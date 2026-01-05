Пять смартфонов, которые надо купить до увеличения цены оперативной памяти

Трудно поверить, но 2026 уже наступил. Это время новых начинаний, свежих целей и, к сожалению, более дорогих смартфонов. По мере того как искусственный интеллект продолжает развиваться, компании строят всё больше центров обработки данных. Эти ЦОД требуют огромного количества оперативной памяти для функционирования, что быстро приводит к её дефициту. Мы уже много раз об этом говорили и сейчас не будем подробно останавливаться на причинах. Сейчас для нас важно понимать, что если вы планируете купить недорогой Android-смартфон в 2026 году, почти наверняка лучше сделать это прямо сейчас, пока цены стабильны. И вот вам пять лучших вариантов для покупки.

Google Pixel 9a — лучший недорогой смартфон

Google Pixel 9a можно рекомендовать множество раз, и на то есть веские причины. Google всегда преуспевала с телефонами средней ценовой категории, и Pixel 9a — лучший на сегодняшний день. Дело не в какой-то одной функции или характеристике, а в том, как Pixel 9a складывается в единое целое.

Камеры хороши в разных сценариях, производительность в повседневных задачах отличная, есть умные AI-функции, время автономной работы хорошее, а семилетняя гарантия обновлений от Google — одна из лучших в отрасли. Всё это заключено в удобный, качественно собранный корпус практически без выступа камер. Pixel 10a ожидается в первой половине 2026 года, но ждать его не стоит — он будет очень похож на Pixel 9a, а из-за дефицита RAM цена может легко подняться на 15-20%. Гораздо разумнее купить его сейчас.

OnePlus 13R против OnePlus 15R — наглядный пример подорожания

Не верите, что дефицит RAM сделает телефоны 2026 года дороже? Посмотрите, что произошло с OnePlus. OnePlus 13R вышел в январе 2025 года и быстро стал одним из лучших Android-телефонов в своём классе, предлагая отличное оборудование, производительность, время автономной работы и зарядку. Его преемник OnePlus 15R вышел всего несколько недель назад и представляет собой нечто странное.

При сравнении 15R гораздо менее привлекателен. У него более скучный дизайн, значительно ухудшенные камеры, нет беспроводной зарядки и нет переключателя режимов — одной из самых культовых функций телефонов OnePlus последних лет. При это всем он более чем на 15% дороже прошлогодней модели.

15R — почти наверняка предвестник других телефонных релизов 2026 года по принципу получить меньше за большие деньги. Если это не звучит привлекательно и вы рассматриваете недорогой телефон OnePlus, сделайте себе одолжение и купите OnePlus 13R сейчас, пока можете. Он будет хорошим еще 2-3 года точно, а значит не стоит платить больше.

Nothing Phone 3a — стиль и производительность за разумные деньги

Ещё один Android-телефон, заслуживающий внимания — Nothing Phone 3a. Хотя он не настолько выдающийся, как OnePlus 13R, Phone 3a остаётся очень привлекательным вариантом. Камеры солидные, программное обеспечение хорошее, а дизайн не похож практически ни на что другое на рынке.

Помимо дизайна, возможно, самым впечатляющим аспектом Phone 3a является его технические характеристики. Даже не учитывая цену, это солидная комплектация: 6.7-дюймовая AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, батарея на 5000 мАч и проводная зарядка на 50 Вт. То, что вы получаете всё это за вменяемые деньги, не что иное, как крутая покупка.

Все признаки указывают на запуск Nothing Phone 4a в 2026 году, и хотя у него всё ещё должно быть 12 ГБ оперативной памяти, как у Phone 3a, некоторые инсайдеры утверждают, что цена вырастет на треть. Это сделает бюджетный телефон Nothing гораздо менее привлекательным, поэтому лучше купить Nothing Phone 3a вместо того, чтобы ждать его преемника.

Samsung Galaxy A16 5G — максимум за минимальные деньги

Хотя невозможно предсказать со стопроцентной точностью, как дефицит RAM повлияет на Android-телефоны в 2026 году, один фактор кажется очевидным: чем дешевле Android-телефон, тем больше вероятность, что на него негативно повлияет нехватка памяти. Если какие-то телефоны почувствуют на себе всю тяжесть ограниченной RAM в новом году, то это будут модели вроде Samsung Galaxy A16 5G.

Выпущенный в январе 2025 года, A16 5G предлагает невероятно хорошее соотношение цены и качества за столь низкую цену. Его основная 50-мегапиксельная камера великолепна, время автономной работы солидное, AMOLED-дисплей выглядит хорошо, а чип Exynos 1330 в паре с 8 ГБ оперативной памяти обеспечивает приличную производительность для телефона меньше чем за 20 000 рублей.

Высококачественных Android-телефонов по этой цене мало, но Galaxy A16 5G — один из них, и его абсолютно стоит купить, особенно потому что подобные телефоны вскоре могут стать невозможными для поиска. Отчёты предполагают, что телефоны с 8 ГБ оперативной памяти могут быть понижены до 4 ГБ в 2026 году наряду с более высокими ценами.

Motorola Moto G Stylus 2025 — доступный смартфон со стилусом

Последний выбор — Moto G Stylus (2025), который не так просто купить в России, но все же можно, если вот такой вы человек. Motorola выпускает бесчисленное количество моделей Moto G каждый год, и среди всех вышедших в 2025 году Moto G Stylus выделяется как лучший. У него хороший AMOLED-дисплей, солидные камеры, приятный программный интерфейс и очень быстрая проводная зарядка. И, конечно же, это один из немногих телефонов со встроенным стилусом по цене ниже субфлагмана.

Хотя пока неизвестно, как будет выглядеть версия Moto G Stylus 2026 года, Motorola анонсировала Moto G Power (2026), и это не самое захватывающее обновление. При сравнении 2026 и 2025 годов оба телефона имеют идентичные дизайн, дисплеи, чипсеты, камеры, ёмкость батареи и скорость проводной зарядки. Интересно, что модель 2026 года убирает беспроводную зарядку — функцию, которая была у модели 2025 года, — сохраняя ту же цену.

Что это означает для Moto G Stylus (2026)? Перспективы не очень обнадёживающие. Можно рискнуть и подождать стилус 2026 года, или действовать наверняка и купить версию 2025 года сейчас. Лично я бы рекомендовал последнее.