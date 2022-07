Оказывается, Nothing делает все правильно и ее первый телефон может стать хитом

Доминирование в новостном поле само по себе является большим достижением. Именно это сейчас наблюдается вокруг нового смартфона Карла Пея с незамысловатым названием Nothing Phone (1). Но мощное сочетание мистики, окружающей этого человека еще со времен OnePlus, и явной нехватки чего-то свежего в мире смартфонов подняло на вершину рейтинга самых обсуждаемых новинок. Я сам отношусь к нему довольно скептически, но это не значит, что устройство не достойно обсуждения. Тем более, надо отдать должное Пею, он и его команда кое-что сделали однозначно правильно. Поэтому их может ждать успех. Возможно, это даже вас заставит купить данный телефон.

Правда ли, что телефон Nothing такой хороший

Кажется, что с таким футуристичным видом аппарат должен быть на вершине технологий. Однако несколько дней назад Карл Пей сообщил в интервью, что Nothing Phone 1 будет оснащен процессором Snapdragon 778G+. Такой компромиссный подход, похоже, ослабил надежды и ожидания многих фанатов. Но, если вдуматься, то это именно тот подход, который необходим для достижения успеха.

За последние годы рынок смартфонов сильно изменился. Понятие спецификаций как таковых немного ушло в прошлое. Даже решения средней категории отлично справляются со своими задачами, но стоят существенно дешевле более производительных чипов. Тем более, чего мы давно не видели, так это действительно универсального устройства мирового класса — сегмента рынка, для которого Nothing Phone 1 может идеально подойти.

Не проходите мимо нашего Яндекс Дзен

Нужен ли кому-то прозрачный телефон

Сначала мне казалось, что Nothing Phone соответствует своему названию и представляет из себя действительно ”ничто”. Да еще и переоцененное. Об этом я подробно рассказывал в отдельной статье. Но теперь, когда появились подробности и известна примерная цена новинки, ее будущее кажется куда более светлым. По крайней мере насколько это вообще возможно для нового телефона. Именно выбор среднего сегмента — самого распространенного в мире — кажется более привлекательным.

Nothing — это не Apple, не Samsung и даже не Xiaomi, а значит люди существенно лучше подумают прежде, чем отдавать за него больше 1000 долларов. Существует большая пропасть между тем, чтобы заинтересовать фанатов продуктом и заставить их расстаться с деньгами. Даже если Nothing окажется отличным смартфоном, начинать с космического ценника премиального сегмента было бы, как минимум, самонадеянно.

Nothing и OnePlus

Пойти по пути OnePlus, который она в свое время выбрала, предлагая топовые спеки за вдвое меньшие деньги, сейчас невозможно. А значит, начинать надо было именно со среднего сегмента.

Почему Nothing действительно ничто. Да еще и переоцененное.

Можно не сомневаться, что после выхода Nothing Phone (1) большинство потенциальных покупателей сначала дождутся первых обзоров. Если аппарат будет стоить 1000+ долларов, рассматривать его будут просто под микроскопом, а при вдвое меньшей цене на некоторые недостатки закроют глаза и будут делать упор на интересные фишки, вроде светящейся задней стенки. Покупатели тоже не будут так сильно придираться к железу, камере и другим вещам.

На первых порах надо будет производить много телефонов, чтобы сделать производство как можно более дешевым, а это значит снизить цену новинки и хоть что-то заработать. Ведь мире смартфонов доходы сейчас очень небольшие и спасает только объем. Тут опять же увеличение продаж за счет вхождения в средний сегмент сыграет на руку Nothing. А значит, это еще одно доказательство правильности решений Пея и его команды.

Целевыми рынками Nothing являются Европа и Индия — две территории, которые хорошо разбираются в недорогих высокопроизводительных смартфонах. Xiaomi, Poco и Realme построили свои бренды именно здесь. В частности, Индия почти с самого начала была излюбленным местом OnePlus. В Европе единственным реальным конкурентом Nothing является Pixel 6a. Но этот телефон будет доступен только на ограниченных территориях. Все, что нужно сделать, чтобы Nothing преуспела, это предложить более-менее приличное железо за вменяемые деньги. Особенно на фоне общего падения спроса на дорогие телефоны. ВАУ-эффект у Nothing Phone (1) уже есть, а значит осталось только не оконфузиться (вы поняли, какое слово тут планировалось изначально)

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Самые популярные телефоны

Грамотный маркетинг Nothing уже обеспечил бОльшую известность и узнаваемость бренда, чем у многих других производителей. Для совершенно новой компании встать на один уровень по обсуждаемости с готовящимися Galaxy Z Fold 4 и iPhone 14 — вершина достижений.

Дизайн телефона не просто так сделан именно таким. Это часть усилий компании по созданию фурора, на который она рассчитывает. Модель с топовыми техническими характеристиками была бы еще одним телефоном среди десятка уже существующих альтернатив. Индустрия смартфонов продвинулась вперед семимильными шагами с первых дней существования OnePlus, и сегодня OnePlus 2.0 не будет иметь такого же влияния. А вот грамотный вход в средний сегмент — совсем другое дело.

Многие думают, что у Nothing Phone 1 нет шансов, если он не флагман. Но исторический опыт показывает, что флагманский подход в сочетании с совершенно новым брендом редко работал, будь то Fire Phone, Essential или даже Red Hydrogen One. У всех были интересные идеи, но для того, чтобы заставить покупателей вложиться в новинку, сейчас надо очень постараться. При этом риск прогореть будет слишком высоким.

Первый обзор Nothing Phone показал поразительное сходство с iPhone 13.

Средний класс сейчас сильно прибавил из-за того, что ему надо развиваться, а премиум свои темпы развития замедлил. В итоге они сблизились, а значит качественная и выделяющаяся на фоне других моделей новинка за небольшие деньги будет куда интереснее очередного типового ”8 Gen 1, 12/512, 120 Гц” и так далее.

Впрочем, я уже начал повторяться и вернулся к тому, с чего начал. Но вы поняли, что я хотел сказать, и, возможно, вас тоже заинтересовал этот телефон именно из-за того, как он позиционируется. Пусть сейчас у OnePlus не самые золотые времена, но если Карл Пей сможет поднять еще один бренд, то он войдет в историю. Не как Стив Джобс, конечно, но где-то близко к нему.