Оказывается Android защищает от мошенников лучше iPhone

Смартфоны на Android демонстрируют значительно лучшую защиту от мошенничества по сравнению с iPhone. Новые данные опросов Google показывают, что пользователи Android сталкиваются с гораздо меньшим количеством спам-сообщений и выше оценивают эффективность встроенной защиты своих устройств. Многим это покажется логичным, кроме владельцев iPhone, но давайте разберемся в этом более подробно.

Масштабы мобильного мошенничества

Мобильное мошенничество превратилось в глобальную проблему. По данным Global Anti-Scam Alliance, за последний год жертвы потеряли более 400 миллиардов долларов. Мошенники активно используют искусственный интеллект для имитации представителей службы поддержки или знакомых людей, что делает атаки еще более опасными.

Google применяет многоуровневую защиту на базе AI, которая встроена в Google Messages, приложение «Телефон», Gmail и Play Защиту. Ключевое преимущество такого подхода в том, что большинство угроз блокируется еще до того, как достигнет пользователя.

Что безопасней, Android или iPhone

Совместное исследование Google и YouGov, проведенное в США, Индии и Бразилии, показало впечатляющие результаты. Пользователи Android на 58% чаще сообщали, что не получали ни одного спам-сообщения за последнюю неделю по сравнению с владельцами iPhone.

Владельцы смартфонов Pixel продемонстрировали еще более значительное преимущество — они на 96% чаще утверждали, что вообще не сталкивались со спам-собщениями. При этом пользователи iPhone на 65% чаще получали три и более мошеннических сообщения за неделю.

Эффективность защиты также оценивается по-разному. Пользователи Android на 20% чаще описывали защиту своих устройств как «очень эффективную» или «чрезвычайно эффективную». Владельцы iPhone оказались в полтора раза чаще склонны утверждать, что их устройство вообще не предлагает эффективной защиты от мошенничества по сравнению с Pixel.

Независимые исследования безопасности смартфонов

Хотя данные получены от Google, независимые исследователи подтверждают эту тенденцию. Counterpoint Research обнаружила, что устройства Android предлагают защиту на основе AI на девяти ключевых уровнях безопасности, в то время как iPhone покрывает только два.

Leviathan Security Group пришла к аналогичным выводам в своем исследовании. Аналитики поставили Pixel 10 Pro на первое место среди устройств с лучшей стандартной защитой от мошенничества. За ним следуют другие современные Android-флагманы, и только потом iPhone 17 Pro.

Как работает AI-защита на Android от мошенников

Значительная часть преимущества Android связана с активным перехватом угроз в звонках, текстах и электронной почте. Google Messages использует искусственный интеллект для обнаружения подозрительных сообщений прямо во время переписки, а не только при первом контакте.

Приложение «Телефон» от Google автоматически фильтрует неизвестные номера и даже предупреждает во время разговора, если мошенник начинает запрашивать конфиденциальную информацию. Важно отметить, что вся обработка происходит на устройстве — Google никогда не сохраняет содержимое звонков.

Более того, в коде обнаружены признаки того, что смартфоны Pixel в будущем смогут распространить эту функцию обнаружения мошенничества на мессенджеры вроде WhatsApp (принадлежит запрещенной в России компании Meta), Signal или Instagram (социальная сеть, запрещенная в России).

Gmail блокирует 99,9% спама и фишинга, а новая фильтрация на основе больших языковых моделей улучшила этот показатель еще на 20%. Chrome Safe Browsing обеспечивает дополнительный уровень защиты при работе в интернете.

Если мошенник все же попытается заставить установить вредоносное приложение, Play Защита ежедневно сканирует миллиарды приложений, включая уже установленные на телефоне, чтобы предотвратить угрозу.

Это не означает, что пользователи iPhone остались без защиты. Однако последние данные действительно показывают, что мошенникам гораздо сложнее преодолеть защиту Android, особенно на смартфонах Pixel и новых устройствах Samsung или Motorola. Вот и дожили мы до момента, когда Android-смартфоны стали более безопасными, чем iPhone.