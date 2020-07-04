Как Apple сделала Google услугу, представив iOS 14

Заголовок этой статьи кому-то может показаться абсурдным, но это только на первый взгляд. На самом деле, действия компаний часто влияют на ее конкурентов и иногда это не просто какое-то легкое влияние. Часто оно буквально переворачивает все с ног на голову. В эти моменты как никогда лучше подходит фраза ”что не убивает — делает нас сильнее”. Впрочем такие повороты судьбы редкость, но просто помощь можно найти и в том, что твой конкурент представил новую прошивку для своих смартфонов. Давайте попробуем понять, как новая iOS 14 сможет помочь Android.

На прошедшей WWDC Apple показала iOS 14, которая как никогда много позаимствовала у своего главного конкурента — Android. Это очень наглядно показывает, как Apple старается достичь максимального паритета между операционными системами. В первую очередь это сделано для того, чтобы дать пользователям новые функции и привлечь их внимание, но не меньшую выгоду от решения купертиновцев получит и Google.

Какие функции iOS 14 скопированы у Android

Пока статистика говорит о том, что переход пользователей с платформы на платформу больше направлен в сторону iOS. Когда Apple сказала, что у нее есть виджеты, возможность более гибко использовать приложения и другие функции, все заговорили о том, что такое есть и у Android. Многие люди даже не знали, что так можно, хотя в ”зеленого робота” это было добавлено достаточно давно. С появлением новых функций в iOS, унификацией функций и незапланированной рекламой Android можно предположить, что пользователи активнее начнут перемещаться между платформами. Движение юнитов увеличится в обе стороны. Даже если общее количество пользователей Android не изменится, увеличатся продажи устройств, так как люди начнут ходить туда-сюда.

Безусловно, мы еще будем продолжать находить новые функции, на которых Apple не стала подробно останавливаться. Просто не все было настолько серьезным, чтобы тратить на это драгоценное время. Но среди этих функций есть и другие из мира Android, а не только виджеты и смарт-папки.

Что Apple взяла из Android

Одним из важных обновлений, которое позаимствовано у Android является возможность установки сторонних приложений в качестве приложения по умолчанию. Раньше это было просто не слыхано для операционной системы Apple. Вы могли использовать сторонний браузер, но это был костыль и никакой нативности в этом не было. Теперь все меняется и опять же, многие узнали, что оказывается, такое было и на Android. Особенно среди тех пользователей, которые до этого не пользовались ОС от Google.

9 функций, которые Android должна позаимствовать у iOS 14

Пользователи Android также знакомы с идеей виджетов на главном экране и ”ящика” приложений, который не дает перегружать домашний экран. Эти изменения давно назрели для iOS, которая не так уж сильно и менялась с точки зрения дизайна с далекого 2007 года. Всегда все было на главном экране и менять что-то было нельзя.

В заимствовании приложений, функций, дизайна, возможностей и просто общего настроя нет ничего плохого. Например, я уже приводил примеры того, что Android было бы неплохо позаимствовать в новой iOS. Говоря, что это не плохо, я не имею в виду бездумное копирование. Я имею в виду, что вся промышленность основана на копировании. Кто-то изобрел колесо и его все используют. Никто же не пытается сделать его пятиугольным. Можно экспериментировать с материалами, цветами, делать его сплошным или со спицами, но колесо и есть колесо. Это я и называю ”заимствовать”.

Google на протяжении многих лет заимствовала у Apple множество функций, и смартфоны достигли уровня зрелости платформы, что делает подобные изменения неизбежными и даже полезными для нас — пользователей. В ходе эволюции гаджетов отсекается лишнее и берется только то, что должно быть в будущем. Основываясь на этом, можно сделать вывод, что унификация неизбежна.

Что проще — iOS или Android?

Android как платформа имеет и плюсы, и минусы на фоне iOS. Многие вещи в ней сложнее, но кто-то считает это преимуществом, а другие, наоборот, кричат, что это недостаток. Каждый решает сам, и если вам есть, что высказать по этому поводу, как обычно делайте это в нашем Telegram-чате.

Но чем больше функций Android внедряется в iOS, тем больше Apple информирует свою клиентскую базу об этих функциях, подготавливая их к большей функциональности и делая свою операционную систему менее простой (не хочу говорить сложной).

Например, замена встроенных приложений сторонними это не так сложно, но требует от пользователей немного иного типа мышления. Раньше они думали ”зачем надо что-то устанавливать, если и так хорошо”. Теперь пришло время ”а что, так можно было?”.

Если бы Android обновлялась, как iOS, какие телефоны получили бы Android 11

То же самое относится и к новым клипам приложений Apple, обновленному дизайну Siri в стиле Assistant, папкам приложений и всем остальным изменениям, с помощью которых разрыв с Android стал еще меньше.

Тот факт, что уже осенью Apple расскажет всем своим пользователям о новых функциях, бесспорно хорош, но и Android получила отличную рекламу. А заодно компания покажет, что переход с одной ОС на другую станет как никогда простым. Наверное, это лучшее, что Apple могла сделать для Google на этом этапе развития операционных систем.