Какие старые телефоны OnePlus все еще стоит покупать в 2026 году, а какие нет

Хотя OnePlus не так популярен в России, как Apple или Samsung, бренд остается отличным выбором для тех, кто ищет что-то менее массовое, а следовательно не самое дорогое, но качественное. OnePlus 15 и 15R — последние модели компании, но это не обязательно делает их лучшими. Если вас привлекает классический дизайн OnePlus или вы просто хотите сэкономить, существует множество старых устройств бренда, которые стоит рассмотреть даже в 2026 году.

Конечно, не все старые телефоны OnePlus заслуживают внимания. Например, новый середнячок из линейки Nord часто лучше подержанного флагмана. Некоторые модели слишком устарели для серьезного использования из-за потенциальных проблем с безопасностью. Но кое-что у нас для вас есть.

Почему стоит купить старый OnePlus

Понятно, что новое должно быть лучше. Действительно, новейшие устройства часто имеют более мощные процессоры, улучшенные камеры и другие преимущества. Однако важно понимать, что по мере совершенствования смартфонов отдача от каждого нового поколения становится все меньше.

Практически любой флагманский телефон, выпущенный за последние пять лет, способен справиться даже с самыми требовательными мобильными приложениями в 2026 году. Большинство людей могут легко использовать флагман около пяти лет или дольше, если заменить батарею. Благодаря улучшенной политике обновлений поддержка телефонов теперь длится дольше, чем когда-либо.

Хотя OnePlus имеет относительно скромную политику обновлений по сравнению с Samsung или Google, вы все равно получите как минимум два обновления операционной системы и часто несколько лет обновлений безопасности после этого.

Выбор старого телефона может существенно сэкономить деньги. Это особенно актуально для менее популярных брендов, таких как OnePlus, поскольку стоимость их устройств при обмене падает быстрее, чем у Apple или Samsung. Покупка старого флагмана OnePlus также имеет смысл для пользователей, которые держались за старое устройство бренда и готовы к обновлению, но недовольны изменениями в OnePlus 15 и 15R.

OnePlus 13 и 13R — почти новые флагманы

В OnePlus 13 и 13R есть то, за что их можно любить. Оба телефона имеют культовый дизайн, от которого отказались в серии 15, а также предлагают высокую производительность, полезные функции ИИ, исключительную скорость зарядки и один из лучших пользовательских опытов OnePlus на сегодняшний день.

OnePlus 15 может быть немного мощнее, но 13 и 13R очень функциональны и получат еще несколько лет обновлений программного обеспечения. Какую из двух моделей выбрать? Это зависит от ваших потребностей.

OnePlus 13 имеет более быстрый процессор Snapdragon 8 Elite, но Snapdragon 8 Gen 3 в OnePlus 13R все еще очень производительный. На всех моделях вы найдете как минимум 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. OnePlus 13 — лучший выбор, если качество камеры является приоритетом, но 13R хорошо справляется с повседневной съемкой. Размеры дисплеев немного отличаются, хотя разница едва заметна.

OnePlus 13 все еще можно купить новым на несколько тысяч дешевле OnePlus 15. Если вас не смущает подержанная модель, можно найти еще дешевле примерно за 60-70% цены модели этого года в хорошем или даже отличном состоянии.

OnePlus 12 и 12R — проверенное качество

OnePlus 12 и 12R имеют практически такой же дизайн, как их предшественник и преемник, и все еще обладают внушительной мощностью даже в 2025 году, позволяя сэкономить еще больше денег.

В обоих телефонах установлен чип Snapdragon 8, но OnePlus 12 имеет приставку Gen 3, а OnePlus 12R — Gen 2. Более дорогая модель также имеет немного больший 6,82-дюймовый OLED-дисплей, в то время как у OnePlus 12R — 6,78-дюймовый OLED. Камеры лучше в OnePlus 12, но не намного. Обе модели оснащены тройной камерой с 50-мегапиксельным основным датчиком, хотя у OnePlus 12 более функциональные дополнительные камеры.

Есть и другие различия, но ключевой вывод заключается в том, что оба телефона справляются с любым современным приложением для Android и поддерживаются новыми обновлениями ОС как минимум до Android 18.

Новыми эти телефоны больше не найти, но цены на подержанные OnePlus 12 обычно варьируются в районе 50-60% от стоимости новой пятнашки, в то время как OnePlus 12R обычно стоит от 35-40%.

OnePlus 11 — самый старый из достойных

Вероятно, это самая старая модель, которую стоит рассматривать, поскольку OnePlus 11 в настоящее время работает на Android 16 и ожидается, что получит еще одно крупное обновление до Android 17, вероятно, в 2026 году. Этот телефон имеет характеристики, аналогичные OnePlus 12R, включая процессор Snapdragon 8 Gen 2. Дисплей представляет собой 6,7-дюймовую AMOLED-панель.

Качество камер находится где-то между OnePlus 12 и 12R: 50-мегапиксельный основной датчик дополнен 32-мегапиксельным телеобъективом и 48-мегапиксельной сверхширокоугольной линзой. Этот телефон может быть немного менее мощным, чем OnePlus 12, но все еще достаточно производительный и способен запускать практически любое приложение или игру для Android.

Для интересующихся OnePlus 11 цены обычно варьируются в районе 35-40% от стоимости OnePlus 15, что сопоставимо с ценой на OnePlus 12R.

OnePlus Open — складной вариант по доступной цене

OnePlus Open уже более двух лет, но это по-прежнему последний складной телефон OnePlus. Его довольно легко найти на вторичном рынке, но можно встретить и новый.

При выпуске Open считался одним из лучших складных телефонов и удивительно приятным устройством для первого поколения. Хотя программное обеспечение может быть не таким продуманным, как у Samsung, OnePlus отлично справился с созданием макета многозадачности, идеально подходящего для этого форм-фактора.

Несмотря на возраст, Open все еще неплохо конкурирует с более продвинутыми устройствами, такими как Pixel 10 Pro Fold и Samsung Galaxy Z Fold 7. Вы получаете процессор Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти и конфигурации хранилища до 1 ТБ. Open также получил Android 16 в со дня на день, так что работает на последней версии Android.

OnePlus Open не только остается производительным устройством, но его также можно найти по очень низкой цене на вторичном рынке. Его цена будет чуть выше или равна OnePlus 15.

Стоит ли покупать OnePlus 10T, 10 Pro и более старые модели

OnePlus 10T и OnePlus 10 Pro всего три года, и это все еще очень функциональные устройства, но большинству людей их сложно рекомендовать. То же самое относится к любым более старым моделям от OnePlus.

Даже если железо все еще справляется с задачами в некоторых случаях, OnePlus не обязуется предоставлять обновления на долгий срок. OnePlus 10T уже перестал получать крупные обновления ОС. OnePlus 10 Pro все еще имеет право на Android 16 и, как ожидается, получит его, но дальнейших крупных обновлений не будет. Если вы любите OnePlus и ищете опыт среднего или высокого уровня по более низкой цене, OnePlus 10 Pro — лучший выбор, поскольку его можно найти примерно за 15-20 тысяч рублей.

Просто имейте в виду, что рекомендовать его можно только в качестве резервного устройства, поскольку он, вероятно, будет получать очень ограниченные патчи безопасности, если вообще будет. Это также хороший Wi-Fi-девайс для детей, при условии, что на нем не хранится ничего важного или конфиденциального.