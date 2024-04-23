Насколько действительно хороши процессоры Google. Тестирование в разных режимах

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Артем Сутягин

Максимальная пиковая производительность процессора — важнейший параметр, который необходимо учитывать при сравнении различных моделей. Конечно, если для вас важен этот параметр, а не общее впечатление от устройства. Однако это не единственное число, которое имеет значение. К другим важным показателям относятся устойчивая производительность и производительность на единицу мощности. В этой статье мы рассмотрим, насколько на самом деле хороши чипсеты Google Tensor G3, которые в настоящее время используется в телефонах Pixel 8 и 8 Pro, а так же будут установлены еще минимум в Pixel 8a.

Насколько действительно хороши процессоры Google. Тестирование в разных режимах. Tensor G3 — актуальный процессор Google. Изображение: The Keyword. Фото.

Tensor G3 — актуальный процессор Google. Изображение: The Keyword

Как устроен процессор Google Tensor 3

Google Tensor G3 — это чипсет, разработаный для мобильных устройств, в частности для собственных смартфонов под маркой Pixel. Он производится компанией Samsung, вероятно, в сотрудничестве с Google, и имеет много общих черт с другими чипами Samsung.

Процессор состоит из девяти ядер Arm: одного Cortex-X3, работающего на максимальной частоте 2,91 ГГц, четырех Cortex-A715, работающих на максимальной частоте 2,37 ГГц, и четырех Cortex-A510, работающих на максимальной частоте 1,7 ГГц. SoC также оснащена графическим процессором Arm Mali-G78 и построена по 4-нм техпроцессу Samsung. Наши коллеги с Android Authority провели интересное тестирование этого процессора.

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Google Tensor G3: производительности на ватт

Для измерения производительности на ватт они использовали рутованное устройство Pixel 8. Это позволило контролировать, на каком ядре процессора выполняются тесты. Можно было контролировать максимальную частоту процессора, чтобы видеть производительность на каждом шаге частоты. Также это позволило установить регулятор производительности и выставит ее на максимум.. Затем было замерено количество энергии, потребляемой смартфоном, что позволило рассчитать производительность на ватт.

На первом графике видно, что производительность зависит от частоты. При увеличении тактовой частоты производительность растет, но наклон линий для каждого ядра процессора разный. A715 и X3 близки, но A510 значительно отличается, показывая большой разрыв в производительности между ними. Однако A510 потребляет меньше энергии, поэтому его используют в качестве энергоэффективного, а не высокопроизводительного ядра.

Google Tensor G3: производительности на ватт. Зависимость производительности от частоты. Изображение: Android Authority. Фото.

Зависимость производительности от частоты. Изображение: Android Authority

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Зависимость частоты и производительности процессора

Следующий график визуализирует зависимость частота/энергопотребление и демонстрирует эффективность A510 на низких частотах. Он потребляет значительно меньше, чем два более быстрых ядра, что хорошо видно на отметке 1,0 ГГц. Тем не менее, этот тест показывает, что увеличение тактовой частоты приводит к увеличению энергопотребления, но до определенного момента отдача снижается.

Зависимость частоты и производительности процессора. Зависимость частоты и энергопотребления. Изображение: Android Authority. Фото.

Зависимость частоты и энергопотребления. Изображение: Android Authority

Последний график сопоставляет мощность и производительность. Он показывает, где каждое ядро работает наиболее эффективно. До определенного момента A510 работает хорошо, потребляя очень мало энергии. После этого A715 обеспечивает более высокую производительность при том же количестве энергии, работая на более низкой частоте. На более высоких частотах A715 выходит на стабильный уровень, и именно здесь X3 оправдывает свое включение. Он может извлекать тот же объем производительности, работая на более низкой частоте, чем A715, обеспечивая более высокую эффективность в диапазоне высоких частот.

Зависимость частоты и производительности процессора. Зависимость мощности и производительности: Изображение: Android Authority. Фото.

Зависимость мощности и производительности: Изображение: Android Authority

В заключение можно сказать, что чипсет Google Tensor G3 обладает лучшими показателями энергопотребления по сравнению с предыдущими поколениями. Хочется, чтобы это было не разовым явлением, а вектором развития технологий, по которому мы движемся.

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