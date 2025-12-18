Новые Samsung получат камеру, как у Galaxy S9, и это хорошо

Артем Сутягин

Современные смартфоны постоянно совершенствуют фотовозможности, и одной из перспективных разработок может стать возвращение переменной диафрагмы в камеры Samsung. Эта технология, впервые представленная в Galaxy S9 в 2018 году, может получить вторую жизнь в будущих флагманах южнокорейского производителя. Такая технология уже не первый год применяется некоторыми другими производителями, но южнокорейская компания решила вернуться к предложенной ранее технологии именно сейчас.

Новые Samsung получат камеру, как у Galaxy S9, и это хорошо. Далеко не каждый смартфон имеет переменную диафрагму. В 2026 году из станет больше. Изображение: androidauthority. Фото.

Далеко не каждый смартфон имеет переменную диафрагму. В 2026 году из станет больше. Изображение: androidauthority

Что такое переменная диафрагма и зачем она нужна

Диафрагма камеры представляет собой отверстие под поверхностью объектива, через которое свет попадает на матрицу. Более широкая диафрагма пропускает больше света, создавая яркие снимки. Узкая диафрагма ограничивает световой поток, но обеспечивает большую глубину резкости, когда большая часть кадра остается в фокусе.

В профессиональных камерах переменная диафрагма является стандартной функцией, однако в смартфонах почти всегда используется фиксированное значение. Внедрение регулируемой диафрагмы позволит контролировать глубину резкости без программной обработки: широкое открытие создаст размытый фон для портретных снимков, а сужение обеспечит четкость всех объектов в кадре.

Смартфон с переменной диафрагмой

Galaxy S9 и S9+ семилетней давности оснащались основной камерой с переменной диафрагмой, способной переключаться между значениями f/1.5 и f/2.4. Эта функция позволяла адаптировать съемку к различным условиям освещения и творческим задачам. Узкая диафрагма была полезна при ярком освещении, когда требовалась большая глубина резкости, но разброс значений был не самый большой.

Смартфон с переменной диафрагмой. В этом году камера iPhone получила не самые значительные изменения. В следующем году все может быть иначе. Фото.

В этом году камера iPhone получила не самые значительные изменения. В следующем году все может быть иначе.

По информации инсайдера Digital Chat Station, опубликованной в социальной сети Weibo, Samsung тестирует новые варианты переменной диафрагмы. Причиной возвращения к этой технологии стали слухи о том, что модели iPhone Pro 2026 года получат аналогичную функцию. Южнокорейская компания стремится сохранить конкурентное преимущество на рынке флагманских смартфонов.

Если слухи подтвердятся, новая камера Samsung, вероятно, будет работать по схожему принципу с Galaxy S9, предлагая выбор между двумя предустановленными значениями диафрагмы. Вот только учитывая, что узкая диафрагма пропускает меньше света, ее использование будет оправдано только при ярком освещении.

Помимо камер с переменной диафрагмой, Samsung исследует возможность создания более широких складных смартфонов. Эта разработка также связана со стремлением опередить будущие планы Apple и укрепить позиции на рынке инновационных устройств.

Интересно то, что и камера с переменной диафрагмой, и широкий складной смартфон уже есть у HAUWEI и работают они намного более интересно чем то, что по слухам предложит Samsung.

Пользователи камер смартфонов привыкли считать серию Google Pixel эталоном мобильной фотографии. Реалистичные цвета, точная передача тона кожи, мгновенная обработка и узнаваемый «почерк» снимков сделали эти устройства любимцами тех, кто ищет естественные кадры без лишней постобработки. Но с выходом Google Pixel 9 эта репутация пошатнулась. Вместо привычных сочных изображений смартфон стал выдавать безжизненные, холодные фото, на которые многим просто неприятно смотреть.

Новые утечки раскрывают подробности о грядущем флагманском планшете Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Полученные материалы включают официальные рендеры, промо-изображения и видеоролики, которые демонстрируют как внешний вид устройства, так и его технические характеристики. И пусть стоит новый планшет будет как атомный ледокол, но такая производительность точно будет многим полезна и вызывает большой интерес.

С 1 сентября 2025 года мессенджер MAX, а также магазин RuStore и еще два десятка приложений, стали обязательными в России. Теперь производители смартфонов обязаны предустанавливать их на свои устройства, если их планируется официально продавать на территории нашей страны. Однако смартфоны без RuStore и национального мессенджера никуда не пропали: их до сих пор можно купить. Но стоит ли?

