Как Telegram из отличного мессенджера превратился в помойку

Мы долго потешались над WhatsApp, совершенно не замечая, как его более функциональный и удобный конкурент Telegram превращается в откровенную помойку. Изменения не появились внезапно, а вводились поэтапно, делая из мессенджера пародию на WeChat, во главе угла которой стоит не удобство и безопасность, а жажда заработка разработчиков любой ценой. Наплевав на все нормы морали и уж тем более принципы.

Сказки про безопасность Telegram

Павел Дуров любит говорить о безопасности Telegram, но никогда не уточняет, что в его мессенджере есть серьезная уязвимость — отсутствие сквозного шифрования по умолчанию. Если пользователь принудительно не создаст секретный чат, вся его переписка будет заливаться в облако. И, хотя на данный момент не зафиксировано ни одного случая слива, такую вероятность нельзя исключать в будущем. Просто потому, что есть техническая возможность.

Создатель Telegram вообще не любит вдаваться в детали, ведь они бы разрушили образ бескомпромиссного борца за свободу. Зато Павел Дуров охотно подменяет понятия, выдавая за борьбу банальное отсутствие моральных принципов.

До задержания гражданина Франции Павла Дурова в августе 2024 года его мессенджер изобиловал огромным количеством ботов, через которые, в частности, продавались запрещенные вещества. Достаточно было ввести в поиск название какой-нибудь дряни, как перед тобой открывался целый каталог каналов сбыта с аудиторией в сотни тысяч человек.

После задержания Дурова команда Telegram сначала отключила возможность просмотра числа пользователей ботов, дабы скрыть их масштабы от посторонних глаз, а после освобождения своего лидера спустя 4 дня после задержания — внезапно начала бороться с продажей незаконных товаров. Во всяком случае сейчас их нельзя найти через поиск.

Вместо того, чтобы признать проблему, Дуров воспользовался ситуацией для укрепления образа. Принуждение к борьбе с распространением незаконных товаров, он назвал посягательством на свободу, создав вокруг своего задержания целый миф, который сегодня каждый интерпретирует по-своему.

Скам внутри Telegram

Прикрываясь идеями о свободе, Дуров планомерно превращает свой мессенджер в площадку для личного обогащения за счет обмана других людей. Telegram уже не первый год является рассадником онлайн-казино, запрещенных и в России, США, Китае и десятках других развитых стран. А с недавних пор мессенджер Дурова превратился в площадку для «криптоинвесторов», тапающих хомяка.

Рекламируя на протяжении 2024 года десятки криптовалютных игр, Дуров заставил миллионы людей уверовать в то, что деньги берутся из воздуха. И, если упомянутый выше «хомяк» не требовал от них реальных финансовых вложений, то все появившиеся после аналоги Hamster Kombat всячески наживались на пользователях, обещая им золотые горы за донат.

Тренд 2025 года — виртуальные подарки в Telegram. Казалось бы, стандартная фича для большинства соцсетей. Но в Telegram она позиционируется не как средство украшение профиля, а как возможность заработка: купи подарок сегодня и перепродай его завтра втридорога. Миллионы людей ведутся на очевидный скам, платя по несколько сотен тысяч рублей за анимированные картинки, а мессенджер и лично Павел Дуров выступают инициаторами создания ложных ожиданий у пользователей.

Подписка Telegram Premium

Помимо того, что в Telegram полно рекламы и скама, тебя еще вынуждают оформить Premium-подписку. Ведь без нее ты даже код подтверждения входа по SMS не получишь.

С недавних пор Telegram отправляет код подтверждения на электронную почту, что сильно контрастирует с образом безопасного мессенджера. Многие люди не используют двухфакторную аутентификацию e-mail, а потому их почтовый ящик может быть взломан через подбор пароля. Это намного легче, чем удаленно заставить человека назвать код из SMS.

В этой связи забавно слышать, как в интервью Лексу Фридману создатель Telegram вешает собеседнику лапшу на уши, рассказывая о том, что все базовые функции мессенджера доступны без подписки. Наверное, получение одноразового кода по SMS и нормальная буферизация видео нужны только «профи». Как думаете?