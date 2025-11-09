Как iPhone Air оказался провалом и триумфом Apple одновременно

Артем Сутягин

Компания Apple пару месяцев назад представила революционно тонкий смартфон iPhone Air, который должен был заменить модель Plus в линейке. Несмотря на массовый интерес и медийный резонанс, продажи новинки оказались разочаровывающими. Популярность устройства стремительно падает, а производитель уже готовится к значительному сокращению производства.

Как iPhone Air оказался провалом и триумфом Apple одновременно.

Этот смартфон наделал немало шума, но провалился в продажах.

Почему пользователи разочаровались в iPhone Air

Даже сотрудники Apple, первыми получившие доступ к новому устройству, столкнулись с серьезными недостатками. По данным Wall Street Journal, один из работников компании из Купертино вернул смартфон уже через месяц использования. Основные претензии касались качества камеры, а так же наличия только одного динамика, что снижало комфорт при прослушивании музыки и разговорах по громкой связи.

Компромиссы ради сверхтонкого корпуса оказались слишком существенными. Устройство не демонстрировало впечатляющей производительности, а для использования в качестве основного смартфона не подходило из-за множества ограничений.

Статистика продаж iPhone Air

Первые недели продаж показали неутешительные результаты. Опросы показали, что только один из десяти покупателей выбирал iPhone Air среди всей линейки iPhone 17. Пользователи жаловались на слабую камеру, качество звука, недостаточную емкость батареи и завышенную цену.

Статистика продаж iPhone Air.

Эта камера по современным меркам уже немного устарела.

В отличие от других моделей семейства, которые приходилось ждать до трех недель при заказе на официальном сайте, iPhone Air был доступен к немедленной отправке с момента старта продаж. Это явный признак низкого спроса.

Известный аналитик Минг-Чи Куо прогнозирует сокращение производства на 80% к началу следующего года. Apple быстро отреагировала на низкий спрос, начав сокращать объемы выпуска почти сразу после старта продаж.

Складной iPhone

Эксперты IDC называют iPhone Air маркетинговым успехом без коммерческого подтверждения. Многие аналитики рассматривают эту модель как своеобразный эксперимент перед выпуском первого складного iPhone, запланированного на следующий год. Технологии создания сверхтонких корпусов будут критически важны для складных устройств с гибкими дисплеями.

iPhone Air действительно создал шумиху вокруг бренда Apple, которой не наблюдалось несколько лет. Последний раз подобный резонанс с точки зрения дизайнерских изменений вызвал iPhone X в 2017 году. Однако нишевые модели Apple исторически не показывают устойчивого рыночного успеха.

Складной iPhone.

Сложно сравнивать эти два смартфона в текущем поколении при сопоставимой цене.

При этом вся линейка iPhone 17 оказалась популярнее предшественников. По данным CIRP, 29% покупателей iPhone в США в сентябре выбирали новые модели против 20% годом ранее. Успех достигается преимущественно за счет версий Pro и Pro Max.

Высокая цена iPhone Air создает серьезные проблемы с продажами. Базовый iPhone 17 стоит на 200 долларов дешевле, при этом предлагает более емкую батарею, два динамика и улучшенную камеру. В Китае разница достигает 280 долларов, а iPhone Air не участвует в программе правительственных субсидий, что делает базовую модель еще более привлекательной для покупателей.

