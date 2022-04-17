Пиратство будущего. Каким оно будет и что его подхлестнет

Задайте себе вопрос, занимались ли вы в последнее время пиратством контента? Если вы долгое время не запускали BitTorrent или не посещали веб-сайт с пиратским софтом, это не значит, что ответ должен быть отрицательным. Подумайте еще раз, где вы могли ”пиратить”. Уверен, что многие из вас занимаются этим, даже не задумываясь. Наверное, кража контента отдельно откладывается в памяти из-за того, что это сложнее, чем просто нажать кнопку в приложении. Но можно заниматься пиратством и пользуясь официальным Netflix, Яндекс Музыкой или iVi. Вот, что я имею в виду.

Какие виды пиратства бывают

Скачивание торрентов — не единственный способ пиратского контента. Вы когда-нибудь использовали чужую учетную запись в музыкальном или видео приложении? Это пиратство, поскольку вы потребляете контент, за который надо было заплатить, но вы этого не сделали. Даже использование чужой учетной записи в YouTube, где оплачен премиальный доступ, тоже пиратство.

Когда на сервис устанавливается цена, учитывается, что за эти деньги получит доступ один человек (или несколько в семейной подписке), но дополнительные пользователи уже являются незаконными.

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За последние несколько лет границы между теми, кто занимается пиратством, и теми, кто им не занимается, стерлись. Но одно можно сказать наверняка: после длительного периода постепенного спада уровня пиратства по всему миру, это явление снова набирает обороты, и все больше пользователей берет то, за что не платит.

Как начиналось пиратство

На заре интернет-пиратства все вращалось в основном вокруг обмена MP3. Специальные сервисы значительно упростили незаконный доступ к музыке. Это было быстро и бесплатно. Поэтому пиратством многие занимались по разным причинам.

Музыкальное пиратство стало для конца 90-х чем-то вроде идеи. Если кто-то покупал музыку, игры или фильмы в магазинах, это считалось признаком необоснованной роскоши, мол, зачем платить, когда можно взять бесплатно. Можно было и купить контент или ПО, но они все равно предлагались в пиратском варианте на радиорынках и в ларьках. Так все равно было в разы дешевле, чем в фирменных магазинах.

Никто не задумывался о том, что авторы тратили время и деньги на создание контента. Не помогали остановить это явление и законы. Решением стало только появление дешевых сервисов с одновременным повышением их удобства и усложнением скачивания пиратской продукции. Куда проще заплатить 169 рублей в месяц и иметь доступ ко всей музыке мира, чем искать ее, скачивать, загружать в телефон и все равно иметь ограниченное количество песен. Подписка победила.

Когда появился сервис Netflix

В отношении видео самые большие изменения произошли в 2007 году, когда Netflix начала транслировать избранные фрагменты видеоконтента через Интернет. Это дало пользователям возможность мгновенно смотреть фильмы и телепередачи за единую ежемесячную плату. Успех Netflix на этой арене привел к появлению множества других сервисов потокового видео, включая Amazon Prime Video, Hulu, а в последнее время — Disney Plus и Apple TV Plus. Параллельно появлялись и российские сервисы, вроде iVi, Кинопоиск, Premier, OKKO и других.

Точно так же Spotify, Pandora и Deezer предоставили пользователям доступ к миллионам часов популярной музыки. Сегодня у нас также есть игровые сервисы по подписке. Например, Xbox Game Pass Ultimate.

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Можно ли остановить пиратство

Другими словами, попытка остановить пиратов с помощью закона не решила проблему. Предоставление людям недорогих способов легкого легального потребления контента помогло. Хотя пиратство никогда не исчезало, оно начало снижаться из года в год.

Хотя потоковые сервисы помогли замедлить пиратство, они не были панацеей. Пиратство растет и ослабевает в зависимости от различных факторов. Например, экономический спад обычно приводит к более высокому уровню пиратства просто потому, что люди больше не могут себе позволить услуги. Контент с блокировкой местоположения также создает вакуум, в котором может распространяться пиратство. В конце концов, если вы не можете легально получать контент из-за того, что в вашем регионе нет определенного сериала или фильма, вы его просто спиратите, а уж способ вам дадут, не сомневайтесь.

