Лучшие телефоны, которые выйдут в ближашие месяцы. Их стоит подождать

В самое ближайшее время мы услышим много новостей из мира технологий о том, какие телефоны должны выйти во второй половине 2021 года. Несмотря на то, что прошлая неделя уже подарила нам сразу четыре крутых линейки устройств, впереди нас ждет еще много всего интересного. Мы ожидаем много новостей от Apple, Samsung, Google и других компаний. Давайте рассмотрим некоторые из устройств, за которыми мы особенно внимательно следим, в том числе те, у которых, по слухам, есть обновления камеры и даже свежие идеи в целом для индустрии. Все расскажем о том, какими устройствами мы будем пользоваться в ближайшем будущем.

Когда выйдет iPhone 13

Первой компанией, которая представит что-то серьезное в ближайшее время, станет Apple. Мы ожидаем, что iPhone 13 принесет что-то интересное в сентябре этого года — это традиционный месяц показа флагманской линейки Apple. Как и в случае с серией iPhone 12, мы ожидаем несколько моделей, включая стандартную версию и версию Pro, а также будем надеяться на более доступный iPhone 13 Mini.

В этом году мы можем увидеть более компактную челку на передней панели, а также интегрированный в экран Touch ID. Так удобнее разблокировать телефон в маске (хотя, если у вас есть Apple Watch — это не проблема).

По слухам, камеры также получают приличную прибавку. Если верить слухам, то изменения коснутся ночного режима, широкоугольной съемки и зума. Сейчас даже 2,5-кратный зум iPhone 12 Pro Max не может сравниться с тем, что предлагает Galaxy S21 Ultra.

В деле съемки видео iPhone всегда был одним из эталонов индустрии, но сейчас может получить еще более интересные улучшения с записью в режиме ProRes. А еще появятся новые возможности съемки видео с портретным режимом и новый набор фильтров. На самом деле обновления камеры, вероятно, будут самыми большими изменениями, которые мы увидим в новом телефоне.

Почему пользователи iPhone так слепо верят в Apple.

iPhone 13, как и многие другие телефоны, выпущенные Apple за последние несколько лет, получит новую операционную систему — iOS 15. Пока она доступна только в бета версии.

Каким будет Samsung Galaxy S22

Возможно, говорить об этом телефоне немного преждевременно, но упомянуть его стоит именно сейчас. Линейка Galaxy S всегда была главным конкурентов iPhone. Поэтому она и будет отбивать у него покупателей. Пусть это и будет только в начале 2022 года. Обычно ее показывали в феврале-марте, но в этом году срок премьеру перенесли на начало января. Возможно, в следующем году примерная дата запуска сохранится.

Сейчас есть как минимум несколько рендеров, которые претендуют на то, чтобы показать большие изменения в топовой модели Samsung следующего года с приставкой ”Ultra”. Пока рано утверждать, что один из них точный, но вероятность этого есть.

Как и в случае с iPhone, похоже, что обновления S22 могут быть больше сфокусированы на камере. Есть даже намеки на 200-мегапиксельный датчик. Пока это сложно представить, как сложно представить и то, зачем это нужно, но посмотреть было бы интересно. Это же сыграет важную роль в увеличении качества фотографий при максимальном 100х гибридном зуме.

Помимо камеры, мы не ожидаем серьезных обновлений или изменений функций. Да и сама камера больше всего изменится только в Ultra-версии, но не в обычных.

Дисплеи в новых смартфонах Samsung — просто пушка. В чём их секрет?

Что нового в Google Pixel 6

Линия Google Pixel 6 была анонсирована ранее в этом месяце, подтверждая совершенно новый дизайн. В первую очередь это касается камеры на задней панели. Нарушая традицию создания базовой модели и модели XL, к Pixel 6 присоединится Pixel 6 Pro. Первое отличие, которое бросается в глаза, это телеобъектив.

В Pixel 6 будет улучшенный датчик изображения, который может улавливать на 150% больше света. Часто это означает более качественные фотографии, особенно в условиях низкой освещенности. Подтверждено, что модель Pro включает 4-кратный оптический зум.

Но одно из самых больших изменений заключается в том, что Google будет использовать свой собственный процессор Tensor, а не одно из решений от Qualcomm, как это было в предыдущих телефонах.

Google уже рассказала СМИ, что новый чипсет получит функции распознавания речи, живого перевода и улучшения фотографий. В сочетании с возможностями обработки изображений, которые может предоставить Google, улучшения могут дать просто фантастический результат.

Pixel 6 также станет одним из первых телефонов под управлением последней версии Android 12, которая на телефонах Google будет включать возможность создания всей темы интерфейса на основе доминирующих цветов обоев рабочего стола. Эта настройка будет распространяться на новый язык дизайна в Android 12, который Google называет Material You.

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Стоит ли покупать Samsung Galaxy S21 FE

Мы, безусловно, с нетерпением ждем выхода линейки Galaxy S22, но еще раньше мы можем увидеть дополнение к текущей флагманской линейке — продолжение прошлогоднего Galaxy S20 FE. Новинка будет называться Galaxy S21 FE и будет более доступной альтернативой топовым моделям линейки. Судя по всему, она должна выйти осенью этого года.

Учитывая успех Galaxy S20 FE, в этом году мы тоже должны получить хорошее устройство. Некоторые просочившиеся спецификации указывают на 6,4-дюймовый дисплей, тройную заднюю камеру с улучшенным 32 Мп сенсором, быструю зарядку и встроенный сканер отпечатков пальцев.

Пока нет особых слухов о цене телефона, но Galaxy S20 FE стоил на 30% дешевле Galaxy S20. В этом году такой разницы не будет, но примерно на 20% рассчитывать можно.

Опыт использования Samsung Galaxy S20 FE — не только для фанатов.

Выйдет ли Microsoft Surface Duo 2

В прошлом году я сказал много ”хороших” слов об этом устройстве. Мне казалось, что оно совершенно бесполезное, устаревшее, никому ненужное, но при этом довольно дорогое. От того становится только интереснее, выпустит ли Microsoft его продолжение.

Surface Duo от Microsoft — это необычное устройство с двумя экранами. Кто-то даже скажет, что в его двойном экране есть некоторый потенциал, но софт так и не подоспел. Именно поэтому он и не взорвал рейтинги продаж прошлого года.

Так что же нам ожидать от его замены? Предполагаемые утечки информации о Surface Duo 2 указывают на тройную заднюю камеру и более высококачественные внутренние компоненты, включая возможность работы в сетях 5G. Но Microsoft также потребуется активизировать поддержку программного обеспечения, чтобы лучше использовать преимущества уникального дизайна телефона.

Может быть и хорошо, что Surface Duo от Microsoft предлагает другую идею в растущем пространстве складных телефонов, вслед за новым Z Fold 3 от Samsung и Motorola Razr. Несмотря на мое скептическое отношение к этой модели, я бы с удовольствие посмотрел, что нам предложит ее переиздание.