Нужны ли нам новые платежные сервисы? И при чем тут WhatsApp Pay

Сейчас уже даже в самом недорогом телефоне можно найти NFC и возможность пользоваться мобильными платежами. Не важно, какой производитель у твоего устройства, ведь почти у всех в модельном ряду есть такие модели. Многие уже давно перестали пользоваться физическими банковскими картами. Я, например, вспоминаю о своей только тогда, когда надо на сайте ввести ее данные для онлайн покупки. И то, только в том случае, если сайт не поддерживает Google Pay, Apple Pay или что-то вроде оплаты по СМС. Вот только некоторые сервисы постоянно пытаются выйти на этот рынок, но нужны ли они нам? Или того, что мы имеем сейчас, более чем достаточно?

Оплата покупок телефоном

Помню времена, когда только начали появляться платежные сервисы, но в России с ними было не очень хорошо, я прорабатывал варианты вроде оформления банковской карты в другой стране. Настолько мне хотелось отказаться не только наличных, но даже от банковских карт, доверив все своему маленькому электронному помощнику.

В первую очередь это удобно из-за того, что мы никогда не уходим из дома без смартфона. Вспомните, как вы забывали кошелек, взяв другую сумку или надев другую куртку. С телефоном такого не бывает из-за того, что, как и ключи от дома, мы берем его в последнюю очередь.

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Со временем банковский сектор и система мобильных платежей сильно прокачались. Более того, могу смело заявить, что в нашей стране темпы развития этого направления опережали многие западные. Помню, когда у нас уже во всю работала оплата телефоном, я спросил в Германии на кассе в крупном магазине, могу ли я оплатить Apple Pay, и на меня посмотрели, как на дикого из леса. Они просто не знали, что это такое.

Сейчас я пользуюсь Apple Pay, Google Pay и приложениями банков. Одно время я пробовал приучить себя к другим финансовым благам, вроде SberPay и кошелька от Huawei. К сожалению, на этих смартфонах не так много способов оплаты, так как они лишены сервисов Google ,и как не старайся вернуть их в обход правил, оплата не вернется. Все из-за того, что авторизация в любом случае каждый раз проходит через сервер Google и он просто не пропускает ее.

Так много способов оплаты у меня из-за того, что я постоянно пользуюсь тестовыми смартфонами, кроме своих двух. Но если бы не такая ситуация, я бы все равно не требовал дополнительные способы обмена деньгами с продавцами или друзьями/родственниками.

Когда появится WhatsApp Pay

Идея написания этой статьи была вызвана выходом в Индии нового сервиса WhatsApp Pay. Около двух лет система тестировалась и получала различные разрешения. Теперь, несмотря на наличие в стране других платежных систем, она заработала. Можно сказать, что Индия от нас далеко, но именно там около 400 миллионов пользователей WhatsApp. Если цифра не впечатляет, скажу, что каждый 15-й человек в мире является индийцем, который пользуется WhatsApp. Конечно, если верить статистике. Едва ли у нас появится этот сервис, но звоночком это все равно является.

Как добавить билет на поезд в Google Pay

Интерес сервиса к такому рынку и такой услуге вполне объясним. С каждой транзакции его руководство будет получать комиссию, а при таком большом количестве пользователей, счет идет на сотни миллионов, если не миллиарды долларов в год.

Собственно, именно поэтому такие системы и появляются. В куда более привилегированном положении оказываются Apple и Google, которые ”держат” рынок смартфонов, собирая с него очень хороший денежный урожай, ведь платить через Apple Pay и Google Pay можно не только в магазинах, но и на сайтах.

Иногда есть проблемы с переводом средств между пользователями, но это тоже можно решить. Для этого у каждого есть банковское приложение, которое даже не обязательно должно быть, как у всех.

Уже некоторое время в России работает система быстрых платежей. Она включает в себя основные банки и позволяет делать переводы между их клиентами без комиссии. Некоторые ограничения есть, но они не так сильно беспокоят, если вы просто переводите друг другу деньги за кофе или другие небольшие покупки. В нее входят почти все основные банки и их количество растет. В итоге подавляющее большинство пользователей может зайти в свое банковское приложение и отправить деньги почти любому соотечественнику.

Нужны ли новые способы оплаты телефоном

Выходит, нам просто не нужно больше никаких способов оплаты? Для этого ответьте на простой вопрос: вы испытываете трудности с Google Pay или Apple Pay, в зависимости от того, чем вы пользуетесь?

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Лично я не испытываю трудностей. Нет никаких комиссий, никаких задержек, сервис всегда работает, средство оплаты всегда в кармане. А если мне надо перевести деньги кому-то, то я могу сделать это с одной из своих карт (ВТБ, Тинькофф или Сбербанк).

В данном случае конкуренция просто не нужна, так как улучшать систему оплаты просто некуда. Если вдруг Google, Apple или СБП начнут брать комиссию с нас, а не с продавцов, вот тогда и начнут появляться конкуренты, но в обозримом будущем я этого не вижу.

Единственное, что я могу предложить, так это сделать более доступной оплату по QR-кодам, но широкое развертывание такой системы слишком сложно. Надо оборудовать магазины, проработать безопасность и продвинуть сервис. Пока это произойдет, NFC появится в еще большем количестве бюджетных смартфонов. Да что там смартфоны, NFC уже есть в трекерах за 30-40 долларов, вроде такого или такого.

Если я что-то упустил или вы просто со мной не согласны и у вас есть идея того, что надо сделать, пишите в комментариях или в нашем Telegram-чате. Тема интересная — давайте обсудим ее.