Как за 5 лет Google изменила свои взгляды на смартфоны

В свое время, когда вышло первое поколение Google Pixel, многие сильно обрадовались, так как начался новый виток в истории смартфонов, которые можно было назвать самыми родными для Android. С тех пор позиция компании относительно подобных устройств несколько изменилась. Это произошло из-за целого ряда факторов. Стороннему наблюдателю просто так будет сложно их заметить, но эти пять лет сильно изменили Google Pixel в частности и индустрию смартфонов в целом. Давайте вспомним, от чего мы ушли и к чему в итоге пришли. Только так можно понять, насколько правильным был этот путь, и нужно ли было менять индустрию так, как ее поменяли.

Переход от Nexus к Google Pixel

Переход Google от Nexus к серии Pixel совпал со стремлением компании сделать свои продукты более популярными. Идея заключалась в том, что устройства Pixel будут конкурировать с телефонами Samsung Galaxy и iPhone в магазинах операторов связи. Отчасти так и получилось, но не без некоторых ”но”.

Сейчас очевидно, что Pixel 1, выпущенный в 2016 году, и последний Pixel 5 нацелены на разные секторы рынка смартфонов. У них также есть разные сильные и слабые стороны по сравнению с их конкурентами. Вот только пока они находятся в балансе и продажи не растут так быстро, как хотелось бы.

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Стратегия Google Pixel

Взгляните на оригинальный Pixel и пару его прямых конкурентов. Вы заметите, что он очень конкурентоспособен на фоне разных моделей Samsung и Apple того же класса. Snapdragon 821 был самым быстрым чипом Qualcomm на рынке на тот момент. Память, дисплей и камера тоже были очень конкурентоспособными. Даже цена Pixel в 649 долларов была такой же, как у его современников. Проще говоря, первый Google Pixel был полноценным флагманом и отлично справлялся со своими задачами.

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Сверхбыстрая зарядка, неограниченное хранилище фотографий в облаке, разъем для наушников и крутая камера. Все это было отражено в рекламном ролике того времени. В конце Google даже быстро демонстрирует спецификации. Тогда ими можно было гордиться, в отличии от того, что происходит сейчас. Но самым главным было ПО, максимально адаптированное (по задумке) к этому смартфону.

Теперь давайте посмотрим на текущие характеристики Pixel в сравнении с его конкурентами. Вы заметите, что почти каждая спецификация ниже текущего флагманского уровня. Процессор не такой мощный, памяти меньше, камер меньше, аккумулятор меньше, зарядка медленнее и так далее. Конечно, Pixel 5 неплохой телефон. Он изготовлен из алюминия, оснащен фантастическим дисплеем AMOLED, хоть и с частотой всего 90 Гц, и имеет беспроводную зарядку, но он далек от флагманского уровня, если судить только по его основным компонентам.

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И пусть Pixel 5 лучше Pixel 1 (обратное было бы странным), но переход от флагманских ”спеков” к средним состоялся. Возможно, он был ответом на критику в адрес его предшественников. Например, Pixel 4 технически был смартфоном флагманского уровня, но ему не хватало времени автономной работы, хранилища, качества видео и многого другого. Просто наличие высококлассного чипсета — не панацея.

Использование топовых процессоров не дало результатов, и компании пришлось перейти к набору функций с упором на ПО. Именно поэтому и появился на свет Pixel 5.

Камера Google Pixel

Говоря о камере, серия Pixel всегда славилась одними из лучших камер в своем роде. Оригинальный Pixel поразил критиков и потребителей своими фантастическими возможностями фотосъемки. Он поднял на новый уровень такое понятие, как вычислительная фотография. Только он мог делать из среднего изображение что-то фантастическое.

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Интересно, что четыре года спустя камера Pixel 5 мало чем отличается от первого смартфона линейки. Появились дополнительные модули и все. Во-первых, IMX363 — это сенсор только на 12,2 МП. Казалось бы, снимки должны получаться намного хуже, чем на смартфоны с сенсорами на 48, 64 и 108 Мп, но это не так. Во-вторых, сенсор имеет диагональ всего 1/2,55 дюйма. Это намного меньше, чем 1/1,76-дюймовый сенсор в серии Galaxy S20 и 1/1,43-дюймовый сенсор в OnePlus 8 Pro. На датчик попадает меньше света, и теоретически это должно привести к худшим характеристикам при слабом освещении и динамическому диапазону по сравнению с его конкурентами. Но это не так, и за счет способностей Google в области компьютерной фотографии ситуация полностью меняется.

