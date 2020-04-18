Как изменилось поведение пользователей Сети во время пандемии

Сейчас просто не получается не писать на тему пандемии коронавируса, так как именно она подкидывает все больше и больше тем, для того, чтобы нам было что почитать и обсудить. Кроме этого, она заперла нас по домам и сильно изменила наше поведение. Вспомните себя пару месяцев назад и сравните с тем, какие привычки у вас есть сейчас. Я даже не говорю про общую дистанцированность общества. Сейчас нам интереснее обсудить то, как изменилось поведение пользователей гаджетов с точки зрения потребления контента и того, как они вообще ведут себя в Сети. За собой я заметил некоторые изменения, но без них едва ли можно было обойтись в современных условиях.

Как пользоваться Интернетом во время самоизоляции

Первое, что стоит отметить, так это сильно выросшее потребление трафика. Почти все крупные площадки даже ввели свои ограничения на трафик. Например, YouTube, Netflix и даже сервис видеосвязи Zoom.

Что еще остается, когда тебя ”заперли” дома? Смотреть кино, сериалы, играть в игры на консоли и просто покорять просторы Интернета, заходя в самые далекие его уголки. Кто-то еще обменивается материалами по работе. Все это ведет к увеличению трафика.

Провайдеры просят лишний раз не перегружать сети, так как нагрузка на них большая. В целом, в этом нет ничего сложно. Никто не говорит отказываться от потребления. Просто не надо включать на телевизоре фоновую заставку в 4K и уходить из комнаты на два часа. Немного утрировано, но вы поняли.

Почему все любят видеозвонки

Насидевшись в любимом кресле и пересмотрев все серии любимых сериалов, люди поняли, что надо как-то социализироваться. Поэтому они начали активно потреблять трафик сервисов для видеосвязи. Так действительно проще общаться, чем просто голосом. Особенно, если связываешься с человекам не только для того, чтобы просто спросить, как дела, а хочешь полноценно пообщаться и что-то обсудить.

Учитывая, что сидя дома можно чуть ли не на 24 часа включать видеосвязь, чтобы устраивать совместные игры или просто трепаться с кем-то, сервисы даже ввели ограничение. Например, Zoom теперь не работает подряд более 40 минут. Чтобы просто пообщаться этого достаточно, а если вы хотите сутками следить, как растет хомячок у бабушки, сервис вам намекнет, что не надо ”занимать линию”. В целом, это логично, ведь из-за таких любителей онлайн-заседаний мы вынуждены мириться со снижением качества картинки.

Факт изменения поведения зафиксирован, и теперь люди действительно стали намного больше общаться через видеосвязь. Примета времени, однако. В будущем это обязательно подстегнет развитие подобных сервисов. В итоге, мы можем прийти к тому, что люди перестанут как-то стесняться или опасаться этого и наступит то, о чем нам рассказывали фантасты. Они часто показывали картины будущего, в котором все говорят под видеосвязи.

Люди стали по-другому потреблять Интернет-трафик

Про то, что потребление трафика в целом выросло, я уже говорил, но есть еще и особенности этого роста. После того, как задумаешься об этом, все встает на свои места и кажется очень логичным, но сначала не обращаешь внимание на серьезные изменения.

Эксклюзивный отчет о потреблении Интернет-трафика, опубликованный New York Times, проливает свет на один из вопросов, которые задают многие в медийной индустрии и за ее пределами: кто больше всех выиграл от внезапного карантина? Ответ очевиден — цифровые гиганты.

Приведенные данные не могут считаться чем-то, что показывает картину долгосрочной перспективы, но сейчас это на все сто процентов соответствует положению дел в мире.

Суть изменений заключается в том, что последние годы наблюдался явный рост потребления мобильного трафика. Этому способствовало и снижение его стоимости, и увеличение общей потребности в информации, и то, что сайты и приложения стали намного более удобными и адаптированными для работы на небольшом экране.

Теперь, когда люди сидят дома, им нет смысла смотреть на мир Интернета через ”замочную скважину” диагональю 5-6 дюймов. Многие вернулись к своим компьютерам и ноутбукам. В итоге, тот трафик, который люди тратили в дороге на социальные сети и информационные ресурсы, они теперь тратят дома, сидя за компьютером.

Надо уметь совмещать: Как звонить с компьютера через телефон на Android

Особняком стоит видеоконтент, который мы потребляли в дороге со смартфона. Теперь куда проще смотреть все это на экране телевизора или компьютера. Исключением останутся, пожалуй, только игры, которые есть эксклюзивно на смартфонах. Если они нравятся пользователям, они не перестанут в них играть.

Как перестать пользоваться смартфоном

Перестать пользоваться смартфоном для потребления трафика можно только по двум причинам — это неудобно или это дорого.

Сейчас как раз первый период. Многие даже меняют себе тариф на более дешевый, чтобы в нем было меньше трафика. Операторы наоборот начинают активно всех обзванивать и говорить, что есть спецпредложение. Надо доплатить всего 100-200 рублей и получишь безлимит. Вот только безлимит этот никому сейчас не нужен.

Вы верите в том, что мы будем жить как прежде поле того, как все закончится? Сейчас самое лучшее время, чтобы написать об этом в наш Telegram-чат.

Из-за падения доходов операторов со временем мобильный трафик может начать стоить дороже. Главное, чтобы, если так произойдет, они не потеряли еще больше клиентов, которым только предстоит снова привыкнуть к потреблению контента на маленьком экране после окончания карантина. В конце концов трафик и рос в последние годы из-за того, что люди привыкали к смартфонам. Он не сразу был высоким.

Маловероятно, что вышеописанные изменения будут долгосрочными, но если карантин затянется и мы будем сидеть по домам полгода или больше, то медийную сферу ждут серьезные перемены. Как и наши привычки, которым с каждым днем будет все сложнее вернутся к тому, что было раньше.