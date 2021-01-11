Как за 5 лет Google изменила свои взгляды на смартфоны

  2. Темы
  3. Аналитика
Артем Сутягин 0

В свое время, когда вышло первое поколение Google Pixel, многие сильно обрадовались, так как начался новый виток в истории смартфонов, которые можно было назвать самыми родными для Android. С тех пор позиция компании относительно подобных устройств несколько изменилась. Это произошло из-за целого ряда факторов. Стороннему наблюдателю просто так будет сложно их заметить, но эти пять лет сильно изменили Google Pixel в частности и индустрию смартфонов в целом. Давайте вспомним, от чего мы ушли и к чему в итоге пришли. Только так можно понять, насколько правильным был этот путь, и нужно ли было менять индустрию так, как ее поменяли.

Pixel можно назвать самым странным устройством. Он хороший, его все обсуждают, но рекордных продаж нет.

Переход от Nexus к Google Pixel

Переход Google от Nexus к серии Pixel совпал со стремлением компании сделать свои продукты более популярными. Идея заключалась в том, что устройства Pixel будут конкурировать с телефонами Samsung Galaxy и iPhone в магазинах операторов связи. Отчасти так и получилось, но не без некоторых ”но”.

Сейчас очевидно, что Pixel 1, выпущенный в 2016 году, и последний Pixel 5 нацелены на разные секторы рынка смартфонов. У них также есть разные сильные и слабые стороны по сравнению с их конкурентами. Вот только пока они находятся в балансе и продажи не растут так быстро, как хотелось бы.

Вышел новый порт Google Camera для многих Android-смартфонов. Как установить

Стратегия Google Pixel

Взгляните на оригинальный Pixel и пару его прямых конкурентов. Вы заметите, что он очень конкурентоспособен на фоне разных моделей Samsung и Apple того же класса. Snapdragon 821 был самым быстрым чипом Qualcomm на рынке на тот момент. Память, дисплей и камера тоже были очень конкурентоспособными. Даже цена Pixel в 649 долларов была такой же, как у его современников. Проще говоря, первый Google Pixel был полноценным флагманом и отлично справлялся со своими задачами.

Заходите в наш канал «Сундук Али-Бабы«. В нем мы выкладываем много годноты для вас с Aliexpress. Например это:

Сверхбыстрая зарядка, неограниченное хранилище фотографий в облаке, разъем для наушников и крутая камера. Все это было отражено в рекламном ролике того времени. В конце Google даже быстро демонстрирует спецификации. Тогда ими можно было гордиться, в отличии от того, что происходит сейчас. Но самым главным было ПО, максимально адаптированное (по задумке) к этому смартфону.


Теперь давайте посмотрим на текущие характеристики Pixel в сравнении с его конкурентами. Вы заметите, что почти каждая спецификация ниже текущего флагманского уровня. Процессор не такой мощный, памяти меньше, камер меньше, аккумулятор меньше, зарядка медленнее и так далее. Конечно, Pixel 5 неплохой телефон. Он изготовлен из алюминия, оснащен фантастическим дисплеем AMOLED, хоть и с частотой всего 90 Гц, и имеет беспроводную зарядку, но он далек от флагманского уровня, если судить только по его основным компонентам.

Иван Кузнецов: Мои любимые функции Google Ассистента на Android

И пусть Pixel 5 лучше Pixel 1 (обратное было бы странным), но переход от флагманских ”спеков” к средним состоялся. Возможно, он был ответом на критику в адрес его предшественников. Например, Pixel 4 технически был смартфоном флагманского уровня, но ему не хватало времени автономной работы, хранилища, качества видео и многого другого. Просто наличие высококлассного чипсета — не панацея.

«Пиксели» так и не умеют выдавать развертку 120 Гц.

Использование топовых процессоров не дало результатов, и компании пришлось перейти к набору функций с упором на ПО. Именно поэтому и появился на свет Pixel 5.

