Мой идеальный смартфон должен быть таким. А как выглядит твой?

Наверное, у каждого из нас есть представление, каким должен быть лучший смартфон. Мы держим в голове образ и ждем, когда же на рынке появится модель, соответствующая всем желаемым характеристикам, чтобы выложить за нее честно заработанные деньги. Увы, такая схема работает не всегда, и порой из-за одного-двух недостатков приходится вновь откладывать покупку на неопределенный срок. Но как должен выглядеть идеальный смартфон, и что у него должно быть внутри? Давайте поразмышляем и подумаем, что действительно играет важную роль.

Компактные смартфоны

Откровенно говоря, мне надоели лопаты. Так, пользуясь в течение пары лет увесистым Redmi Note 9 Pro, я понял, что нет необходимости в очень большом экране, а к внушительным габаритам хоть и можно привыкнуть, но они все равно вызывают дискомфорт. Теперь я точно решил брать компактный смартфон. Но какой? На рынке таких моделей раз-два и обчелся, и можно выделить не более пяти компактных устройств:

Xiaomi 12 (12X);

Samsung Galaxy S22;

ASUS Zenfone 9;

Sony Xperia 10 IV;

Sharp Aquos Sense 6.

Проблема заключается в том, что первые три модели относятся к флагманскому сегменту, а потому их покупка влетит в копеечку, да и скромный аккумулятор с учетом мощного процессора не обеспечит должного уровня автономности. Остаются среднебюджетники Sony Xperia 10 IV и Sharp Aquos Sense 6, доступные только в Японии и обладающие уж очень вытянутым корпусом.

Смартфоны с AMOLED

Не обнаружив у себя чувствительность к ШИМ, я сделал вывод: мой идеальный смартфон должен в обязательном порядке оснащаться AMOLED-дисплеем. Просто из-за того, что такие экраны ярче и насыщеннее. В отличие от компактных устройств, моделей с активной матрицей полным-полно, поэтому проблем с поиском нет, и можно взять хоть дешевый Redmi Note 11, хоть максимально дорогой Samsung Galaxy S22 Ultra.

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Намного сложнее обстоят дела, если к требованию определенного типа матрицы прибавить желание получить смартфон без вырезов. Увы, таких моделей на рынке нет. Не будем же мы всерьез рассматривать смартфон с подэкранной камерой, правда? В большинстве случаев вырез под фронтальную камеру располагается посередине, что меня, например, отвлекает во время просмотра фильмов. Мне комфортнее с вырезом слева, как на Xiaomi 11 Lite 5G NE или OnePlus 9, но эти модели нельзя в полной мере назвать компактными.

Быстрый смартфон

Мне нужен не мощный, а именно быстрый смартфон. Игровая производительность меня интересует далеко не в первую очередь. Флагманские чипсеты наподобие Snapdragon 8 Gen 1 сильно нагреваются, а их активная работа быстро истощает заряд аккумулятора. Оптимальный вариант процессора в 2022 году — Snapdragon 778G. Тут можно немного разгуляться, посмотрев в сторону Xiaomi 12 Lite или realme GT Master Edition.

Запасной вариант — Dimensity 920. Он тоже достаточно мощный, чтобы гарантировать запас производительности на 2-3 года без каких-либо оговорок, и используется во многих смартфонах от Redmi Note 11 Pro+ 5G до vivo V23. Не менее важным является тип накопителя, и я бы все-таки отдавал предпочтение UFS 3.1, который заявлен в характеристиках vivo V23.

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Смартфон с хорошей камерой

Конечно, круто, когда у смартфона много дополнительных модулей от ширика до телеобъектива, но в 95% случаев я пользуюсь только основным сенсором. В принципе, современные модели оснащаются хорошими камерами, но им поголовно не хватает оптической стабилизации, чтобы можно было бы фотографировать объекты в движении, не боясь смазов. В последнее время ситуация начала меняться, и на рынке появились недорогие смартфоны с OIS вроде realme 9 Pro+ 5G или Samsung Galaxy A52. Осталось только превратить их в компакты и сделать экран более аккуратным, чего явно не хватает realme.

Быстрая зарядка

Гонка аккумуляторов, похоже, прекратилась, и производители остановились на отметке в 4500-5000 мАч. Если телефон оснащен AMOLED-экраном и энергоэффективным процессором, этого объема более чем достаточно, поэтому весь упор делается на скорость зарядки. К примеру, Redmi Note 11 Pro+ 5G предлагает 120-ваттный блок питания, и пока это кажется перебором. Да, смартфон полностью заряжается за 15-20 минут, но мне достаточно и мощности в 60 Вт. Главное — зарядка должна лежать в комплекте, и хорошо, что производители устройств на Андроид редко отказываются от подобного аксессуара.

Характеристики смартфона — что еще

Еще за последнее время мне удалось понять, как важно качество вибромоторчика. Взять, например, vivo V23 — отличный смартфон, но жужжание вибро не дает комфортно набирать текст, не говоря уже об отсутствии дополнительных эффектов. Ну и стерео. Конечно, у лучшего смартфона должны быть стереодинамики, без которых фильм хорошо смотрится только в наушниках.

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Проанализировав все основные критерии, я пришел к выводу, что идеальных смартфонов нет. Некоторые модели вроде Xiaomi 12X максимально приближены к этому определению, но им все равно чего-то не хватает. То они слишком дорогие и запросто преодолевают отметку 30 тысяч рублей, которая для многих из нас является психологическим рубежом. То процессор выжимает все соки из аккумулятора, а размеры корпуса далеки от понятия компактности. Словом, поиски продолжаются. А вы уже нашли идеальный смартфон?