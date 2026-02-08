Когда беспроводная зарядка может оказаться действительно полезной

Иногда жизнь преподносит уроки в самый неожиданный момент. Долгие годы я игнорировал беспроводную зарядку, хотя и не был ярым ее противником. Многие и вовсе считают эту функцию бесполезной, но я предпочитаю придерживаться более сдержанной позиции. Тем более один конкретный инцидент заставил меня полностью пересмотреть свой подход. Так скажем, на простом примере я хорошо осознал важность такое неочевидной на первый взгляд функции.

Почему мало кто пользуется беспроводной зарядкой

На протяжении многих лет беспроводная зарядка не вызывала интереса по нескольким причинам. Главная из них — медленная скорость зарядки. Последнее беспроводное зарядное устройство, попавшее в руки в 2024 году, выдавало максимум 15 Вт мощности.

Для сравнения, проводная зарядка на 100 Вт стала привычной на моих последних двух смартфонах. Даже 45 Вт проводной зарядки Samsung Galaxy S23 Ultra кажется недостаточно быстрой, поэтому 15 Вт выглядят просто мучительно медленными. Конечно, некоторые производители предлагают более быструю беспроводную зарядку — например, Некоторые модели HUAWEI поддерживает 50 Вт. Однако это требует покупки отдельной фирменной док-станции.

Проблема усугубляется тем, что многие компании используют проприетарные стандарты зарядки. Высокая стоимость аксессуаров и отсутствие универсальности делают покупку беспроводного зарядника сомнительной инвестицией. Особенно остро это ощущается с брендами вроде Samsung, где приходится отдельно покупать даже проводной адаптер питания.

Когда лучше пользоваться беспроводной зарядкой

Ситуация резко изменилась, когда на экране моего смартфона появилось предупреждение о влаге в разъеме зарядки. Сначала это не вызвало беспокойства — подобные уведомления случались и раньше. Но спустя четыре часа предупреждение все еще не исчезло, а заряд батареи опускался все ниже.

Телефон действительно контактировал с водой, поэтому это не было программной ошибкой. Ситуация становилась все более неприятно, ведь заряжать телефон как-то надо было, а ремонтировать его после замыкания или даже покупать новый совсем не хотелось. Именно программное обеспечение телефона подсказало решение — использовать беспроводную зарядку.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Пара зарядок у меня дома есть и они даже подключены, просто я ими очень мало пользовался. Но в этот раз время пришло и я положил на нее свой телефон. Он зарядился, я им попользовался и уже потом перешел к решению проблемы воды в разъеме.

Нужная ли беспроводная зарядка

В итоге предупреждение о влаге исчезло после того, как телефон несколько часов простоял в вертикальном положении. Но этот случай стал важным напоминанием о ценности беспроводной зарядки как резервного решения.

Назвать меня фанатом беспроводной зарядки все еще нельзя, хотя в целом я отношусь к ней хорошо. Опасения относительно скорости и совместимости остаются актуальными. Даже стандарт Qi2 с мощностью 25 Вт значительно уступает проводной зарядке по эффективности. К тому же есть и другие недостатки — повышенный нагрев во время зарядки негативно влияет на здоровье батареи.

Минусы беспроводной зарядки смартфона, которые делают ее совершенно ненужной.

При проводной зарядке телефон подключен не более 20 минут, что минимизирует воздействие высоких температур. Беспроводная зарядка требует значительно больше времени, подвергая устройство длительному нагреву.

Тем не менее, радует, что многие телефоны поддерживают беспроводную зарядку. Хотя эта функция реже встречается в бюджетных моделях, большинство премиальных устройств оснащены этой технологией. И теперь понятно, почему это важно.

Возможно, беспроводная зарядка должна войти в список обязательных функций смартфона. За многие годы произошел только один инцидент с портом зарядки, но этого оказалось достаточно, чтобы осознать ценность резервного варианта. Лучше иметь эту функцию и не использовать, чем остаться без возможности зарядить телефон в критический момент. А ведь есть еще случаи, когда ломается порт зарядки и телефон требует ремонта. Но это уже совсем другая история.