Камера Google Pixel

Говоря о камере, серия Pixel всегда славилась одними из лучших камер в своем роде. Оригинальный Pixel поразил критиков и потребителей своими фантастическими возможностями фотосъемки. Он поднял на новый уровень такое понятие, как вычислительная фотография. Только он мог делать из среднего изображение что-то фантастическое.

Google добавила в Android супер-удобный системный конвертер

Интересно, что четыре года спустя камера Pixel 5 мало чем отличается от первого смартфона линейки. Появились дополнительные модули и все. Во-первых, IMX363 — это сенсор только на 12,2 МП. Казалось бы, снимки должны получаться намного хуже, чем на смартфоны с сенсорами на 48, 64 и 108 Мп, но это не так. Во-вторых, сенсор имеет диагональ всего 1/2,55 дюйма. Это намного меньше, чем 1/1,76-дюймовый сенсор в серии Galaxy S20 и 1/1,43-дюймовый сенсор в OnePlus 8 Pro. На датчик попадает меньше света, и теоретически это должно привести к худшим характеристикам при слабом освещении и динамическому диапазону по сравнению с его конкурентами. Но это не так, и за счет способностей Google в области компьютерной фотографии ситуация полностью меняется.

Камера нового Google Pixel 5 пусть и не лучшая на рынке, зато у нее одни из лучших фотографий.

Зачем тогда Google добавила дополнительные модули камеры, если все так хорошо и обработка снимков может сделать все сама? Она творит чудеса, но невозможного сделать все равно не получится. Увеличивать разрешение бесконечно нельзя, а сделать снимок широкоугольным из обычного и подавно.

И все равно видно, как Google положила почти все свои яйца в корзину вычислительной фотографии и работает со своей волшебной формулой, аналогов которой, за исключением Apple, нет ни у кого… Пока.

Приложение Google Phone будет автоматически записывать звонки с неизвестных номеров

Сколько стоит Google Pixel

Оригинальный Pixel был выпущен в США по цене 649 долларов — или 769 долларов за более крупный Pixel XL — в 2016 году, тогда, как Pixel 5 был выпущен по цене 699 долларов четыре года спустя. За четыре года многое изменилось и флагманы теперь стоят более 1000 долларов, а Pixel 5 находится в новой категории — суперсреднем диапазоне.

Эти устройства предлагают самый хороший набор компонентов по более низкой цене. Пусть это и не самое топовое железо, но вы получаете от телефона примерно то же, что от его аналога в сегменте премиум-класса. Лучшее устройство Pixel от Google сейчас конкурирует с более традиционными и доступными по цене флагманами, такими, как iPhone 12 и Samsung Galaxy S20 FE, ни один из которых не является топовой версией своих семей.

Google Pixel 2 XL был одним из лучших Pixel. Это личное субъективное мнение.

Pixel 5 полностью сосредоточен на программном обеспечении и не полагается на спецификации, чтобы выделиться. Его Snapdragon 765G среднего уровня работает быстро, поддерживает 5G и обеспечивает захват фото/видео в высоком разрешении. А что еще надо?

На этот переход от флагмана к среднему классу, несомненно, повлияли низкие продажи Pixel предыдущих поколений. Раньше они не успевали за конкурентами, а теперь даже перестали стараться это сделать. Иметь топовый смартфон хорошо, но даже Google не может себе этого позволить.

Чтобы понять правильность и зрелость действий Google, достаточно взглянуть на самые продаваемые смартфоны в третьем квартале 2020 года. Подавляющее большинство смартфонов не стоит 1 000 долларов, а лидируют в рейтинге как раз прямые конкуренты Google Pixel 5.

Пять лучших альтернатив Google Pixel 5

Прямо сейчас у Google есть три телефона Pixel по цене от 349 до 699 долларов. Текущая модель начального уровня — Pixel 4a — была признана критиками как один из лучших смартфонов 2020 года. Самый дешевый смартфон Google не так уж далек от Pixel 5 в плане удобства использования. Конечно, ему не хватает материалов премиум-класса, но он использует тот же датчик основной камеры, очень похожее программное обеспечение и схожий дизайн.

