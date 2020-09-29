Какие смартфоны продаются лучше остальных сейчас и что будет дальше

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Артем Сутягин 0

В спорте принято говорить, что победитель может быть только один, а второй это только худший из проигравших. Такая же картина среди производителей электроники. Периодически аналитические агентства собирают воедино всю информацию о рынках, включая статистику продаж, географию присутствия и другие факторы. В итоге появляются лидеры в ”разных номинациях”. Самой интересной из них является та, которая показывает общее количество проданных устройств. Долгое время в этой категории несмотря на санкции лидировала Huawei. Теперь многое изменилось и у нас снова сменился лидер. Является ли это временным явлением или пора привыкать к тому, что уже есть? Давайте разберемся.

Смартфоны

Рынок смартфонов — штука не стабильная, но это может скоро измениться.

Какой смартфон продается лучше всего

Согласно отчету YonhapNews, аналитик Counterpoint Research обнаружил, что в прошлом месяце на долю Samsung приходилось 22 процента от общей доли мирового рынка смартфонов.Если вдуматься, то это означает, что каждый пятый смартфон в мире — это Samsung. В целом это логично, так как у компании очень много недорогих моделей, которые всегда привлекают к себе внимание. Особенно, на развивающихся ранках.

Этот показатель превосходит то, что показала компания Huawei за тот же период. У китайского гиганты было только 16% продаж. Разрыв между двумя лидерами, который составил 6%, является самым большим с февраля 2020 года. По итогам первого и второго кварталов Huawei и вовсе опережала Samsung по количеству проданных смартфонов.

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Это стало возможным благодаря тому, что китайский рынок намного раньше ожил после первой полны пандемии. Значит, и продажи на нем начали расти куда раньше. После введения санкций именно китайский рынок стал основным для компании. В это же время для Samsung главными регионами являются Европа и Северо-американский рынок. Впрочем, сейчас начала подтягиваться Индия, которая тоже генерирует немало продаж для южно-корейской компании.

Смартфон Samsung

Смартфоны Samsung важны для индустрии.

Популярность смартфонов Samsung

Samsung действительно очень быстро набирает популярность на индийском рынке смартфонов, который, как и китайский, является чуть ли не бездонным. Особенно, если предлагать на нем недорогие модели, которых у Samsung хватает. Индия является вторым по величине рынком смартфонов в мире. Это еще больше подпитывалось антикитайскими настроениями, распространившимися по стране в этот период из-за политических трений между двумя странами после военных столкновений на границах Индокитая. Там это является нормальным делом, так как страны имеют друг к другу вопросы территориального характера и никак не могут договориться.

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Получается, что пара лидеров не поменялась, они просто сменили свои позиции в лидирующей двойке. Если говорить о тройке лидеров, то следом за китайской и южно-корейской компаниями идет компания из Купертино — Apple. На ее долю приходится 12% проданных в мире смартфонов по итогам прошлого месяца. Следом за Apple идет еще одна китайская компания — Xiaomi. На ее долю пришлось 11% проданных смартфонов.

Xiaomi

Xiaomi умеет делать хорошие смартфоны. Они на любителя, но хорошие.

Отчеты и аналитики предполагают, что различные санкции против Huawei создадут для Samsung больше возможностей увеличить свою долю на рынке смартфонов, особенно в Европе, где оба производителя ведут жесткую конкуренцию. Выиграть в этой борьбе без Google и партнерских отношений с крупными производителями компонентов будет не просто тяжело, а буквально невозможно.

Что будет с Huawei

Сейчас все идет к тому, что Qualcomm получит разрешение на продажу Huawei компонентов для смартфонов, и телекоммуникационный гигант снова включится гонку, но тогда шарма, который был у них ранее, уже не будет.

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Если же этого не произойдет, то лидерство Samsung можно считать решенным делом на многие годы вперед. Второе место будут делить между собой Apple и Xiaomi. Все из-за того, что все эти три компании заберут на себя перебежавших пользователей Huawei. Больше всего их, конечно, достанется Samsung. Чуть меньше Xiaomi и совсем мало Apple.

Apple

Apple меньше других лидеров выиграет от падения продаж Huawei.

Именно поэтому Xiaomi имеет все шансы перепрыгнуть с четвертой строчки мирового рейтинга сразу на вторую, что несомненно будет большой победой для этой компании, которая начала свое существование около 10 лет назад с того, что просто производила операционную систему для других смартфонов. Со временем она перешла на собственное производство и теперь является по-настоящему сильным игроком на рынке. Кстати, ее продажи тоже во многом обусловлены положением дел в Индии.

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Этот фактор может привести к тому, что даже первое место может стать доступным, если Xiaomi сможет ”подмять” под себя рынок этого региона. Впрочем, до этого еще далеко, но тройка лидеров на ближайшее время у нас уже определена достаточно четко. Конечно, если считать, что дела Huawei будут идти в том же ключе, что и сейчас. А вы что думаете по этому поводу?

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