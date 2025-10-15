Какие функции Google Pixel и других смартфонов нам хотелось бы вернуть

Смартфоны Pixel достигли определенной стабильности в последние годы, но старые устройства Google отличались весьма необычными функциями. Было все, от чувствительных к давлению рамок и радарного управления жестами до возможности создания 360-градусных панорамных. Google имеет долгую историю внедрения нестандартных дополнений. Если собрать данные по сети, можно легко собрать функции, которые пользователи хотят вернуть в Пиксели. Мы собрали основные из них.

Лучшие функции Google Pixel

Из всех старых возможностей пользователи больше всего хотят вернуть Active Edge﻿ — функцию, доступную на смартфонах Pixel 2, 3 и 4. Эта технология позволяла пользователям сжимать устройство для активации быстрого действия — своего рода прародитель дополнительной кнопка.

Функция работала благодаря датчикам давления, встроенным в боковую рамку телефона, которые реагировали на сжатие. По умолчанию сжатие вызывало Google Ассистента, но пользователи могли настроить действие под свои нужды — например, для отключения звонка или запуска камеры.

Кроме этого многие хотят вернуть System UI Tuner. В Android версий 6.0-9.0 на телефонах Pixel эта функция позволяла изменять некоторые аспекты строки состояния — например, скрывать значок Bluetooth или индикатор громкости. Часть возможностей System UI Tuner﻿ сохранилась в опции отображения процента заряда батареи, но большинство функций было утрачено с обновлениями.

Многие пользователи ценили эту функцию за возможность тонкой настройки интерфейса под свои предпочтения. Доступ к System UI Tuner﻿ открывался через скрытое меню, что делало его своеобразной функцией для продвинутых пользователей и льстило их самолюбию, позволяя чувствовать себя причастными к элите технологий.

Photo Sphere и другие ностальгические функции

Третье место занимает Photo Sphere﻿ — функция, позволявшая создавать сферические панорамные фотографии, которые можно было просматривать в VR с помощью ныне несуществующих аксессуаров Google Cardboard . Эта технология позволяла захватывать полное окружение вокруг пользователя, создавая иммерсивный опыт просмотра.

На четвертое место можно пставить Soli﻿ — систему, использовавшуя радар для распознавания жестов в воздухе и доступнуя только на Pixel 4.

Каких функций не хватает Google Pixel

Так же можно встретить еще некоторые функции, которые пользователи хотели бы вернуть. Не часто, но можно увидеть мнение, что сканер отпечатков на задней стенке это удобно. Впрочем, это было скорее трендом в дизайне оборудования, чем отличительной чертой Pixel — телефоны от Samsung, LG, Motorola и других производителей также использовали задние сканеры отпечатков и все от них отказались.

А еще многие скучают по безлимитному бесплатному хранилищу в Google Фото. Это слишком хорошее предложение, которое постепенно было упразднено. Но такая привилегия позволяла владельцам определенных моделей Pixel загружать фотографии в исходном качестве без ограничений по объему.

А каких функций не хватает вам? Можете вспомнить хоть что-то, от чего отказались Google и другие производители, что вы хотели бы вернуть? Или умерла так умерла?

