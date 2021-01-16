Насколько меньше смартфонов продали в 2020 году из-за коронавируса

Продажи смартфонов постоянно меняются. Они то начинают продаваться лучше, то снова оказываются на грани рентабельности. Также постоянно происходят изменения среди лидеров рейтинга производителей. В прошлом году хватало потрясений, которые внесли свои изменения в этот многомиллиардный бизнес. Ранее мы ежеквартально приводили данные о продажах, но все это было лишь промежуточными результатами. Сейчас год закончился и у нас есть полная картина происходящего. Расскажем, сколько было продано смартфонов в 2020 году, почему именно столько, а заодно оценим, много это или мало.

Сколько смартфонов продали в 2020 году

Согласно новому отчету, глобальные поставки смартфонов в 2020 году заметно снизились. В абсолютных величинах продажи составили 1,24 миллиарда единиц, что совсем немного, а сокращение составило сразу 8,8%. То есть, годом ранее продали на 120 миллионов смартфонов больше. Естественно, основной причиной снижения стала пандемия коронавируса, которая бушевала в мире почти целый год.

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Согласно отчету DigiTimes, вирусная вспышка нанесла серьезный ущерб рынку в целом и рынку смартфонов в частности. Хотя, надо отметить, что несмотря на общее сокращение поставок смартфонов, количество устройств с поддержкой 5G значительно выросло. В прошлом году было продано от 280 до 300 миллионов единиц такой техники. Для сравнения, в 2019 году их было продано всего 20 миллионов.

Получается, что рост от года к году был десятикратным. Многие аналитики склонны полагать, что именно массовый приход 5G-смартфонов позволил хоть как-то минимизировать потери общих продаж в этом году. Это было что-то новое, что люди готовы были купить.

Когда продается меньше всего телефонов

Если рассматривать год поквартально, то самое большое падение было в первом из них. Поставки смартфонов во всем мире сократились более, чем на 20% относительно аналогичного квартала предыдущего года. Падение, выраженное двузначными числами, быстро сократилось ко второму кварталу, а в третьем квартале рынок продолжил восстанавливаться. В итоге падение уже составило всего несколько процентов относительно третьего квартала 2019 года. Четвертый квартал 2020 года и вовсе оказался чуть не более удачным, чем годом ранее.

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Такое поведение покупателей может свидетельствовать о большой неудовлетворенности спроса. Весь год людям нужны были смартфоны, но они их не покупали, а в конце года многое наладилось и люди начали обновлять свои старые устройства.

В исследовательском отчете DigiTimes также добавлено, что в 2020 году в шестерку крупнейших брендов на рынке вошли Samsung Electronics, Apple, Huawei Technologies, Xiaomi, Oppo и Vivo. В целом результат довольно логичный и список компаний, которые вышли в топы, никого не удивляет, но интересно другое.

Самые продаваемые смартфоны

Несмотря на такие громкие имена в первой шестерке, только Xiaomi и Apple смогли увеличить свои продажи. Рост у каждой из них составил примерно 10%. Остальные компании только проиграли. При этом падение продаж Samsung и Huawei в процентном выражении было двузначным.

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Можно сказать, что на общее падение продаж оказало влияние санкционное давление в отношении Huawei со стороны США, но это утверждение будет ошибочным. Во втором и третьем кварталах смартфоны Huawei продавались лучше остальных в мире. Во многом ситуацию ”вытянул” китайский рынок. Пока остальные страны только приходили в себя после первой волны пандемии, китайцы уже оправились от удара и активно скупали все, включая смартфоны. Любовь населения Поднебесной к Huawei высока, а отсутствие сервисов Google его не пугает из-за общего запрета на них в стране.

Повлияли ли санкции Huawei на продажи смартфонов

То, что почти два миллиарда китайцев смогли вытянуть Huawei в топы, почти не повлияло на рынок, а просто перераспределило спрос. В конце года у Huawei были более ярко выраженные проблемы, но это не означало, что люди, которые хотели купить ее смартфоны, не будут покупать ничего и повлияют на статистику. Они просто выбрали другие устройства. Представьте, что вам нужен был новый телефон, но любимый бренд перестал их продавать. От этого ваша потребность не станет ниже и вы просто купите ”трубку” у другого производителя.

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На 2021 год прогнозы более оптимистичные. Аналитики уверены, что рынок будет продолжать восстанавливаться и продажи будут расти. Наибольшее увеличение будет в сегменте 5G-устройств, так как это действительно что-то новое и разрастание сетей подстегнет спрос еще больше. Посмотрим, что из этого получится, и подведем итоги чуть позже. А пока подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы ничего не пропустить.