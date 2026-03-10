Liquid Glass на Android: почему это так плохо

Если я хочу Liquid Glass — я куплю iPhone. Но в последнее время я всё чаще замечаю Apple-дизайн в приложениях на своём Android-смартфоне. Это не просто эстетическое раздражение — это симптом того, что разработчики перестали относиться к Android как к самостоятельной платформе. Android давно славится гибкостью и возможностью кастомизаци и поэтому большим интересом пользуются советы, как отключить стеклянный эффект в Telegram на Android. Я не против, когда сторонние лаунчеры предлагают Liquid Glass как один из вариантов оформления — это выбор пользователя. Проблема в другом: когда разработчик приложения сам решает использовать язык дизайна Apple вместо Google Material 3 Expressive, результат выглядит чужеродно и неуместно.

Какие Android-приложения скопировали дизайн iPhone

Наиболее показательный пример — популярное приложение для заметок Obsidian. После последнего обновления его интерфейс кричит об iOS: круглые плавающие кнопки в углах экрана, панель внизу, отсутствие акцентных цветов. Приложение работает быстро и отзывчиво, но ощущение такое, будто запустил iOS-порт на Android. Сам я им не пользуюсь, но видел его и это просто ужас.

Достаточно было бы изменить форму кнопок — сделать их чуть приплюснутыми, как это принято на Android, — и убрать тени, чтобы интерфейс лучше считывался. Ещё один шаг — поддержка системы Material You, которая позволяет приложению подхватывать цветовую палитру устройства. Gmail и Google Messages делают это отлично.

Telegram — другой тревожный случай. Мессенджер относительно недавно обновил дизайн Android-версии, и результат выглядит как размытая копия iOS-приложения. При этом личные чаты сохранили старое оформление, а каналы получили новое — смесь Liquid Glass и собственной дизайн-системы Telegram. Анимации по-прежнему великолепны, но общая картина напоминает лоскутное одеяло. Это не Android и не iOS — что-то среднее, лишённое последовательности.

Единый дизайн для iOS и Android

Создавать уникальную дизайн-систему — вполне разумный выбор для крупного бренда. Таких приложение не много, но они есть и продолжают придерживаться единого фирменного стиля на всех платформах: никакого Liquid Glass, никакого Material 3 Expressive, зато полная узнаваемость. Это требует ресурсов, зато даёт пользователю стабильный и предсказуемый опыт.

Проблема Telegram в том, что компания попыталась усидеть на двух стульях: взяла элементы нативного инструментария, но применила их непоследовательно. Пользователь Android получает ощущение, будто запускает приложение, которое хочет быть iPhone-версией, но не может. iOS-версия при этом уже полностью обновлена под Liquid Glass.

Почему Material You не стал стандартом для Android

Я понимаю логику бизнеса: поддерживать один дизайн для всех платформ дешевле. Но это не повод игнорировать Android-аудиторию и эстетику, к которой ее подталкивает Google. Она представила Material 3 Expressive почти год назад — смелую, выразительную концепцию с динамичными цветами и живыми анимациями. С тех пор ничего похожего на заявленное видение так и не появилось. Интересно то, что даже в собственных приложениях Google этого нет.

Material 3 Expressive обладает огромным потенциалом. Было бы обидно, если бы он остался красивой презентацией, пока разработчики продолжают небрежно и вполсилы копировать Apple.