Каким должен быть складной смартфон на примере готовящегося Google Pixel Fold 2

Первая модель Pixel Fold была довольно удачной. Несмотря на премьерный выпуск, у компании был достаточный бэкграунд в виде огромного количества моделей складных смартфонов, которые и не надо было полностью копировать, но можно было легко понять, на что именно надо обратить внимание. А главное, можно было понять, что нужно пользователям и чтобы производители складных дисплеев нормально освоили свое ремесло. Тем не менее, есть много вещей, которые мне хотелось бы видеть улучшенными в Google Pixel Fold 2. Несмотря на то, что до его выхода еще более полугода, интересно предположить, что нового может принести Fold 2. Вот список, с которым, как я думаю, вы согласитесь.

Более емкий аккумулятор и быстрая зарядка

Google утверждает, что Pixel Fold может проработать более 24 часов, но это не так, если только вы не будете использовать устройство очень редко или не включите режим экстремальной экономии батареи (Extreme Battery Saver). Если вы действительно активно используете раскладушку по назначению, вы обнаружите, что она выдерживает максимум один день с момента, как вы проснетесь, и до того момента, как будете листать ленту новостей перед сном, чего я очень не рекомендую делать. А при интенсивном использовании вы, скорее всего, побежите к зарядному устройству еще раньше. Я очень хочу, чтобы эта проблема была решена в Pixel Fold 2.

Pixel Fold должен перейти с аккумулятора емкостью 4821 мАч на батарею емкостью минимум 5000 мАч, а еще лучше 5500 мАч. И это не отменяет необходимости повышения оптимизации энергопотребления.

Но даже без этого Google могла бы повысить скорость зарядки, чтобы мы могли быстро наполнить энергией Fold 2 и вернуться в строй. Pixel Fold способен заряжаться с мощностью до 30 Вт, что вполне прилично для телефона Google, но хотелось бы, чтобы зарядка выросла хотя бы до 45 Вт, чтобы сравниться с такими устройствами, как Samsung Galaxy S24 Ultra. Естественно, за скобками мы оставляем модели, которые имеют зарядку до 100 Вт.

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Меньше складок и более приятный корпус

Хотя Google Pixel Fold – это достойный телефон, я хотел бы, чтобы Fold 2 получил еще более усовершенствованный дизайн с меньшим весом и без складок. К сожалению, слухи, упомянутые ранее, говорят о том, что складка никуда не денется.

Google Pixel Fold довольно тяжелый — 283 грамма. Это значительно тяжелее, чем большинство складных телефонов, и даже Galaxy Z Fold 5 легче — всего 253 грамма. С другой стороны, Pixel Fold на самом деле немного меньше и тоньше, чем Fold. Тем не менее, было бы хорошо, чтобы Google еще больше усовершенствовала дизайн, чтобы снизить вес до уровня Fold 5 или даже меньше.

Ситуация со складками не требует пояснений, как и желание уменьшить рамки. Хотя Samsung еще не полностью решила проблему складки, ситуация становится все лучше. Будем надеяться, что Fold 2 возьмет все, что мы любим в первом раскладном устройстве Google, и при этом уменьшит его площадь именно за счет рамок. Или хотя бы увеличит площадь внутреннего экрана.

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Сделать так, чтобы телефон меньше грелся

Серия Google Pixel известна своими перегревающимися чипами Tensor, и, к сожалению, это остается актуальным и для Google Pixel Fold. Tensor G2 греется очень сильно и часто до такой степени, что это вызывает заметный дискомфорт. Google действительно необходимо решить эту проблему. Хорошая новость заключается в том, что Tensor G3 в Pixel 8 не так сильно страдает от перегрева, так что это, скорее всего, не станет серьезной проблемой для Pixel Fold 2. Возможно, он получит Tensor G4, в котором опять же, хочется верить, проблема тепловыделения будет решена еще лучше. Как минимум надо наладить теплоотвод.

Оптимизация работы приложений

У Google Pixel Fold большой потенциал, и, хотя Google сделала несколько программных улучшений специально с учетом удобства использования складного устройства, поддержка приложений остается главным больным местом. В настоящее время раскладушка от Google предлагает худшую поддержку приложений, нежели Samsung Galaxy Fold. Все из-за того, что последний имеет более стандартный дисплей, ориентированный на портретную ориентацию, в отличие от уникальной ландшафтной ориентации Google.

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Причудливая оптимизация приложений означает, что такие простые вещи, как переключение из режима планшета в режим телефона, могут вызывать глюки и другие проблемы с дисплеем, что не раз отмечалось и нами, и другими пользователями. Хотя я не против подхода Google к своим дисплеям, ей нужно найти способы привлечь больше разработчиков и устранить недостатки для того, чтобы Fold больше не казался бета-продуктом.

Поддержка стилуса в складном смартфоне

Несмотря на то, что Samsung не поставляет стилус в комплекте, многие пользователи очень рады возможности использования S Pen с Galaxy Fold 5. Он кажется очень естественным дополнением к устройству, которое может превращаться в планшет, идеально подходящий для рисования и ведения записей от руки.

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Хотелось бы, чтобы Google составила конкуренцию, предложив собственную поддержку пера. В отличие от Samsung, Google не обязательно вкладывать деньги в собственный стандарт и можно просто предложить поддержку USI. Для тех, кто не в курсе, многие Chromebook уже используют этот стандарт, и хотя он еще не появился на телефонах или даже планшетах, для Google это был бы очень естественным шагом.

Имея определенную базу пользователей и стремление улучшить смартфоны, которое компания уже показала, Google имеет все возможности собрать достаточное количество информации, чтобы внести исправления в конструкцию нового устройства. И хочется верить, что у нее все получится. Ведь каждый хороший складной смартфон, вроде HUAWEI Mate X3, вызывает новый виток развития технологий на фоне конкуренции. А выигрываем от этого, как всегда, только мы, ведь раскладушки становятся не только лучше, но и дешевле.