony в модели Xperia XZ2 Compact, но общественность ее просто заклевала за то, что экран имел диагональ меньше пяти дюймов, а смартфон стоил более 40 000 рублей. Никто даже не задумался, что есть любители таких смартфонов. После этого почти никто не идет на такие опасны эксперименты. Только вот Apple решилась, но ей можно.

Как увеличить частоту экрана

Еще одной вещью, касающейся экранов является увеличение частоты обновления экрана. Много лет мы пользовались экранами с частотой 60 ГЦ, потом вышли уникумы, которые предложили 90 и мы все восхищались. В этом году все начали массово переходить на 120 Гц.

Теперь публика, после выхода новинок, стала интересоваться не только тем, сколько у нее мегапикселей или какая емкость аккумулятора, но и частотой обновления экрана. Как-то незаметно это стало золотым стандартом.

Уверен, что бренды, по мере увеличения производительности смартфонов, будут пичкать их экранами со все большей частотой обновления. О том, где будет предел, говорить нелогично. Пока будет куда тянуться, производители будут это делать и убеждать нас в том, что только так мы сможем изменить свою жизнь.

Смартфоны с быстрой зарядкой

Согласитесь, куда приятнее заряжать смартфон за 30 минут, чем за 2 часа. Многие компании начали активно внедрять быструю зарядку. При этом, в первую очередь, сказанное относится к беспроводной зарядке.

Проводной вариант уже пару лет, как остановился на времени примерно 30 минут до 100 процентов для Dash от OnePlus и Super VOOK от OPPO. Есть еще вариант полной зарядки от третьего члена семейства BBK — Vivo. Компания предложила концепт технологии, которая полностью заправляет аккумулятор чуть больше, чем за 10 минут, но пока это только концепт.

Куда интереснее то, что растет скорость беспроводной зарядки и те же OnePlus и OPPO уже предложили варианты полной беспроводной зарядки меньше, чем за час. Правда, для этого надо использовать только оригинальную зарядку, но это уже детали.

Стремление делать супер-быструю зарядку очень похвально. Лично для меня, если смартфон заряжается за 10 минут, все равно, хватит его на день или два. При такой скорости зарядки время автономности не так важно.

Производителям важнее недорогие телефоны

Я уже не один раз возмущался по поводу того, что производители начали гнаться за ценой флагманских устройств только для того, чтобы не показаться брендом средней категории. Кроме этого, технологии сейчас настолько развились, что каждый новый шаг дается с большим трудом и огромными затратами.

Из-за этого складывается ощущение, что новые флагманы в первую очередь нужны для того, чтобы субфлагманы на их фоне казались отличными телефонами за хорошие деньги. Примерами являются OnePlus 8, Huawei P40, Samsung Galaxy S20 и даже iPhone 11.

В этом есть логика. Особенно сейчас, когда ситуация в экономике нестабильна и флагманы вряд ли кому-то будут нужны в ближайшие пару лет.

Когда выходит новый смартфон, мы пишем об этом в нашем новостном Telegram-канале. Даже о дорогих и неудачных моделях.

А еще настоящим трендом развития для производителей смартфонов стали презентации и реклама. Только при помощи них можно доказать покупателю, что ему нужен не смартфон со вторичного рынка (этот рынок растет каждый год), а новое, пусть и более дешевое, устройство.

Рынок перенасыщен смартфонами и продажи не могут расти вечно. Именно поэтому складывается ситуация, когда новинки разрабатывать дорого и в результате они стоят тоже дорого, а перенасыщенный рынок б/у смартфонов просто вынужден демпинговать.

Если производители не научатся продавать больше смартфонов, они загонят себя в еще более глубокий кризис, чем грядущий экономический. Им сейчас тоже не просто. Посмотрим, как они выкрутятся — это очень интересно.