Оперативка дорожает, смартфоны становятся хуже на наших глазах, а Samsung говорит, что все норм. Кому верить?

Юрий Кудлович

Если вы планируете апгрейд ПК, покупку ноутбука или нового смартфона, наверняка уже получили ударную дозу пугающей информации: производители чипов поднимают цены на память, а Samsung — сразу на 80%. Звучит как сценарий, после которого стоимость техники должна улететь в космос. Но на практике все оказалось не так прямолинейно.

Samsung опровергла подъем цен, но оперативка все равно дорожает. Кому верить?

Samsung опровергла подъем цен, но оперативка все равно дорожает. Кому верить?

Шум начался с сообщений о якобы глобальном скачке цен на память от Samsung: мол, подорожание будет резким и по всей линейке сразу. Однако в ответ на это представитель компании почти сразу заявил, что никакого повышения цен на свои продукты компания не планирует. И вообще, все это слухи, которые не соответствуют действительности.

При этом рынок действительно штормит в ожидании дефицита: многие поставщики и дистрибьюторы настолько «подготовились» к высокому спросу на память, что стали накачивать цены заранее. Оно и понятно: с 2024 по 2025 год цены на оперативную память выросли на 171%, а Samsung сделала некоторые чипы дороже на 60% только за два месяца прошлого года.

Почему Samsung обманывает рынок

Пока нам с вами говорят не паниковать и игнорировать слухи, цены реально растут, при том что Samsung в этой истории выглядит максимально расслабленно. И дело не в том, что компания такая честная или такая добрая: просто рынок памяти сейчас работает в пользу тех, кто и так стоит наверху. То есть, на саму же Samsung.

Что уж говорить — компания настолько преуспела в своем деле, что позволяет себе свернуть производство чипов памяти для смартфонов и переключиться на выпуск микросхем под ИИ. И она может себе это позволить, потому что на рынке рулят деньги с которыми у Samsung все очень неплохо. Капитализация компании в январе 2026 уже составила около 995–999 триллионов вон, а за год она выросла примерно на 180%.

В связи с таким отношением дефицит памяти уже выглядит не настоящим, а мыльным. И по оценке TrendForce, в 1 квартале 2026 года цены на электронику из-за этого могут заметно вырасти:

  • обычная оперативная память будет дороже еще на 55–60%;
  • память для накопителей подорожает на 33–38%;
  • серверная оперативка — более чем на 60%.

Как рост цен па память может отразиться на смартфонах

Память, как оперативная, так и внутренняя: важная часть себестоимости смартфона. Но не единственная, ведь еще есть:

  • экран;
  • камеры;
  • чип;
  • корпус;
  • связь.

Влияет на его конечную цену даже логистика, которая позволяют устройству покинуть завод и очутиться на полках российских магазинов, а затем и у вас в руках. Поэтому рост цен на память вряд ли прямо отразится на итоговой стоимости готовых устройств.

Если компоненты памяти подорожают на десятки процентов, в рознице это не должно вылиться в 100% прибавку к цене смартфона. И даже 30-40% вы вряд ли увидите. Но что тогда изменится, если не цены на телефоны? А вот что реально станет другим, так это общее качество устройств.

Например, взять Samsung Galaxy A57: если верить слухам, то в новые модели будут устанавливать OLED-дисплеи от TCL. И это при том, что Samsung сама умеет выпускать хорошие дисплеи. Так в чем же причина? Да в цене — дешевле купить запчасть на стороне, а не производить ее самостоятельно. При этом разницу в долларах как раз можно пустить на компенсацию новых ценников на память.

Как рост цен па память может отразиться на смартфонах. 4500 юаней за базовый флагман от Xiaomi с 12 ГБ оперативки — наверное, такого больше не будет. Изображение: androidauthority.com. Фото.

4500 юаней за базовый флагман от Xiaomi с 12 ГБ оперативки — наверное, такого больше не будет. Изображение: androidauthority.com

Получается, что памяти в смартфоне будет столько же, цена останется на привычном уровне, но качество внутренностей упадет. Ну а в устройствах, где сыграть на качестве остальных компонентов и так сложно, начнется снижение объемов памяти.

Например, базовая конфигурация в ультрабюджете может снова скатиться к 4 ГБ, тогда как сейчас такие смартфоны идут с 6 ГБ. Тот же Xiaomi Redmi Note 15 сейчас можно купить минимум с 8 ГБ оперативки, а в версии с 256 ГБ постоянной памяти у вас будет аж 12 ГБ. Какой-нибудь условный Redmi Note 16 запросто может получить 4-6 ГБ во всех исполнениях. Это, конечно, очень мало.

Аналогичные изменения ожидаются не сразу, а постепенно. Они не ударят резко по кошельку или задачам, но постепенно приучат нас к тому, что за приемлемую конфигурацию придется заплатить больше. Так что, если вы собирались вот-вот обновляться, то рекомендуем не затягивать, особенно если вы нашли выгодное предложение. И, помните, что рост цен чаще бьет по новым релизам, тогда как прошлогодние модели все равно скинут ценник уже на ближайшей распродаже.

