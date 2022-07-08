Оказывается, Nothing делает все правильно и ее первый телефон может стать хитом

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Артем Сутягин 0

Доминирование в новостном поле само по себе является большим достижением. Именно это сейчас наблюдается вокруг нового смартфона Карла Пея с незамысловатым названием Nothing Phone (1). Но мощное сочетание мистики, окружающей этого человека еще со времен OnePlus, и явной нехватки чего-то свежего в мире смартфонов подняло на вершину рейтинга самых обсуждаемых новинок. Я сам отношусь к нему довольно скептически, но это не значит, что устройство не достойно обсуждения. Тем более, надо отдать должное Пею, он и его команда кое-что сделали однозначно правильно. Поэтому их может ждать успех. Возможно, это даже вас заставит купить данный телефон.

Этот телефон может изменить многое

Правда ли, что телефон Nothing такой хороший

Кажется, что с таким футуристичным видом аппарат должен быть на вершине технологий. Однако несколько дней назад Карл Пей сообщил в интервью, что Nothing Phone 1 будет оснащен процессором Snapdragon 778G+. Такой компромиссный подход, похоже, ослабил надежды и ожидания многих фанатов. Но, если вдуматься, то это именно тот подход, который необходим для достижения успеха.

За последние годы рынок смартфонов сильно изменился. Понятие спецификаций как таковых немного ушло в прошлое. Даже решения средней категории отлично справляются со своими задачами, но стоят существенно дешевле более производительных чипов. Тем более, чего мы давно не видели, так это действительно универсального устройства мирового класса — сегмента рынка, для которого Nothing Phone 1 может идеально подойти.

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Нужен ли кому-то прозрачный телефон

Сначала мне казалось, что Nothing Phone соответствует своему названию и представляет из себя действительно ”ничто”. Да еще и переоцененное. Об этом я подробно рассказывал в отдельной статье. Но теперь, когда появились подробности и известна примерная цена новинки, ее будущее кажется куда более светлым. По крайней мере насколько это вообще возможно для нового телефона. Именно выбор среднего сегмента — самого распространенного в мире — кажется более привлекательным.

Nothing уже выпустила наушники, а телефон у нее будет первым.

Nothing — это не Apple, не Samsung и даже не Xiaomi, а значит люди существенно лучше подумают прежде, чем отдавать за него больше 1000 долларов. Существует большая пропасть между тем, чтобы заинтересовать фанатов продуктом и заставить их расстаться с деньгами. Даже если Nothing окажется отличным смартфоном, начинать с космического ценника премиального сегмента было бы, как минимум, самонадеянно.

Nothing и OnePlus

Пойти по пути OnePlus, который она в свое время выбрала, предлагая топовые спеки за вдвое меньшие деньги, сейчас невозможно. А значит, начинать надо было именно со среднего сегмента.

Почему Nothing действительно ничто. Да еще и переоцененное.

Можно не сомневаться, что после выхода Nothing Phone (1) большинство потенциальных покупателей сначала дождутся первых обзоров. Если аппарат будет стоить 1000+ долларов, рассматривать его будут просто под микроскопом, а при вдвое меньшей цене на некоторые недостатки закроют глаза и будут делать упор на интересные фишки, вроде светящейся задней стенки. Покупатели тоже не будут так сильно придираться к железу, камере и другим вещам.

На первых порах надо будет производить много телефонов, чтобы сделать производство как можно более дешевым, а это значит снизить цену новинки и хоть что-то заработать. Ведь мире смартфонов доходы сейчас очень небольшие и спасает только объем. Тут опять же увеличение продаж за счет вхождения в средний сегмент сыграет на руку Nothing. А значит, это еще одно доказательство правильности решений Пея и его команды.

Части задней стенки будут светиться.

Целевыми рынками Nothing являются Европа и Индия — две территории, которые хорошо разбираются в недорогих высокопроизводительных смартфонах. Xiaomi, Poco и Realme построили свои бренды именно здесь. В частности, Индия почти с самого начала была излюбленным местом OnePlus. В Европе единственным реальным конкурентом Nothing является Pixel 6a. Но этот телефон будет доступен только на ограниченных территориях. Все, что нужно сделать, чтобы Nothing преуспела, это предложить более-менее приличное железо за вменяемые деньги. Особенно на фоне общего падения спроса на дорогие телефоны. ВАУ-эффект у Nothing Phone (1) уже есть, а значит осталось только не оконфузиться (вы поняли, какое слово тут планировалось изначально)

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Грамотный маркетинг Nothing уже обеспечил бОльшую известность и узнаваемость бренда, чем у многих других производителей. Для совершенно новой компании встать на один уровень по обсуждаемости с готовящимися Galaxy Z Fold 4 и iPhone 14 — вершина достижений.

Дизайн телефона не просто так сделан именно таким. Это часть усилий компании по созданию фурора, на который она рассчитывает. Модель с топовыми техническими характеристиками была бы еще одним телефоном среди десятка уже существующих альтернатив. Индустрия смартфонов продвинулась вперед семимильными шагами с первых дней существования OnePlus, и сегодня OnePlus 2.0 не будет иметь такого же влияния. А вот грамотный вход в средний сегмент — совсем другое дело.

iPhone, ты?

Многие думают, что у Nothing Phone 1 нет шансов, если он не флагман. Но исторический опыт показывает, что флагманский подход в сочетании с совершенно новым брендом редко работал, будь то Fire Phone, Essential или даже Red Hydrogen One. У всех были интересные идеи, но для того, чтобы заставить покупателей вложиться в новинку, сейчас надо очень постараться. При этом риск прогореть будет слишком высоким.

Первый обзор Nothing Phone показал поразительное сходство с iPhone 13.

Средний класс сейчас сильно прибавил из-за того, что ему надо развиваться, а премиум свои темпы развития замедлил. В итоге они сблизились, а значит качественная и выделяющаяся на фоне других моделей новинка за небольшие деньги будет куда интереснее очередного типового ”8 Gen 1, 12/512, 120 Гц” и так далее.

Впрочем, я уже начал повторяться и вернулся к тому, с чего начал. Но вы поняли, что я хотел сказать, и, возможно, вас тоже заинтересовал этот телефон именно из-за того, как он позиционируется. Пусть сейчас у OnePlus не самые золотые времена, но если Карл Пей сможет поднять еще один бренд, то он войдет в историю. Не как Стив Джобс, конечно, но где-то близко к нему.

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