Зачем тогда Google добавила дополнительные модули камеры, если все так хорошо и обработка снимков может сделать все сама? Она творит чудеса, но невозможного сделать все равно не получится. Увеличивать разрешение бесконечно нельзя, а сделать снимок широкоугольным из обычного и подавно.

И все равно видно, как Google положила почти все свои яйца в корзину вычислительной фотографии и работает со своей волшебной формулой, аналогов которой, за исключением Apple, нет ни у кого… Пока.

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Сколько стоит Google Pixel

Оригинальный Pixel был выпущен в США по цене 649 долларов — или 769 долларов за более крупный Pixel XL — в 2016 году, тогда, как Pixel 5 был выпущен по цене 699 долларов четыре года спустя. За четыре года многое изменилось и флагманы теперь стоят более 1000 долларов, а Pixel 5 находится в новой категории — суперсреднем диапазоне.

Эти устройства предлагают самый хороший набор компонентов по более низкой цене. Пусть это и не самое топовое железо, но вы получаете от телефона примерно то же, что от его аналога в сегменте премиум-класса. Лучшее устройство Pixel от Google сейчас конкурирует с более традиционными и доступными по цене флагманами, такими, как iPhone 12 и Samsung Galaxy S20 FE, ни один из которых не является топовой версией своих семей.

Pixel 5 полностью сосредоточен на программном обеспечении и не полагается на спецификации, чтобы выделиться. Его Snapdragon 765G среднего уровня работает быстро, поддерживает 5G и обеспечивает захват фото/видео в высоком разрешении. А что еще надо?

На этот переход от флагмана к среднему классу, несомненно, повлияли низкие продажи Pixel предыдущих поколений. Раньше они не успевали за конкурентами, а теперь даже перестали стараться это сделать. Иметь топовый смартфон хорошо, но даже Google не может себе этого позволить.

Чтобы понять правильность и зрелость действий Google, достаточно взглянуть на самые продаваемые смартфоны в третьем квартале 2020 года. Подавляющее большинство смартфонов не стоит 1 000 долларов, а лидируют в рейтинге как раз прямые конкуренты Google Pixel 5.

Пять лучших альтернатив Google Pixel 5

Прямо сейчас у Google есть три телефона Pixel по цене от 349 до 699 долларов. Текущая модель начального уровня — Pixel 4a — была признана критиками как один из лучших смартфонов 2020 года. Самый дешевый смартфон Google не так уж далек от Pixel 5 в плане удобства использования. Конечно, ему не хватает материалов премиум-класса, но он использует тот же датчик основной камеры, очень похожее программное обеспечение и схожий дизайн.

Сколько смартфонов продает Google

По данным IDC, в 2019 году Google продала 7,2 миллиона телефонов, что сделало для нее этот год лучшим по продажам оборудования. Тем не менее Samsung, Apple, Xiaomi и Oppo продают в десятки раз больше смартфонов. Для того, чтобы переломить ситуацию, Google надо еще решить что-то с продажами. Торгуя своим смартфоном всего в нескольких странах, мировое признание завоевать не получится.

Дебютный Pixel стал шансом Google произвести большой фурор на рынке смартфонов. У него были флагманские характеристики, крутейшее ПО и камера, которая изменила правила игры. Google явно стремилась составить конкуренцию Samsung Galaxy S7 и Apple iPhone 7. В отличие от этого, Pixel 5 — просто хороший смартфон среднего класса, ориентированный на самое необходимое. Он нацелен на тех, кто ищет отличный универсальный смартфон, цена на который соответствует его характеристикам.

Пока рано говорить, сработает ли такая политика на долгую перспективу. Сначала надо посмотреть на годовые продажи и дождаться Pixel 6, который покажет, что думает компания о правильности нового пути.

Было бы здорово увидеть возвращение Google на флагманский рынок с устройством, которое могло бы поразить настолько же, насколько и оригинал. Я был бы рад, если бы Google создала флагманский смартфон с огромным сенсором камеры, сверхбыстрой зарядкой и невероятно быстрым экраном. То, что могло бы составить конкуренцию Galaxy S20 Ultra и Oppo Find X2 Pro. Вот только надежд на это все меньше.