На что повлияла пандемия

Пандемия COVID-19, которая вызвала значительный всплеск пиратства. Из-за перевода на удаленку и домашнюю изоляцию по всему миру миллионы людей начали потреблять развлечения намного больше. Пиратство начало проявляться в самых разных видах — от обмена паролями к учетным записям до прямого скачивания с торрентов.

Конечно, поставщики контента не собираются оставлять это без внимания. Например, Netflix тестирует возможность взимать ежемесячную плату для пользователей, которые делятся своими учетными записями с другими. Компания надеется, что эта плата заставит тех, кто делится паролями, перестать это делать.

Наряду со штрафом за разглашение паролей, Netflix также недавно подняла цены по всем направлениям. Конечно, компания говорит, что это увеличение связано с расходами, связанными с созданием всего оригинального контента. Но нет никаких сомнений в том, что повышение цен косвенно толкает людей отказаться от покупки контента и перейти на темную сторону.

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Что толкает людей на пиратство

Другие компании тоже повышают цены. Это не единственное, что они делают, чтобы подтолкнуть пользователей к пиратству. Платформа потоковой передачи аниме Crunchyroll недавно отказалась от своего рекламного плана для новых и продолжающихся сериалов. До этого изменения любой мог бесплатно смотреть практически любой контент на Crunchyroll, если не возражал против просмотра рекламы. Однако теперь эта услуга работает только для шоу, которые больше не производятся.

Добавим сюда региональные ограничения, ограничения на список устройств для работы с контентом, блокировку загрузки контента и получим результат — пиратство становится все более и более привлекательным. Я лично и вся наша редакция осуждает такое явление, но оно есть и его нельзя отрицать.

Появился даже новый тип пиратства, когда на одном сайте по подписке собирается весь контент в топовом качестве. По понятным причинам я не буду называть эти ресурсы, но они есть.

Мы уже обсудили многое, но пока даже не затронули самую большую проблему, подталкивающую пользователей к пиратству.

Почему не стоит полностью отказываться от пиратского контента.

Недостатки подписок на контент

В 2007 году единственным крупным игроком на рынке потокового кино и телевидения был Netflix. С тех пор многое изменилось. Теперь нет ни одной медиакомпании, которая бы не предлагала какую-либо услугу на основе подписки. А значит, может быть ситуация, при которой для просмотра трех сериалов вам надо будет оплатить три дорогие подписки. Именно поэтому многие сервисы и охотятся за правами на популярные телешоу.

В итоге, часто пользователей вынуждают покупать подписку только ради одного сериала. И естественно, его проще найти и посмотреть бесплатно. Так многие и поступают.

Очевидно, что каждая стриминговая платформа надеется, что ее конкретный контент будет достаточно сильным, чтобы люди не возражали заплатить и за него. Это имеет смысл, когда есть три или четыре игрока. Но сегодня, даже если убрать спортивные платформы, крупных стриминговых сервисов больше десятка.

Самый простой способ остановить пиратство — не использовать антипиратские технологии, а предоставить этим людям услуги, которые лучше, чем те, что они получают от пиратов. — сказал президент Valve Гейб Ньюэлл.

Причина, по которой многие потребители в мире устремились к потоковому вещанию, заключалась в том, что кабельное телевидение было слишком дорогим и вынуждало их платить за каналы и услуги, которые им были безразличны.

Теперь, вместо того, чтобы быть решением этой проблемы, потоковые сервисы просто возвращают ее. Компании ожидают, что люди ежемесячно будут щедро платить за доступ к нужному им контенту, даже если остальная его часть им неинтересна.

Однако, в отличие от традиционного кабеля, очень легко перейти к пиратству вместо потоковой передачи через Интернет. Если потоковые сервисы не смогут вернуться к тому, чтобы давать потребителю именно то, что он хочет, по ценам, которые он может себе позволить, пиратство никогда не перестанет быть популярным. Оно должно начать отталкивать. Так мы почти победили пиратство аудио, но до победы над видеопиратством нам еще далеко.