Pixel

В свое время первый Google Pixel был одним из самых узнаваемых гаджетов.

Сколько смартфонов продает Google

По данным IDC, в 2019 году Google продала 7,2 миллиона телефонов, что сделало для нее этот год лучшим по продажам оборудования. Тем не менее Samsung, Apple, Xiaomi и Oppo продают в десятки раз больше смартфонов. Для того, чтобы переломить ситуацию, Google надо еще решить что-то с продажами. Торгуя своим смартфоном всего в нескольких странах, мировое признание завоевать не получится.

Дебютный Pixel стал шансом Google произвести большой фурор на рынке смартфонов. У него были флагманские характеристики, крутейшее ПО и камера, которая изменила правила игры. Google явно стремилась составить конкуренцию Samsung Galaxy S7 и Apple iPhone 7. В отличие от этого, Pixel 5 — просто хороший смартфон среднего класса, ориентированный на самое необходимое. Он нацелен на тех, кто ищет отличный универсальный смартфон, цена на который соответствует его характеристикам.

А вам нравился этот дизайн первых Pixel?

Пока рано говорить, сработает ли такая политика на долгую перспективу. Сначала надо посмотреть на годовые продажи и дождаться Pixel 6, который покажет, что думает компания о правильности нового пути.

Было бы здорово увидеть возвращение Google на флагманский рынок с устройством, которое могло бы поразить настолько же, насколько и оригинал. Я был бы рад, если бы Google создала флагманский смартфон с огромным сенсором камеры, сверхбыстрой зарядкой и невероятно быстрым экраном. То, что могло бы составить конкуренцию Galaxy S20 Ultra и Oppo Find X2 Pro. Вот только надежд на это все меньше.

Теги
Лонгриды для вас
Chrome
Как перенести пароли из хрома

Смена браузера – событие довольно тяжёлое, которое можно сравнить разве что с переездом в новую квартиру. Мало того, что приходится привыкать к совершенно новой компоновке интерфейсных элементов, так ещё и нужно как-то перенести с собой весь накопленный опыт. Под опытом я подразумеваю историю посещений, а также, что более ценно, логины и пароли, которых за несколько лет может скопиться несколько сотен пар. Но поскольку многие понятия не имеют, как их можно извлечь из старого браузера и перенести в новый, то либо перебивают все данные вручную, либо просто делают вид, что «решили начать всё с чистого листа». Ну и зря.

Читать далее
Google
Что выбрать вместо Google Фото, когда он станет платным

На прошлой неделе стало известно, что через несколько месяцев Google Фото отберет у нас возможность бесплатного хранения фото на просторах этого сервиса. Раньше можно было загружать туда сколько угодно фотографий при условии, что они будет оптимизированы, но обработка была минимальной и потерями качества можно было пренебречь. В итоге сервис просто давал бесплатное безлимитное хранилище фото. Теперь все, что загружено, не должно превышать 15 ГБ, иначе придется платить за увеличение объема хранилища. В этой статье рассмотрим примеры других хранилищ, которые могут как заменить для вас Google Фото, так и просто дополнить. Оказывается, выбрать есть из чего, и с учетом отмены бесплатного использования альтернативы становятся еще более интересными.

Читать далее
Удаление аккаунта Google
Google планирует удалить некоторые аккаунты Gmail. Кому следует переживать

Думаю, вы уже в курсе, что Google решила закрыть безлимитный доступ в «Google Фото», ограничив доступный для снимков и видео объём только размерами хранилища в Google Drive. Новое правило вступит в силу только в следующем году, но предупредить пользователей в компании решили заранее, чтобы дать им время подготовиться. Однако за этой новостью и за волной хайпа, которую она спровоцировала, прошла незамеченной другая, не менее важная для всех тех, кто с переменной активностью пользуется сервисами Google. Оказывается, в следующем году поисковый гигант планирует отключить аккаунты некоторых пользователей. Разбираемся, что сделать, чтобы этого не произошло.

Читать далее
Новый комментарий