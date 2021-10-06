Кому оказался выгоден сбой WhatsApp и Facebook

В компьютерном мире все взаимосвязано. Когда у кого-то одного проблемы, другой от этого выигрывает. Если говорить о двух самых крупных в мире мессенджерах, то переход пользователей от одного к другому неизбежен. Есть те, кто при любых обстоятельствах останется с любимым сервисом. Но есть и те, кого можно назвать колеблющимися. Они и составляют львиную долю того потока, который постоянно мигрирует из WhatsApp в Telegram и обратно. Крупный сбой, который произошел пару дней назад, привел к большому скачку популярности мессенджера Павла Дурова. Он сам поделился информацией о том, сколько было новых регистраций всего за один день.

Сбой в работе WhatsApp

Если вы пропустили, то крупный сбой затронул не только WhatsApp, но и другие сервисы Facebook. В частности пострадала работоспособность самой социальной сети и даже Instagram. Кто-то говорил еще о том, что плохо работал TikTok, но это вряд ли могло быть связано. Зато интересно, что пострадали даже сотрудники Facebook, которые не могли попасть в офис из-за проблем с их пропусками.

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Произошло это в понедельник 4 октября, в результате чего пользователи не могли использовать указанные выше платформы в течении нескольких часов. Вот тут и пошла волна оттока пользователей из WhatsApp и Facebook Messenger. Направления были самими разными, но львиная доля, естественно, ушла в Telegram.

Сколько новых пользователей у Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил в своем канале (у нас, кстати, тоже есть свой канал), что из-за отключения Facebook к платформе всего за один день присоединились более 70 миллионов человек.

Ежедневные темпы роста Telegram превысили норму на порядок, и мы приняли более 70 миллионов беженцев с других платформ за один день — заявил Павел Дуров.

Основатель Telegram утверждал, что его сервис работал ”безупречно” для большинства пользователей, но добавил, что некоторые пользователи в Америке, возможно, видели более медленные скорости, чем обычно, из-за возросшей нагрузки. Это неудивительно, когда к полумиллиардной аудитории присоединяется еще 10-15%. Кроме этого, к сети подключились многие из тех, кто пользовался Telegram от случая к случаю. Проще говоря, можно предположить, что почти весь трафик WhatsApp лег на плечи Telegram. И то, что он справился, заслуживает уважения.

Переход из WhatsApp в Telegram

Тем не менее, это не первый раз, когда платформа набирает множество пользователей из-за того, что Facebook и/или WhatsApp сами помогают ей в этом. Самым крупным скачком популярности Telegram в последнее время можно считать тот, что произошел в начале года.

Политика использования WhatsApp

Тогда Facebook решила, что ее не устраивает политика использования WhatsApp, и внесла в нее несколько пунктов, которые сильно разозлили большую часть пользователей. В ней говорилось о том, что WhatsApp может собирать данные в пользу Facebook, которая будет обрабатывать их в своих целях (читай ”в рекламных целях”). Были и другие раздражающие пункты, которые просто не могли остаться без внимания.

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Хотя Facebook и сделала шаг назад, сказав, что откладывает вступление в силу новой политики использования, процесс уже было не остановить. Тем более, отсрочка давалась всего на пару месяцев. По прошествии этого времени пользователи, не принявшие изменения, должны были быть заблокированы.

Естественно, многие пользователи начали искать себе новый мессенджер, и выбор пал на Telegram, рост которого оказался просто фантастическим. Теперь подопечные Марка Цукерберга опять подкинули повод порадоваться Павлу Дурову. Интересно, сколько еще это будет продолжаться. Слишком много у Facebook бывает ошибок и те 5% стоимости акций, которые компания потеряла, могут оказаться не пределом.