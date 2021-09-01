Новые телефоны могу продолжить дорожать до 2023 года

Постоянная нехватка глобальных чипов превратилась в самую большую проблему, стоящую сегодня перед рынком. Это касается всех технологичных производителей — от автомобилестроения до индустрии бытовой электроники. Даже те компании, которые напрямую не связаны с производством электроники, испытывают серьезные трудности из-за ее нехватки. Раньше сообщалось, что кризис может закончиться примерно в конце этого года, но теперь аналитики выступили с новым прогнозом. Согласно новым данным, проблемы сохранятся до 2023 года, но их характер немного изменится.

Что изменится на рынке телефонов

Согласно отчету BusinessInsider, поскольку поставки микросхем по-прежнему ограничены, а стоимость полупроводников стремительно растет, некоторые компании начали принимать меры. Они стали преобразовывать свои производственные модели. Поняв, что проблемы с чипами являются довольно затяжным явлением, они стали пытаться снизить спрос на чипы за счет изменения конструкции микросхем.

Но Ричард Барнетт, директор по маркетингу аналитической компании Supplyframe, специализирующейся на области электронной промышленности, имеет свое мнение.

Но в целом ни одного из этих шагов недостаточно, чтобы полностью избежать воздействия, которое затрагивает всех и будет продолжать влиять на всех. — сказал Ричард Барнетт

Когда закончится кризис процессоров

Он так же выразил уверенность, что перед лицом нехватки микросхем пострадавшие компании не имеют возможности справиться с возникшими проблемами. Нарастить производственные мощности быстро можно. Вот только увеличение это будет незначительным. Долгосрочные же инвестиции могут занять годы, прежде чем они дадут свои плоды. По его мнению, нехватка чипов сохранится до 2023 года. Но дефицит будет не постоянным, как сейчас, а будет накатывать волнами.

В целом это не так плохо, но у производителей электроники будет еще больше неопределенности и непонимания, ”когда будет пусто, а когда — густо”.

Supplyframe считает, что есть три основные причины отсутствия чипов: спрос, цикл продукта и приоритет. В условиях долгосрочной тенденции пандемии потребительский спрос на электронные товары резко вырос. Производственные циклы (например, новая серия iPhone от Apple или выход новых игровых консолей) увеличили нестабильность в отрасли.

Почему все дорожает? Телефоны, планшеты и другая техника.

Какие компании производят процессоры

В случае ограниченного предложения TSMC, Intel и другие предприятия должны определить приоритетность того, кто получит чипы первым. Победили многие ведущие бренды, такие, как Apple и Samsung. В результате проблем с производством у них нет, но цены имеют тенденцию к росту. А из-за того, что они скупили и без того скудные запасы микросхем, остальным производителям осталось совсем мало.

Ричард Барнетт отметил, что отказ заводов от производства микросхем для других компаний, для которых это является основой бизнеса, может нанести серьезный вред их развитию. Но что касается производителей микросхем, то даже после того, как нехватка компонентов уменьшится, в отрасли все равно будет огромный спрос. Барнетт отметил, что долгосрочный прогноз спроса на электронную продукцию очень высок. Пандемия же стала только дополнительным фактором стимулирования спроса.

Samsung будет спасать автопром от кризиса.

Некоторое время назад даже была информация, что часть производителей ждет заказанные ими микросхемы в течение 18 недель. Как показывает исследование, проведенное компанией Susquehanna Financial Group, время выполнения заказа на микросхемы в мае этого года увеличилось на 7 дней, дойдя до 18-недельной отметки.

Проще говоря, производителям микросхем стало труднее удовлетворить рыночный спрос. Этот пробел уже является самым большим сроком выполнения заказа в истории отслеживания этого показателя. То есть с 2017 года.

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Почему возник кризис процессоров

Все это говорит, что мы находимся в центре шторма, который начался из-за уникального стечения факторов: проблем с заводами, пандемии, высочайшего спроса на компоненты для майнинга, бурного роста автоматизации автопрома, выхода новых игровых консолей, санкций США в отношении китайских компаний и многого другого. Об этом я подробно рассказывал в отдельной статье. Все это произошло в один момент и в итоге на нехватку наложился больший спрос. Будем надеяться, что расхлебаем это хотя бы к 2023 году. А до тех пор будем готовится к дальнейшему увеличению цен на электронику и другие товары.