Не спешите покупать телефон! Они могут подешеветь в 2023 году

Согласитесь, покупка смартфона является довольно дорогой покупкой. Конечно, многие могут себе позволить, особо не задумываясь, потратить 15-20 тысяч рублей на гаджет, но они вряд ли ограничатся устройством на каждый день за эти деньги, так как захотят чего-то большего. Вот и получается, что каждый покупает примерно одинаковый телефон в относительном измерении — тот, на который надо немного накопить. Просто для всех это получается разная стоимость. Тем не менее, в 2023 году многие пользователи смогут раньше купить долгожданную обновку или позволить себе что-то большее. Конечно, есть определенные условия, но в целом это так.

Что влияет на цену телефона

В первую очередь к таким условиям относится относительная стабильность в экономике. То есть курс валют и некоторые другие факторы не должны оказывать сильного влияния на цены. Но даже если это произойдет, описанные ниже факторы все равно сделают покупку более простой при прочих равных условиях.

Будут ли телефоны дешеветь

Покупатели смартфонов могут рассчитывать на большие скидки в 2023 году. Связано это с тем, что производители гаджетов имеют свои трудности и продажи у многих упали. А кто-то и вовсе застрял с большими запасами на складах после отвратительного с точки зрения продаж четвертого квартала. Это мнение аналитиков, которое они подкрепляют своими исследованиями.

Большие скидки предоставляются в основном для смартфонов начального уровня и бюджетных смартфонов — сегментов, в которых наблюдается наибольшее падение спроса после более слабого, чем ожидалось, праздничного сезона. В настоящее время все ведущие бренды предлагают скидки на свои устройства. Это справедливо и в отношении продаж в России. Вспомните, сколько раз за последнее время вы видели рекламу со скидками на смартфоны. Наверное, так много, как никогда ранее. Их предлагали магазины электроники, маркеплейсы и даже сами производители из числа тех, что остались в России.

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Почему меняется цена телефонов

Аналитики отмечают, что производители еще не до конца распродали запасы, которые должны были быть отгружены в октябре-ноябре. Это лишний раз доказывает, что мы наблюдаем чуть ли не худший в истории квартал для производителей смартфонов.

Из-за больших запасов торговые партнеры как офлайн, так и онлайн, перестанут приобретать дополнительные запасы, чтобы ликвидировать существующие. В результате будут большие скидки на товары, которые не продвинулись, как ожидалось.

Кроме того, эксперты считают, что высокие запасы в бюджетном сегменте также могут привести к тому, что бренды отложат запуск новых моделей в начале 2023 года. В настоящее время почти каждый крупный бренд смартфонов, включая Xiaomi, Samsung и Realme, предлагает скидки в первую очередь на свои бюджетные предложения. Как сообщается, это касается не только розничных продаж, но и оптовых отгрузок.

Что будет с рынком смартфонов

Ожидается, что рынок смартфонов продемонстрирует первое в истории сокращение роста по итогам 2022 года, не считая 2020 года, который был первым годом пандемии. Тогда падение продаж было объяснено сложной ситуацией в мире в целом.

Counterpoint Research понизил свой прогноз до 163 миллионов проданных устройств с озвученных ранее 175 миллионов, в то время, как IDC India прогнозирует поставки в диапазоне около 150 миллионов единиц по сравнению со 160 миллионами, которые предполагались ранее. CMR India прогнозирует снижение на 5% до 165 миллионов единиц. Проще говоря, все аналитические агентства считают, что будет продано на несколько миллионов смартфонов меньше, чем они считали ранее.

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Тем не менее, они более оптимистичны в отношении будущих продаж. Так, согласно Counterpoint, ожидается, что рынок восстановится во второй половине 2023 года, поскольку макроэкономические препятствия ослабнут, а принятые производителями меры начнут действовать. Ожидается, что в 2023 году рынок увидит отгрузку 175 миллионов устройств после падения на 5% в годовом исчислении в 2022 году.

Почему надо менять телефон в 2023 году

Дополнительным фактором будет увеличение покрытия сетей 5G в мире. Около 600 миллионов человек будут готовы к тому, чтобы в определенный момент (не все одновременно) обновить свои смартфоны на те, которые поддерживают 5G. Отмечается даже, что доля устройств с поддержкой новой технологии связи превысит количество устройств с 4G уже в 2023 году.

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