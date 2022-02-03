Pixel 6 может стать лучшим телефоном в истории Google

Google Pixel 6 не только влюбил в себя многих фанатов технологий, которые выстроились в очереди за покупкой, но и стал действительно лучшим телефоном на Android, который вышел в 2021 году. С этим согласятся многие. А согласно недавнему отчету Google о доходах, компания побила рекорды продаж в прошлом квартале. Не сложно догадаться, что достигнуто это было именно за счет новой модели, которая вышла как раз в начале квартала. Говоря о причинах такого поведения покупателей, можно сделать несколько очень простых выводов, которые мы сейчас и обсудим. А заодно постараемся понять, почему это так важно для компании и почему это особенно ценно сейчас, чем в некоторые годы ранее.

Хорошо ли продается Google Pixel 6

Выступая на оглашении финансовых результатов компании по итогам квартала, Сундар Пичаи поделился впечателнием о продажах фирменного смартфона и высоко оценил интерес к новинке.

В четвертом квартале мы установили рекорд квартальных продаж Pixel. Это произошло, несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию в цепочке поставок. Реакция на Pixel 6 со стороны наших клиентов и партнеров-операторов была невероятно положительной. — сказал Сундар Пичаи

Затем обсуждение перешло к функциям, которым Пичаи приписал успех Pixel 6, включая новые инструменты перевода в реальном времени и некоторые другие.

Точные цифры пока не разглашаются, а оглашенные результаты по направлениям не разбиваются на конкретные продукты. Кроме продаж Google Pixel, нам могут быть интересны только, пожалуй, общие цифры выручки и прибыли, чтобы в очередной раз удивиться, сколько же зарабатывает Google.

Сколько заработала Google

Выручка за последний квартал составила более 69 миллиардов долларов по сравнению с 52,8 миллиардами за аналогичный период предыдущего года, а операционная прибыль составила почти 26 миллиардов (по сравнению с 19 миллиардами, полученными годом ранее).

Поскольку все флагманские модели Pixel запускаются осенью, примерно в октябре или ноябре, это также означает, что именно этот квартал отражает продажи новой модели, и если сравнивать результаты с прошлыми годами, мы можем увидеть стремление (или его отсутствие) пользователей покупать новый Pixel.

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Будут ли покупать Google Pixel

Пока не ясно, станет ли Pixel 6 самым продаваемым Pixel всех времен. Предыдущие модели продаются в рознице более 12 месяцев, а Pixel 6 доступен только с октября прошлого года. Но если эта тенденция сохранится, похоже, что он может стать самым продаваемым устройством серии всех времен. Вряд ли мы когда-то узнаем статистику продаж от самой Google, но, возможно, нам помогут с этим аналитики.

Интереснее всего рост отгрузок оказывается на фоне того, что Google Pixel 6 продается на ограниченном количестве рынков. К этому мы привыкли, но именно эта модель вышла даже не на все рынки, на которых были представлены предыдущие поколения.

Заявление руководителя компании демонстрирует резкое изменение положения дел после того, как несколько лет назад проблемы с продажами Google Pixel вызывали серьезные опасения. Многие всерьез сравнивали их с неудачными попытками Microsoft выпустить собственные телефоны, которые, кстати, сначала тоже были очень многообещающими.

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Лучшие Google Pixel

До этого по-настоящему удачной моделью был только Google Pixel 3a, который предлагал почти то же, что большой Pixel 3, но в удобном компактном корпусе и за существенно меньшие деньги. О популярности Google Pixel 6 можно судить по тому, что Google в надежде на хорошие продажи почти удвоила свой заказ на устройства Pixel 6 по сравнению с предыдущим годом. И даже несмотря на это уже в первый же день все эти запасы были выкуплены.

Можно сказать, что теперь, спустя шесть лет, телефон действительно вышел на тот уровень, на котором должен находиться, являясь детищем компании, которой принадлежит Android. Не зря Google так сильно вложилась в это устройство, обеспечив его самобытным дизайном, отличной камерой, новыми функциями, а главное — новым процессором, у которого большое будущее. Он еще проявит себя и может стать началом большого пути семейства Google Pixel, которое, по слухам, должно обрасти еще планшетом, часами и даже складным телефоном.