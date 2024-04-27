Как мессенджеры превратились в социальные сети и что теперь с этим делать

Прошли те времена, когда вы и ваши близкие друзья общались только текстовыми сообщениями. Сегодня чат-приложения превращаются в хаотичную смесь мгновенных форумов и социальных сетей, дополненную обменом файлами и прямыми трансляциями. Вот только эволюция от линейного обмена сообщениями к беспорядочному и раздутому потоку каналов — это не прогресс и не ответ развитие технологий. Напротив, она создает фон, в котором ценная информация оказывается погребенной под бессмысленными новостными заголовками и мемами, чтобы вы точно никогда не смогли ее увидеть.

Когда появились мессенджеры

Мессенджеры прошли долгий путь с момента появления BBM от BlackBerry. В 2013 году рынок приложений для обмена сообщениями пополнился такими игроками, как Slack, Google Hangouts, Telegram, а чуть позже — Signal и Discord. Основной целью этих приложений был быстрый обмен личными сообщениями.

По мере роста конкуренции разработчики начали добавлять новые функции: стикеры, эмодзи, а вслед за популяризацией видеозвонков Skype — и эту возможность. Постепенно простые мессенджеры стали обрастать функциями, схожим с электронной почтой, включая обмен файлами.

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Сообщества в мессенджерах

Discord ввел в моду концепцию сообществ, объединенных вокруг игр, с текстовым и голосовым чатом. Вскоре эту идею подхватили и другие платформы, в том числе Meta (запрещена на территории Российской Федерации).

Однако попытки создать онлайн-сообщества в мессенджерах часто приводят к хаосу. В группах с тысячами участников становится сложно отследить конкретную тему из-за огромного количества новых сообщений. Ярким примером является Discord, где в быстром потоке текста, голосовых сообщений, мемов, гифок, файлов и видео практически невозможно найти обсуждение определенной темы.

Мессенджеры прошли путь от простых приложений для общения до перегруженных возможностями платформ, которые зачастую теряют свою изначальную цель и удобство использования.

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Недостатки мессенджеров

Telegram стал ярким примером перегруженности информацией. Его каналы, напоминающие форумы, могут насчитывать сотни тысяч пользователей, а чаты обновляются с невероятной скоростью, что затрудняет отслеживание обсуждений. Поисковые системы открывают нам доступ к огромному массиву знаний со всего мира. Однако с появлением чат-приложений и социальных сетей возникла параллельная экосистема, недоступная для поисковиков.

В отличие от Reddit, где можно найти ответы на вопросы через Google, платформы вроде Telegram и Discord являются закрытыми сообществами. Ценные дискуссии, идеи и знания остаются запертыми внутри этих приложений, а встроенный поиск часто малоэффективен.

Тем не менее, эти приложения полезны для небольших, сфокусированных групп. Например, для отслеживания тематических новостей. Или контроля ситуации в той или иной сфере.

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Как правильно пользоваться мессенджерами

Тут можно дать несколько рекомендаций по использованию мессенджеров, чтобы они были более полезными. Начните ч того, чтобы выбрать небольшие нишевые каналы вместо огромных сообществ. Например, канал о винтажной аудиотехнике будет более управляемым, чем общий технический форум, где в том числе пишется о подобной технике.

Стоит присоединяться только к локальным чатам и группам, посвященным конкретным событиям, вместо массовых сообществ. Это обеспечит более внимательное отношение авторов к материалу, а участников сообщества к вам лично. Тут и на вопросы вам будут отвечать намного быстрее и полнее, а не просто кидать стикер в ответ.

Выбирайте платформы и сообщества, заслуживающие вашего внимания и времени. Не позволяйте втягивать себя в хаос против своей воли, ведь самое дорого, что у вас есть — ваше время.

Приложения для обмена сообщениями должны помогать нам общаться, а не топить в бесконечном потоке информации. Эволюция от простых мессенджеров к разросшимся социальным платформам фрагментирует нашу жизнь и приводит к потере ценных знаний. А еще мы теряем время на захламление собственной головы лишней информацией.

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Мессенджеры могут способствовать формированию сильных сообществ по узким темам, если сохранять их небольшими и управляемыми. Давайте вернемся к истокам и будем использовать чаты для эффективной коммуникации, а не для погружения в информационный шум. Например, мы в своем Telegram-канале приводим только самую важную информацию, которую хочется прочитать не только на уровне заголовка.