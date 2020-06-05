Как протесты в США влияют на IT компании и должны ли они вмешиваться

Порой кажется, что этот год уже ничем не сможет нас удивить после появлений нового коронавируса, обрушения цен на нефть, проблем в мировой экономике и многих других более мелких неприятностей. Сейчас в США набирает обороты большой скандал, который, как это часто бывает, возник из-за конфликта с полицией. Пока усмирить толпу не получается, и в то время, как правительство думает, пора ли вводить в города армию, крупные компании из Силиконовой долины меняют свою политику в отношении продуктов и периодически вмешиваются в этот конфликт. Вот только должны ли они это делать? Ведь, даже если они хотят сделать как лучше, может стать только хуже. В итоге, пострадают все, включая нас с вами.

Из-за чего начались протесты в США

Началось все с того, что компании начали массово отменять свои мероприятия, которые пусть и в формате онлайн были запланированы на ближайшее время. Кроме этого, они начали вмешиваться в конфликт, принимая одну из сторон. Рассуждения на тему того, правильная это сторона или нет, мы оставим другим порталам. Сейчас нам больше интересно, стоит ли вообще IT-компаниям лезть в это дело или они должны оставаться нейтральными.

Если вы вне новостного поля или просто не помните, с чего все началось, я напомню. 25 мая 2020 года во время задержания полицейский убил чернокожего парня. Метод задержания был достаточно жестким и, скорее всего, это и привело к смерти. Кто-то скажет, что это не вопрос нашего портала. Именно поэтому я и не буду рассуждать на тему того, правильно ли действовал полицейский или нет. У меня есть мнение, но это не то место, где его надо высказывать. Зато меня касаются протесты и то, как IT-компании реагируют на это, влезая в политику тогда, когда это совсем необязательно.

Вот так Apple на своем сайте отреагировала на ситуацию.Тим Кук не успокаивает стороны, а наоборот говорит о том, что ущемления прав действительно есть.

Стоит ли компаниям высказывать свою позиции по протестам в США

Среди тех, кто высказал свое мнение, уже есть Google, Apple, EA, Microsoft, Sony и множество других менее крупных компаний. Многие из них даже отменили свои мероприятия, назначенные на текущий месяц. Кто-то даже заявил, что ”более важные голоса должны быть услышаны”. При чем тут это и как выход нового смартфона сможет заглушить мнение журналистов, не очень понятно. Ну, да ладно.

Некоторые компании только выиграли от такого положения дел. Например, Twitter, который стал площадкой для высказывания мнений. Он был ей и до этого, но теперь к нему приковано куда больше внимания.

Конечно, полный нейтралитет компаний был бы неправильным и не надо делать вид, что ничего не происходит, но и так усердствовать с высказыванием свой позиции тоже опрометчиво.

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Как стоило бы действовать компаниям

Не кажется ли вам, что бренд должен в первую очередь заниматься тем, что интересно мне и вам, как его действующим или потенциальным покупателям. Высказывание мнения — это хорошо, но не надо делать на него такой большой упор, если для тебя важнее бизнес, а не политика. Хотя, возможно, так компании и привлекают к себе больше внимания потенциальных пользователей, но при этом закрывают глаза на тех, кто ждет от них чего-то нового.

Когда протест компании выражается в поддержке какого-то течение в культуре, которое считается непопулярным или просто скандальной рекламной компанией, вопросов к компании нет. Например, нашумевшая реклама Nike, которая вызвала много возмущения феминисток. Иногда это даже забавно и, как минимум, никак не влияет на условного меня, как конечного покупателя.

Так компании получают коммерческий успех, который в нашем хайпо-ориентированном мире часто получается именно так. Вот только политика это не то, что мы хотим получить от производителей телефонов. Особенно много вопросов к тем компаниям, которые имеют мало отношения к США, кроме простого рынка сбыта. Таких тоже не мало.

Желание компаний перейти на сторону добра и показать, что она полностью за терпимость и против дискриминации, кажется логичным, но достаточно просто это сказать, а не менять всю свою деятельность на ближайшие пару месяцев. Я даже не говорю о том, что многие из них так себя ведут только из-за того, что так надо.

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Даже если закрыть глаза на то, что компании отменяют мероприятия, которых многие ждали, все равно им не стоит пиариться на теме расовой ненависти и вызванных этим протестах.

Когда компании вкладывают деньги в детские дома, социальные объекты, приюты для животных или просто спонсируют общественные работы, это хорошо и вызывает уважение. Пусть даже они спонсируют дебаты между кандидатами в органы власти. Пусть лучше так выражают свою приверженность силам добра. Принимать положительную сторону — это хорошо, но делать это надо правильно.

Допустим, компании показывают, что они знают об общественных проблемах, но должно ли это отражаться на графике выхода новой PlayStation 5 или новой версии Android? Даже коронавирус, который имеет куда более негативное воздействие на весь мир, смог только перенести мероприятия в оффлайн, но не отменил их.

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В завершении хотелось бы добавить, что мародерство и насилие однозначно нельзя поощрять и с ними надо бороться вне зависимости от того, кто прав, а кто нет. Но поведение некоторых компаний на фоне происходящего сильно расстраивает. Особенно, Twitter, который почему-то взял на себя роль рефери в этом конфликте, модерируя записи людей, но не всегда объективно. Да и возможна ли тут вообще объективность?